Un nou proiect de lege privind SGR. La ce tip de ambalaje ar putea fi introdus

Un nou proiect de lege prevede extinderea sistemului de Garanție – Returnare (SGR) din România pentru a include mai multe produse. Anunțul a fost făcut de deputatul PNL Mircea Fechet, fost ministru al mediului.

SGR ar putea fi extins la alte produse

Propunerea legislativă a fost depusă în Parlament și vizează ambalajele unor produse precum borș, oțet, apă distilată, cafea și produse pe bază de cafea.

„Am depus astăzi un proiect de lege prin care modificăm legislaţia primară în ceea ce priveşte ambalajele legat de extinderea sistemului de garanţie-returnare. Practic ducem SGR-ul şi în cămară pentru că, pe lângă toate categoriile cu care ne-am familiarizat deja urmează să extindem sistemul şi la borş, la oţet, la apă distilată, la cafea sau produse pe bază de cafea”, a afirmat Mircea Fechet potrivit News.ro.

Borcanele ar putea intra în sistem din 2027

Fostul ministru al Mediului a precizat că și borcanele ar putea intyra în sistemul SGR începând cu 1 ianuarie 2027.

„Totodată mai am o veste foarte bună, respectiv faptul că începând cu 1 ianuarie 2027 sperăm să avem sistemul de garanţie-returnare şi la borcane. Fie că discutăm despre borcane cu capac din metal sau de plastic, de compot, de zacuscă sau de murături, borcanele vor putea fi aduse la punctele de colectare şi astfel, spun eu, vom reuşi să atingem un grad de colectare adecvat a acestora”, a mai spus Mircea Fechet.

De asemenea, proiectul de lege propune extinderea SGR la ambalajele reutilizabile. Potrivit lui Fechet, acest lucru ar permite reutilizarea sticlelor de până la 50-60 de ori pentru diverse băuturi, folosind aceeaşi infrastructură existentă.

„E un proiect de lege care vine în continuarea proiectului pe care l-am scris atunci când ocupam funcţia de ministru al Mediului şi care sper eu să facă România şi mai curată decât este astăzi pentru că deja cred că vedem cu toţii beneficiile sistemului de garanţie-returnare, nu mai găseşti niciun PET”, a menționat fostul ministru al Mediului.

Deputatul PNL a vorbit și despre eficiența actualului sistem, subliniind faptul că cifrele din luna septembrie indică un grad de colectare de peste 90%.

Sursă foto: Shutterstock

