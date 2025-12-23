Helen Siff, o actriță de roluri secundare care a apărut în Will & Grace și Modern Family și despre care familia ei a spus că făcea „memorabil chiar și cel mai mic rol”, a murit la 88 de ani.

Cauza morții actriței Helen Siff

Siff a murit joi, 18 decembrie, în Los Angeles, din cauza unor complicații apărute după o intervenție chirurgicală în urma unei „boli lungi și dureroase”, a declarat familia ei pentru The Hollywood Reporter și Forbes.

„Cei care au lucrat cu Helen o cunoșteau nu doar ca pe o interpretă talentată, ci ca pe cineva care aducea profesionalism, devotament și bunătate autentică pe fiecare platou”, a spus familia într-o declarație pentru ambele publicații. „Ea înțelegea că fiecare rol, oricât de mare sau mic, era o oportunitate de a contribui cu ceva semnificativ la povestea care era spusă.”

O carieră de peste cinci decenii în film și televiziune

Născută în Woodmere, New York, Siff a avut peste 70 de roluri în televiziune și film de-a lungul unei cariere de cinci decenii. Printre primele ei apariții se numără rolul unei chelnerițe în Lou Grant în 1981, al unei casiere în The Karate Kid (1984) și al unei asistente într-un episod din 1986 al serialului Silver Spoons. Mai târziu, în anii ’80, a jucat rolul Ruth în Big Top Pee-Wee și pe cel al unei funcționare într-un episod din 1989 al serialului Doogie Howser, M.D.

Citeşte şi: Legendarul cântăreț și compozitor Chris Rea a murit la 74 de ani

Citeşte şi: Adelia „Ada” Zeidler, sora lui George Clooney, a murit la 65 de ani

Citeşte şi: A murit Eugen Roibu, autorul și realizatorul emisiunii „Pescar Hoinar”

Alte roluri notabile includ apariția în două episoade din Married… with Children, precum și roluri episodice în Will & Grace, Ellen, Scrubs, Modern Family, Curb Your Enthusiasm și Spin City, printre altele. În film, Siff a interpretat o femeie care își aranjează părul în You Don’t Mess with the Zohan (2008) și o menajeră în Hail, Caesar! (2016). A mai apărut și în For Keeps (1988). Pe scenă, a interpretat pentru prima dată rolul Helga în producția din 1993 a piesei Grandma Sylvia’s Funeral și a jucat și în Lilies of the Field și Lost in Yonkers.

În declarația lor, familia lui Siff a spus că ea avea „darul rar de a face memorabil chiar și cel mai mic rol”. Fiica ei, Victoria Russell, a scris într-un mesaj separat pe Instagram că a fost o „mamă dinamică, carismatică, unică”. „Iubea profund actoria, dar cel mai important rol al ei a fost acela de mamă și bunică”, a scris ea.

Actrița a lăsat-o în urmă o familie numeroasă: pe sora ei geamănă identică, Carol Infield Sender, pe sora Janet; copiii Matt, Susie, Karen, Victoria și Jenny; și nepoții Chelsea, Zach, Robert, Josh, Spencer, Megan și Dean, potrivit ambelor publicații. Soțul ei, Marshall, a murit în 2007, iar fiul ei, Bruce, în 1999.

Foto – captură video

Urmărește-ne pe Google News