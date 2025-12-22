Adelia „Ada” Zeidler, sora lui George Clooney, a murit la 65 de ani

Sora lui George Clooney, Adelia „Ada” Zeidler, a murit. Avea 65 de ani.

George Clooney, mesaj sfâșietor după moartea surorii sale

Celebrul actor a confirmat pentru revista People decesul surorii sale.

„Sora mea, Ada, a fost eroina mea”, a declarat Clooney. „A înfruntat cancerul cu curaj și umor. Nu am întâlnit niciodată pe cineva atât de curajos. Eu și Amal îi vom duce dorul.”

O viață dedicată artei și educației

Potrivit necrologului, Ada — originară din Augusta, Kentucky — a murit „liniștită, înconjurată de cei pe care îi iubea”, la St. Elizabeth Healthcare din Edgewood, Kentucky. Ada, numită după străbunica ei, s-a născut în Los Angeles pe 2 mai 1960, părinții ei fiind jurnalistul și prezentatorul TV Nick Clooney și scriitoarea Nina Bruce Warren.

„O artistă talentată, și-a împărtășit abilitățile ca profesoară de arte la școala Augusta Independent timp de câțiva ani”, se arată în necrolog. „În liceu, rezultatele ei academice au calificat-o ca National Merit Scholar. Dragostea pentru lectură a apropiat-o de alți cititori într-un club de carte local. A fost, de asemenea, membră a Augusta Art Guild și fost mare maestru al Paradei Anuale White Christmas din Augusta.”

Ada a urmat ulterior cursurile unor colegii din Louisville și Northern Kentucky și a lucrat ca contabil.

S-a căsătorit cu Norman Zeidler, un căpitan de armată retras, în Augusta, pe 14 martie 1987. Întreaga familie — și mare parte din micul lor oraș natal din Kentucky — au fost prezenți și au participat la ceremonie, potrivit Kentucky Photo Archive. La nuntă, George a citit un pasaj biblic, iar mătușa lor, Rosemary Clooney, a cântat un cântec romantic pentru miri. „Întregul oraș a ajutat la nuntă. Nu am fi reușit fără ei”, spunea la vremea respectivă mama lor, Nina.

Deși Ada a dus o viață discretă și a apărut rar în public, a participat la nunta fratelui ei cu Amal Clooney, la Veneția, pe 27 septembrie 2014. Ada și-a pierdut soțul pe 11 octombrie 2004, în urma unui atac de cord.

„Pe lângă părinții ei, lasă în urmă copiii ei iubiți, Nick Zeidler și Allison Zeidler Herolaga, împreună cu soțul acesteia, Kenny; fratele ei, George Clooney, și soția acestuia, Amal; precum și mai mulți unchi, mătuși și veri”, se încheie necrologul.

