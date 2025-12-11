Cine este Lia Savonea, personajul principal din documentarul Recorder. A fost președinta Curții de Apel București și a condus Consiliul Superior al Magistraturii

Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, este personajul central al documentarului Recorder „Justiție Capturată”. Acesta o indică drept judecătorul care controlează soluționarea dosarelor de corupție în favoarea inculpaților influenți. Savonea a ocupat, de-a lungul timpului, mai multe poziții importante în justiție.

Cine este Lia Savonea

Lia Savonea, o figură controversată în sistemul judiciar românesc, se află în centrul atenției după ce a fost menționată în documentarul Recorder „Justiție Capturată”. Aceasta este prezentată ca judecătorul care controlează modul în care sunt soluționate dosarele de corupție în favoarea inculpaților influenți.

„Este arhicunoscut în sistem că în ultimii ani s-a format un grup de influență în jurul Liei Savonea, care au ocupat mai multe poziții importante și a folosit un sistem de recompense și pedepse, pentru a-și crea o rețea de oameni fideli”, spune un procuror DNA, sun protecția anonimatului, în documentar.

Aceste acuzații ridică întrebări serioase despre integritatea sistemului judiciar.

Lia Savonea și-a început cariera în magistratură în 1999. A avansat rapid, ocupând poziții la Judecătoria Sectorului 6, Tribunalul București și Curtea de Apel București. În 2009, a devenit președinte al Curții de Apel București.

În 2017, Savonea a fost aleasă pentru un mandat de șapte ani în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), pe care l-a condus ca președinte din 2019. Cariera sa a continuat să evolueze, ajungând în 2023 la Secția Penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), iar din 2025, a devenit președintele acestei instanțe supreme.

Controverse legate de numirea la ÎCCJ

Numirea Liei Savonea ca președinte al ICCJ a fost marcată de controverse și asta pentru că concursul pentru această poziție a fost organizat cu două luni mai devreme decât prevede legea. Acest lucru a ridicat suspiciuni cu privire la motivele din spatele acestei grabe.

Surse judiciare citate de PRESShub au sugerat că „Graba secției pentru judecători a CSM este pusă pe temerea că noua configurație politică rezultată în urma alegerilor prezidențiale ar putea modifica legea de numire a conducerii ÎCCJ”.

Lia Savonea și soțul ei, implicați în tranzacții imobiliare

În afara carierei sale juridice, Lia Savonea și soțul ei, Mihai Savonea, au fost implicați în diverse tranzacții imobiliare. Potrivit investigațiilor Rise Project, cuplul a fost implicat în achiziții de terenuri în comuna Chiajna, lângă București.

În 2018, Lia Savonea a obținut o autorizație de construire pentru un proiect comercial în Chiajna, estimat la aproximativ 142.000 de euro. Ulterior, terenul a fost vândut pentru 30.000 de euro.

Investigațiile jurnalistice au scos la iveală legături indirecte între familia Savonea și persoane cu reputație îndoielnică. PRESShub a dezvăluit că o rudă a Liei Savonea a ocupat poziții importante în sistemul judiciar în timp ce Lia era în funcții de conducere.

Mai mult, potrivit Buletin de București, soțul Liei Savonea a fost implicat în afaceri cu persoane care au conexiuni cu indivizi acuzați de infracțiuni grave.

Savonea a recunoscut în 2023, într-un caz mediatizat de ANI, că nu a declarat la timp vânzarea unui teren de 30.000 de euro, susținând ulterior că a fost o omisiune.

Deciziile controversate ale Liei Savonea

Potrivit Adevărul, numele Liei Savonea este asociat cu mai multe decizii care au avut impact major în spațiul public. Printre acestea se numără hotărârea prin care condamnarea lui Mario Iorgulescu, de 13 ani și 8 luni, a fost anulată, cauza fiind trimisă spre rejudecare. Savonea a făcut parte din completul care a considerat că dosarul trebuie reluat, fapt consemnat de publicațiile naționale.

O altă decizie menționată este cea privind „Dosarul Revoluției”, în care rechizitoriul întocmit de procurori a fost declarat neconform. Savonea a semnat hotărârea care a dus la reînceperea procedurilor, o măsură intens discutată la acel moment.

Un alt dosar este cel al Vanessei Youness, partenera fostului șef DGIPI, Gelu Oltean. Youness fusese condamnată pentru trafic de influență în legătură cu contracte Microsoft. Completul din care făcea parte și Lia Savonea a decis anularea pedepsei cu executare și trimiterea cazului către o altă instanță pentru rejudecare.

Mai mult, în anii în care PSD promova modificări controversate ale legilor justiției, Lia Savonea ar fi fost una dintre cele mai influente figuri din Consiliul Superior al Magistraturii. În aceeași perioadă, a fost asociată cu promovarea unor măsuri susținute de partid, precum reorganizarea secțiilor disciplinare și a structurilor de anchetă internă a magistraților.

Ce salariu are Lia Savonea

Potrivit declarației de avere, Lia Savonea a avut venituri lunare de aproximativ 32.000 lei. Aceasta deține economii de peste 740.000 lei în 19 conturi bancare și bijuterii evaluate la 18.500 euro.

Soțul ei, Mihai Savonea, are un cabinet de avocatură cu venituri declarate de circa 15.000 de lei pe an.

