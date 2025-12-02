Cât costă o porție de pomana porcului și un pahar de vin fiert la târgul de Crăciun din Piața Constituției. Produse cu 33% mai scumpe față de anul trecut

Târgul de Crăciun din Piața Constituției s-a deschis, iar bucureștenii care îi calcă pragul sunt nevoiți să bage mâna mai adânc în buzunar anul acesta. Iată ce scumpiri sunt la târgul de Crăciun din 2025 din Piața Constituției.
Totodată, un Kürtös simplu costă 30 de lei, iar o bucată de nuga costă 35 de lei. Dacă vrei clătite, ua cu Nutella costă 25 de lei, iar dacă vrei o variantă mai sofisticată, prețul poate ajunge și la 35 de lei.
