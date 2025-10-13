Ioana Ginghină, replică pentru cei care o critică pentru că încă mai vorbește despre Alexandru Papadopol, la șase ani de la divorț: „Vă răspund”

Ioana Ginghină a explicat de ce continuă să vorbească despre fostul soț, Alexandru Papadopol, la șase ani de la divorț. Pentru a se face și mai bine înțeleasă, actrița a făcut o paralelă între divorțul ei și divorțul dintre CRBL și Elena Vîșcu.

De ce încă mai vorbește Ioana Ginghină despre fostul soț, Alexandru Papadopol, la șase ani de la divorț

Ioana Ginghină le-a dat replica celor care o judecă pentru că încă mai vorbește în interviuri despre fostul soț, Alexandru Papadopol. Actrița este de părere că este îndreptățită să facă acest lucru, deoarece ea și fostul soț au o fiică împreună. Ioana este de părere că Alexandru ar fi putut fi un tată mai implicat după divorț.

„Vă răspund celor care vă tot întrebați prin comentarii: «Ginghină asta nu poate să treacă peste Papadopol? Ce tot vorbește atâta de Papadopol?». Ei bine, Ginghină trăiește în casă cu fiica lui Papadopol, care întreabă destul de des, să știți, «De ce mama tu și tata nu? De ce Cristi, care este un străin, și tata nu?». De-asta nu poate Ioana Ginghină să treacă peste Papadopol”, a spus Ioana Ginghină în mediul online.

Ioana Ginghină îl compară pe Alexandru Papadopol cu CRBL

Înaintea acestor declarații, actrița a redat două fragmente din două podcasturi diferite, unul cu CRBL și altul cu fosta lui soție, Elena Vîșcu, în care amândoi vorbeau despre divorțul lor. În fragmentul cu CRBL, artistul vorbește despre cum a fost impresionat de actuala iubită, cu 23 de ani mai tânără decât el, pentru că i-a spus să aibă grijă cum conduce.

„Nu mă mai simțeam iubit, apreciat. Mie nu mi-a mai zis nimeni de foarte mulți ani de zile, «ai grijă cum conduci că ești obosit». Știi ce înseamnă când îți spune o fetiță de 23 de ani asta? Un lucru simplu, sau când te mângâie?”, a spus CRBL, în podcastul „Acasă la Măruță”.

În timp ce asculta declarația lui CRBL, Ioana Ginghină și-a dat ochii peste cap. Spre deosebire de fostul ei soț, Elena Vîșcu nu a vorbit despre un nou partener, ci despre fiica lor, Alessia, și despre cât de greu i-a fost să gestioneze despărțirea pentru ca adolescenta să fie cât mai puțin afectată.

„Ne gândim în primul rând că responsabilitatea noastră sunt copiii noștri. Eu orice fac mă gândesc la Alessia și după acționez. Perioada e foarte dificilă pentru ea“, a spus Elena Vîșcu, în podcastul „Vorba lu’ Jorge”.

Fiicele lui CRBL și Papadopol au aflat din presă despre relațiile lor

Elena Vîșcu făcea referire la faptul că CRBL și-a refăcut viața foarte repede după divorț și că fiica lor, Alessia, a aflat acest lucru din presă, nu de la el. Asemeni Alessiei, fiica Ioanei Ginghină și a lui Alexandru Papadopol, Ruxandra, a aflat despre nunta tatălui ei cu actrița Cristiana Luca tot din presă.

