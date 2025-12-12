Dimple Kapadia, legendă vie a Bollywood-ului, a dezvăluit că a fost diagnosticată cu lepră cu câteva luni înainte de filmările pentru „Bobby”. Celebra actriță s-a vindecat miraculos, permițându-i să joace în filmul care a lansat-o în carieră.

Dimple Kapadia, actrița de la Bollywood care a învins lepra

Dimple Kapadia, o legendă vie a Bollywood-ului, a învins lepra înainte de a deveni celebră. Actrița a povestit că a fost diagnosticată cu această boală cu câteva luni înainte de filmările pentru ”Bobby”, filmul care a lansat-o în carieră în anul 1973.

Într-o dezvăluire surprinzătoare, Kapadia a spus: „Acest lucru este confidențial. Fusesem selectată de Raj Kapoor pentru Bobby după luni de ”da” și ”nu”. Cu câteva luni înainte de începerea filmărilor, am fost diagnosticată cu lepră. În mod miraculos, m-am vindecat, altfel nu ar fi existat Bobby, care a servit drept un manual complet de actorie”.

Vindecarea lui Kapadia a fost crucială pentru cariera sa. Succesul filmului a propulsat-o pe Kapadia în lumina reflectoarelor.

Bobby este un film romantic muzical Bollywood din 1973, regizat de Raj Kapoor și scris de Khwaja Ahmad Abbas. A fost primul rol principal pentru fiul lui Raj Kapoor, Rishi Kapoor, și debutul cinematografic pentru Dimple Kapadia. Filmul a devenit un blockbuster, cel mai mare succes indian din 1973, al doilea cel mai mare succes de box office al anilor 1970 la India și unul dintre primele 20 de filme indiene cu cele mai mari încasări din toate timpurile.

Întâlnirea cu Raj Kapoor

La vârsta de 12 ani, Dimple suferea de lepră. Această condiție medicală a atras atenția renumitului regizor Raj Kapoor.

Într-un interviu din 2018 acordat filialei FICCI Flo Jaipur, Dimple Kapadia și-a amintit cum o prietenă de familie, care era și o regizoare celebră, s-a purtat urât cu ea, notează NDTV.

Ea a spus: „Sufeream de lepră pe atunci. Aveam cam 12 ani. Aveam lepră la cot. Așa că acest bărbat s-a întors și mi-a spus: ”Mă voi asigura că vei fi ostracizată din școală”. A fost prima dată când am auzit acest cuvânt. Nici măcar nu știam ce înseamnă.”

Dimple Kapadia a menționat că afecțiunea ei medicală a fost motivul pentru care Raj Kapoor a întâlnit-o.

„Raj Kapoor a vrut să o cunoască pe această fată. I s-a spus că există o fată frumoasă și că ea suferă de lepră. Dintr-un astfel de eșec, era mult de câștigat și așa l-am obținut pe „Bobby”. A fost cea mai fabuloasă perioadă din viața mea. Orice am spus, am vrut sau am dorit, pur și simplu s-a întâmplat. A fost magic. Absolut magic”, a mai povestit actrița.

