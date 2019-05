Eurovision 2019: Cine sunt finaliștii concursului

Sub sloganul „Dare to dream”, Eurovision Song Contest 2019 se desfășoară la Tel Aviv, iar în urma semifinalelor ce au avut loc pe 14 şi 16 mai, au fost desemnați finaliștii, în urma voturilor publicului şi ale juriului.

În 18 mai, când va avea loc mare finală, vor intra automat în concurs artiștii din Israel, Marea Britanie, Franţa, Germania, Italia, Spania.

Finaliștii primei semifinale care vor urca pe scenă sâmbătă pentru finală reprezintă Grecia (Katernie Duska – Better Love), Belarus (ZENA – Like It), Serbia (Nevena Božović – Kruna), Cipru (Tamta – Replay), Estonia (Victor Crone – Storm), Cehia (Lake Malawi – Friend of a Friend), Australia (Kate Miller-Heidke – Zero Gravity), Islanda (Hatari -Hatrið mun sigra), San Marino (Serhat – Say Na Na Na), Slovenia (Zala Kralj & Gašper Šantl – Sebi), câștigători ai semifinalelor.

Finaliștii celei de-a doua semifinale, ce vor fi prezenți în mare finală, sunt artiștii din: Macedonia de Nord (Tamara Todevska – Proud), Olanda(Duncan Laurence – Arcade), Albania(Jonida Maliqi – Ktheju Tokës), Suedia(John Lundvik – Too Late for Love), Rusia ( Sergey Lazarev – Scream), Azerbaidjan (Chingiz – Truth), Danemarca, Norvegia (KEiiNO – Spirit in the Sky), Elveția (Luca Hänni – She Got Me) și Malta (Michela Pace – Chameleon).

România a fost reprezentată la Eurovision 2019 de Ester Peony, cu piesa „On a Sunday”, scrisă împreună cu Alexandru Șerbu și Ioana Victoria Badea, autoarea versurilor. Cântăreața a urcat pe scenă în a doua semifinală, dar a ratat calificarea în finală.

Invitata specială a show-ului de sâmbătă seară este Madonna. Artista va cânta două piese, una dintre acestea fiind de pe cel mai recent album „Madame X”.

Eurovision Song Contest

Concursul Muzical Eurovision este o competiție anuală desfășurată între multe dintre țările care sunt membre active ale Uniunii Europene de Radio-Televiziune. Concursul a fost transmis în fiecare an de la inaugurarea sa în 1956 și este unul dintre cele mai longevive programe de televiziune din lume. Prima ediție s-a ținut în orașul Lugano din Elveția și a fost câștigat de țara gazdă. A fost singura ediție în care țările au putut fi reprezentate de două cântece. Fiecare țară participantă înscrie un cântec pentru a fi interpretat în direct la televizor și la radio, după care acordă voturi cântecelor celorlalte țări pentru a se determina cea mai apreciată melodie participantă.

În 2018, câștigătoarea Eurovision a fost Netta Barzilai, cu piesa „Toy”.

Sursă foto: Facebook