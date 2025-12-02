Cât costă o porție de pomana porcului și un pahar de vin fiert la târgul de Crăciun din Piața Constituției. Produse cu 33% mai scumpe față de anul trecut

Târgul de Crăciun din Piața Constituției s-a deschis, iar bucureștenii care îi calcă pragul sunt nevoiți să bage mâna mai adânc în buzunar anul acesta. Iată ce scumpiri sunt la târgul de Crăciun din 2025 din Piața Constituției.

Cât costă pomana porcului la târgul de Crăciun din Piața Constituției

În 2024, bucureștenii care au vizitat târgul de Crăciun din Piața Constituției au fost întâmpinați de prețuri deloc mici.

Din oferta târgului au făcut parte preparate precum pomana porcului, tobă, șuncă de casă, șorici, cârnați, ciolan afumat și nelipsitul vin fiert.

Citește și: Cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa. Cel din Craiova ocupă locul secund

Dacă în 2024 o sută de grame de pomana porcului costa 15 lei, anul acesta, bucureștenii sunt nevoiți să bage mai adânc mâna în buzunar dacă vor să își satisfacă pofta.

În 2025, la același târg, o sută de grame de pomana porcului ajunge la 20 de lei.

Nici vinul fiert nu s-a ieftinit, ci dimpotrivă. Anul trecut, un pahar de vin fiert costa 10 lei paharul mic și 14 lei paharul mediu.

Citește și: Cele mai spectaculoase târguri de Crăciun din Europa. În top se află și unul din România. Galerie foto

La târgul de Crăciun din Piața Constituției, un pahar de vin costă 15 lei, în timp ce la târgul West Side Christmas, același pahar de vin fiert costă 17 lei.

Ce prețuri sunt anul acesta la târgul de Crăciun din București

Bucureștenii care vor să meargă la târgul de Crăciun din Piața Constituției trebuie să se aștepte la prețuri destul de piperate.

De exemplu, 100 de grame de fasole cu ciolan costa 40 de lei, la fel ca o porție de sărmăluțe cu mămăliguță.

Conform Libertatea, murtăturile se vând tot la suta de grame și costă 9 lei, iar o porție de 100 de grame de cartofi cu usturoi costă 10 lei.

Cei care vor să se delecteze cu ceva dulce, trebuie să știe că o turtă dulce costă 10 lei, în timp cu un lángos cu Nutella de 200 de grame costă 25 de lei.

Citește și: Cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa

Totodată, un Kürtös simplu costă 30 de lei, iar o bucată de nuga costă 35 de lei. Dacă vrei clătite, ua cu Nutella costă 25 de lei, iar dacă vrei o variantă mai sofisticată, prețul poate ajunge și la 35 de lei.

Urmărește-ne pe Google News