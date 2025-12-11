  MENIU  
Home > Știri > Cine este Lia Savonea, personajul principal din documentarul Recorder. A fost președinta Curții de Apel București și a condus Consiliul Superior al Magistraturii

Cine este Lia Savonea, personajul principal din documentarul Recorder. A fost președinta Curții de Apel București și a condus Consiliul Superior al Magistraturii

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.

Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, este personajul central al documentarului Recorder „Justiție Capturată”. Acesta o indică drept judecătorul care controlează soluționarea dosarelor de corupție în favoarea inculpaților influenți. Savonea a ocupat, de-a lungul timpului, mai multe poziții importante în justiție.

Cine este Lia Savonea

Lia Savonea, o figură controversată în sistemul judiciar românesc, se află în centrul atenției după ce a fost menționată în documentarul Recorder „Justiție Capturată”. Aceasta este prezentată ca judecătorul care controlează modul în care sunt soluționate dosarele de corupție în favoarea inculpaților influenți.

„Este arhicunoscut în sistem că în ultimii ani s-a format un grup de influență în jurul Liei Savonea, care au ocupat mai multe poziții importante și a folosit un sistem de recompense și pedepse, pentru a-și crea o rețea de oameni fideli”, spune un procuror DNA, sun protecția anonimatului, în documentar.

Aceste acuzații ridică întrebări serioase despre integritatea sistemului judiciar.

Laura Vicol atacă Recorder după ancheta despre sistemul judiciar românesc! „Vreau să explic cui are urechi să audă”. Ce spune fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților
Laura Vicol atacă Recorder după ancheta despre sistemul judiciar românesc! „Vreau să explic cui are urechi să audă”. Ce spune fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților
Recomandarea zilei

Lia Savonea și-a început cariera în magistratură în 1999. A avansat rapid, ocupând poziții la Judecătoria Sectorului 6, Tribunalul București și Curtea de Apel București. În 2009, a devenit președinte al Curții de Apel București.

În 2017, Savonea a fost aleasă pentru un mandat de șapte ani în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), pe care l-a condus ca președinte din 2019. Cariera sa a continuat să evolueze, ajungând în 2023 la Secția Penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), iar din 2025, a devenit președintele acestei instanțe supreme.

Anunțul momentului. „Vă pot asigura!” Premierul Ilie Bolojan reacționează după la ancheta Recorder. Ce le promite clar românilor. E prima reacție oficială, care vine și cu un plan de acțiune
Anunțul momentului. „Vă pot asigura!” Premierul Ilie Bolojan reacționează după la ancheta Recorder. Ce le promite clar românilor. E prima reacție oficială, care vine și cu un plan de acțiune
Recomandarea zilei

Controverse legate de numirea la ÎCCJ

Numirea Liei Savonea ca președinte al ICCJ a fost marcată de controverse și asta pentru că concursul pentru această poziție a fost organizat cu două luni mai devreme decât prevede legea. Acest lucru a ridicat suspiciuni cu privire la motivele din spatele acestei grabe.

Surse judiciare citate de PRESShub au sugerat că „Graba secției pentru judecători a CSM este pusă pe temerea că noua configurație politică rezultată în urma alegerilor prezidențiale ar putea modifica legea de numire a conducerii ÎCCJ”.

Citește și: Reacția lui Ilie Bolojan la ancheta Recorder: „Nu poţi fugi de răspundere”. Ce plan de acțiune are premierul

Citește și: Tudor Chirilă, mesaj dur după documentarul Recorder „Justiția capturată”: „O mână de ticăloși servește mafia din justiție”

Lia Savonea și soțul ei, implicați în tranzacții imobiliare

În afara carierei sale juridice, Lia Savonea și soțul ei, Mihai Savonea, au fost implicați în diverse tranzacții imobiliare. Potrivit investigațiilor Rise Project, cuplul a fost implicat în achiziții de terenuri în comuna Chiajna, lângă București.

În 2018, Lia Savonea a obținut o autorizație de construire pentru un proiect comercial în Chiajna, estimat la aproximativ 142.000 de euro. Ulterior, terenul a fost vândut pentru 30.000 de euro.

Investigațiile jurnalistice au scos la iveală legături indirecte între familia Savonea și persoane cu reputație îndoielnică. PRESShub a dezvăluit că o rudă a Liei Savonea a ocupat poziții importante în sistemul judiciar în timp ce Lia era în funcții de conducere.

Mai mult, potrivit Buletin de București, soțul Liei Savonea a fost implicat în afaceri cu persoane care au conexiuni cu indivizi acuzați de infracțiuni grave.

Savonea a recunoscut în 2023, într-un caz mediatizat de ANI, că nu a declarat la timp vânzarea unui teren de 30.000 de euro, susținând ulterior că a fost o omisiune.

Citește și: Nicușor Dan, prima reacție după ancheta Recorder despre sistemul judiciar românesc: „Soluția la problemele ridicate este tot în interiorul sistemului de justiție”

Citește și: Laura Vicol atacă Recorder după ancheta despre sistemul judiciar românesc: „Vreau să explic cui are urechi să audă și dorește să analizeze pertinent și obiectiv două situații halucinante”

Deciziile controversate ale Liei Savonea

Potrivit Adevărul, numele Liei Savonea este asociat cu mai multe decizii care au avut impact major în spațiul public. Printre acestea se numără hotărârea prin care condamnarea lui Mario Iorgulescu, de 13 ani și 8 luni, a fost anulată, cauza fiind trimisă spre rejudecare. Savonea a făcut parte din completul care a considerat că dosarul trebuie reluat, fapt consemnat de publicațiile naționale.

O altă decizie menționată este cea privind „Dosarul Revoluției”, în care rechizitoriul întocmit de procurori a fost declarat neconform. Savonea a semnat hotărârea care a dus la reînceperea procedurilor, o măsură intens discutată la acel moment.

Un alt dosar este cel al Vanessei Youness, partenera fostului șef DGIPI, Gelu Oltean. Youness fusese condamnată pentru trafic de influență în legătură cu contracte Microsoft. Completul din care făcea parte și Lia Savonea a decis anularea pedepsei cu executare și trimiterea cazului către o altă instanță pentru rejudecare.

Mai mult, în anii în care PSD promova modificări controversate ale legilor justiției, Lia Savonea ar fi fost una dintre cele mai influente figuri din Consiliul Superior al Magistraturii. În aceeași perioadă, a fost asociată cu promovarea unor măsuri susținute de partid, precum reorganizarea secțiilor disciplinare și a structurilor de anchetă internă a magistraților.

Ce salariu are Lia Savonea

Potrivit declarației de avere, Lia Savonea a avut venituri lunare de aproximativ 32.000 lei. Aceasta deține economii de peste 740.000 lei în 19 conturi bancare și bijuterii evaluate la 18.500 euro.

Soțul ei, Mihai Savonea, are un cabinet de avocatură cu venituri declarate de circa 15.000 de lei pe an.

Sursă foto: Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Gestapo - Sven Hassel Gestapo - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
General SS - Sven Hassel General SS - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Comisarul - Sven Hassel Comisarul - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Emil Rengle și Alejandro Fernandez se căsătoresc: „Vom avea două evenimente”. Detalii despre nunta anului: „Îl introduc complet în cultura noastră”
Emil Rengle și Alejandro Fernandez se căsătoresc: „Vom avea două evenimente”. Detalii despre nunta anului: „Îl introduc complet în cultura noastră”
Fanatik
Prima lovitură în mercato! Cel mai bun mijlocaș la închidere din SuperLiga pleacă în Polonia pe 500.000 de euro. Exclusiv
Prima lovitură în mercato! Cel mai bun mijlocaș la închidere din SuperLiga pleacă în Polonia pe 500.000 de euro. Exclusiv
GSP.ro
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
Click.ro
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
TV Mania
Theo Rose, imagini emoționante cu Sasha și Anghel Damian. Detaliul care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte – motivul pentru care artista nu îi arată chipul copilului
Theo Rose, imagini emoționante cu Sasha și Anghel Damian. Detaliul care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte – motivul pentru care artista nu îi arată chipul copilului
Redactia.ro
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Citește și...
Dan Șucu a rupt tăcerea despre momentul în care l-a vrut pe Cristi Chivu antrenor la Rapid. Tehnicianul ar fi fost șocat
Sacrificiile cumplite făcute de Rodica Stănoiu pentru iubitul mai tânăr! Ce îi făcea bărbatul în privat, noi dezvăluiri şocante despre fostul ministru al Justiţiei
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cine sunt românii morți în Tenerife. Cei doi soți erau dedicați voluntariatului pentru familiile vulnerabile
 Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care confirmă dezvăluirile Recorder: „Tot ce a spus colegul meu în documentar este adevărat”
Fostă judecătoare, noi acuzații la adresa Liei Savonea: „Corupția din justiție funcționează perfect”
Tudor Chirilă, mesaj dur după documentarul Recorder „Justiția capturată”: „O mână de ticăloși servește mafia din justiție”
Pârtii de schi de vis
Ei sunt cei doi români morți în Tenerife. Ana și Victor lucrau la un ONG. În urma femeii rămân două fetițe de 7 și 14 ani. Colegii lor sunt șocați: Au fost un model pentru noi

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Vila din Izvorani a lui Irinel Columbeanu și-a pierdut gloria de altădată. Imagini desprinse din filmele de groază cu fosta reședință a omului de afaceri
Vila din Izvorani a lui Irinel Columbeanu și-a pierdut gloria de altădată. Imagini desprinse din filmele de groază cu fosta reședință a omului de afaceri
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit. Ce spune tenorul despre fosta iubită: „Aș aprecia enorm”
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit. Ce spune tenorul despre fosta iubită: „Aș aprecia enorm”
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
O mai recunoști? 20 de imagini rare cu Denise Rifai, de când nu era celebră. Acum toată lumea vorbește despre ea și Alexa, dar uite cum arăta în trecut! Blondă, cu buze și sprâncene mai subțiri, e regina schimbărilor de look 👇👇👇
O mai recunoști? 20 de imagini rare cu Denise Rifai, de când nu era celebră. Acum toată lumea vorbește despre ea și Alexa, dar uite cum arăta în trecut! Blondă, cu buze și sprâncene mai subțiri, e regina schimbărilor de look 👇👇👇
Ce să amesteci în cafeaua de dimineaţă ca să slăbești văzând cu ochii! Trucul simplu pe care femeile istețe îl știu deja
Ce să amesteci în cafeaua de dimineaţă ca să slăbești văzând cu ochii! Trucul simplu pe care femeile istețe îl știu deja
Elle
Romanița Iovan a atras toate privirile la ELLE Style Awards 2025. Creatoarea de modă a ales o ținută fermecătoare
Romanița Iovan a atras toate privirile la ELLE Style Awards 2025. Creatoarea de modă a ales o ținută fermecătoare
Dana Rogoz, apariție provocatoare la ELLE Style Awards 2025. Vezi ce ținută inedită a purtat actrița. FOTO
Dana Rogoz, apariție provocatoare la ELLE Style Awards 2025. Vezi ce ținută inedită a purtat actrița. FOTO
Lidia Buble, greu de recunoscut la ELLE STYLE AWARDS 2025! Artista a surprins cu un look inedit și o ținută ieșită din tipare. FOTO
Lidia Buble, greu de recunoscut la ELLE STYLE AWARDS 2025! Artista a surprins cu un look inedit și o ținută ieșită din tipare. FOTO
DailyBusiness.ro
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
România primește sprijin pentru aderarea la OCDE. Bolojan anunță acorduri strategice cu Ungaria și Austria
România primește sprijin pentru aderarea la OCDE. Bolojan anunță acorduri strategice cu Ungaria și Austria
A1.ro
Cum arată acum Mario, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu, la 23 ani. Antrenorul se mândrește cu fiul său
Cum arată acum Mario, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu, la 23 ani. Antrenorul se mândrește cu fiul său
Laura Vicol, reacție virală după ce a aflat că e în top 5 cele mai căutate persoane pe Google din România. "Dacă deranjez, înseamnă că exist!"
Laura Vicol, reacție virală după ce a aflat că e în top 5 cele mai căutate persoane pe Google din România. "Dacă deranjez, înseamnă că exist!"
Maria Buză și George Pătrașcu se pregătesc pentru nunta de argint: „Acesta este secretul”
Maria Buză și George Pătrașcu se pregătesc pentru nunta de argint: „Acesta este secretul”
Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, replică usturătoare pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Nu mai pot!”
Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, replică usturătoare pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Nu mai pot!”
Horoscop 12 decembrie 2025. Schimbare de destin. O zodie are o revelație și ia o decizie neașteptată
Horoscop 12 decembrie 2025. Schimbare de destin. O zodie are o revelație și ia o decizie neașteptată
Observator News
Momentul când un bărbat din Timiș intră în casă peste fosta iubită și o ia la bătaie
Momentul când un bărbat din Timiș intră în casă peste fosta iubită și o ia la bătaie
Libertatea pentru Femei
Tragedie! Moarte înfiorătoare, violentă, pentru una dintre cele mai iubite actrițe! Nimic nu putea prevesti așa sfârșit brutal!
Tragedie! Moarte înfiorătoare, violentă, pentru una dintre cele mai iubite actrițe! Nimic nu putea prevesti așa sfârșit brutal!
Secret uriaș dezvăluit! Actrița iubită de români așteaptă copil de la SOȚIA ei! Da, două dintre cele mai celebre femei se iubesc, s-au căsătorit și vor deveni mame!
Secret uriaș dezvăluit! Actrița iubită de români așteaptă copil de la SOȚIA ei! Da, două dintre cele mai celebre femei se iubesc, s-au căsătorit și vor deveni mame!
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Ce spun cărțile de tarot pentru 2026. Bucuria și disperarea se împletesc în previziunile pentru anul viitor
Ce spun cărțile de tarot pentru 2026. Bucuria și disperarea se împletesc în previziunile pentru anul viitor
Viva.ro
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Vești de ultimă oră despre Dan Petrescu. Fiicele lui au revenit de urgenta in tara
Vești de ultimă oră despre Dan Petrescu. Fiicele lui au revenit de urgenta in tara
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Ce se întâmplă cu corpul și mintea atunci când murim? Procesul morții și semnele care indică apariția morții
Ce se întâmplă cu corpul și mintea atunci când murim? Procesul morții și semnele care indică apariția morții
Alertă meteo! Vortexul polar amenință să lovească chiar înainte de Crăciun. Se anunță prăpăd de Sărbători
Alertă meteo! Vortexul polar amenință să lovească chiar înainte de Crăciun. Se anunță prăpăd de Sărbători
Concediile medicale în România. Presiune pe buget și costuri mai mari pentru companii
Concediile medicale în România. Presiune pe buget și costuri mai mari pentru companii
Gradul II de invaliditate: afecțiunile care îți dau dreptul la ajutor de stat
Gradul II de invaliditate: afecțiunile care îți dau dreptul la ajutor de stat
TV Mania
Theo Rose, imagini emoționante cu Sasha și Anghel Damian. Detaliul care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte – motivul pentru care artista nu îi arată chipul copilului
Theo Rose, imagini emoționante cu Sasha și Anghel Damian. Detaliul care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte – motivul pentru care artista nu îi arată chipul copilului
O mai ții minte? Cum arată și cu ce se ocupă astăzi Adriela Morar, fosta parteneră a lui Smiley de la „Dansez pentru tine”
O mai ții minte? Cum arată și cu ce se ocupă astăzi Adriela Morar, fosta parteneră a lui Smiley de la „Dansez pentru tine”
Il vezi zilnic lângă Roxana Hulpe la TV, dar puțini știu cât de frumoasă este soția lui! Cosmin Stan și-a surprins fanii cu o fotografie rară alături de Oana
Il vezi zilnic lângă Roxana Hulpe la TV, dar puțini știu cât de frumoasă este soția lui! Cosmin Stan și-a surprins fanii cu o fotografie rară alături de Oana
Abia s-a aflat că revine la TV, dar veștile despre Andreea Marin nu se opresc aici! Fosta Zână a Surprizelor, de nerecunoscut în noile imagini — iar reacțiile nu au întârziat
Abia s-a aflat că revine la TV, dar veștile despre Andreea Marin nu se opresc aici! Fosta Zână a Surprizelor, de nerecunoscut în noile imagini — iar reacțiile nu au întârziat
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
În anii ’90 era unul dintre cei mai iubiți prezentatori de știri din România. Cum arată astăzi Radu Coșarcă și cu ce se ocupă
În anii ’90 era unul dintre cei mai iubiți prezentatori de știri din România. Cum arată astăzi Radu Coșarcă și cu ce se ocupă
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
Ce s-a ales de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ce s-a ales de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton