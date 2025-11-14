Ioana Ginghină, replici acide pentru haterii din online. „Am pozat în Playboy și sunt actriță, mă întrebați cum mă expun?” Mesajul pentru cei care au comentat dansul lasciv

Ioana Ginghină a stârnit un val de reacții după ce a publicat pe rețelele de socializare un clip în care dansează lasciv. În timp ce unii au apreciat curajul și expresivitatea artistică, alții au considerat că gestul este nepotrivit pentru vârsta ei și pentru faptul că are o fiică adolescentă. Vedeta a ales acum să răspundă direct criticilor care i s-au adus.

Ioana Ginghină face dans contemporan

Ioana Ginghină a explicat că dansul face parte dintr-un proiect artistic și nu ar trebui privit ca un act vulgar. „Eu fac dans contemporan, iar unul dintre ele e pe tocuri și așa. Într-adevăr, pe Facebook și TikTok am primit hate, nu și pe Instagram. Pe Instagram mi-am creat așa o comunitate foarte curată și îmi place ce se întâmplă acolo, dar în părțile celelalte n-am reușit.”

Actrița a mai precizat, potrivit Spynews, că nu a dorit să limiteze comentariile, considerând că transparența este esențială: „Știi că ai opțiunea de a nu permite oamenilor să comenteze, dar nu am activat-o, nu mi se pare ok. Mi se pare corect că, dacă ești asumat, să accepți ce spune lumea.”

„Nu era mai vulgar decât un videoclip”

Ioana Ginghină a subliniat că dansul său nu a fost mai provocator decât ceea ce se vede frecvent în videoclipurile muzicale: „Am rămas surprinsă că a fost cu hate, deși dansul, poți să spui, era lasciv, dar nu era mai lasciv decât un videoclip. Să nu uităm că eu sunt o femeie de 48 de ani. Nu era ceva mai vulgar decât ce vedem peste tot.”

Ioana Ginghină a continuat să își exprime poziția față de criticile primite, subliniind că ideea de „expunere” nu ar trebui să fie un motiv de scandal în cazul ei. Actrița a amintit că de-a lungul carierei a fost mereu în lumina reflectoarelor și că nu are nimic de ascuns.

„M-a mai surprins și că lumea îmi zicea ‘Cum te expui?’, dar am fost mirată. Eu, care am pozat în Playboy și sunt actriță, mă întrebați cum mă expun? Adică dacă tu n-ai învățat până acum cum mă expun, iartă-mă, dar de ce mă urmărești?”, a mai declarat ea. Ginghină a adăugat că fiica ei, aflată aproape de majorat, a crescut într-un mediu în care asumarea și autenticitatea au fost valori constante, iar acest lucru nu ar trebui să fie privit ca un impediment.

„Fata mea are aproape 18 ani, e și ea asumată, că na, a avut-o pe maică-sa în casă ca exemplu, și vreau să spun că m-am expus toată viața. Nu mi se pare așa o chestie wow că mă expun”, a mai spus actrița, arătând că transparența face parte din identitatea ei artistică și personală.

