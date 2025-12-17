Nicușor Dan, întrebat despre cum a ajuns Lia Savonea la ÎCCJ cu trei luni înainte de concurs: „Întrebarea e de ce nu a avut contracandidat”

Nicușor Dan a avut o discuție cu un grup de români care l-a așteptat la Londra și au avut întrebări pentru șeful statului legate de starea justiției din România. Printre întrebări s-a numărat și cea legată de felul în care Lia Savonea a ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție fără concurs.

Nicușor Dan, despre starea justiției

Nicușor Dan s-a întâlnit cu un grup de români în Londra, cu care a discutat starea justiției din România. Șeful statului a afirmat că președinții de instanță au multă putere, „mult prea multă, și asta e chestiune legislativă”.

„Preşedinţii de instanţă au multă putere, mult prea multă şi asta e chestiune legislativă. Sunt de acord cu faptul că concursurile nu sunt …. din cauza că sunt bazate numai pe nişte lucrări şi pe un interviu care este, evident, subiectiv, nu totdeauna oamenii sau se întâmplă ca oameni buni să nu promoveze, ba chiar unii nici nu mai concurează ştiind că nu o să promoveze”, a declarat preşedintele.

Citește și: Nicușor Dan, nou mesaj după situația din justiție și protestele din stradă: „Statul de drept nu este negociabil”

Șeful statului a mai spus că „avem probleme în sistemul de justiție”, însă a spus că în justiție, „când afirmi niște lucruri, trebuie să le și dovedești”.

El a mai discutat despre problemele din justiție și a spus că le-a oferit oamenilor o platformă prin care să reclame abuzuri, după care va face acest lucru și celor care se vor apăra. Șeful statului a spus că va exista o dezbatere deși anumite modificări, dar nu vrea să facă asta într-o săptămână, ci în două luni, „ca să fie ceva stabil”.

Ce a spus Nicușor Dan despre CSM și Lia Savonea

Nicușor Dan s-a întâlnit cu un grup de români care l-au așteptat în Londra și care aveau pancarte cu mesaje de tip „hoții prinși, nu prescriși”. Oamenii au scandal „Nicuşoare nu mai sta, apără Justiţia”.

Unul dintre oameni l-a întrebat pe Nicușor Dan dacă se poate vorbi la Consiliul Superior al Magistraturii despre o justiție mai dreaptă și mai corectă.

Citește și: Nicușor Dan, prima reacție după ancheta Recorder despre sistemul judiciar românesc: „Soluția la problemele ridicate este tot în interiorul sistemului de justiție”

„Dăm microfon tuturor celor care reclamă abuzuri, după care vom da microfon celor care se vor apăra. Şi o să avem o dezbatere, să modificăm, dar nu vreau să facem asta într-o săptămână, în zece zile, în două luni, aşa, ca să fie ceva stabil”, a precizat Nicuşor Dan.

De asemenea, el a fost întrebat ce părere are despre faptul că Lia Savonea a ajuns în fruntea Înaltei Curți de Casație și Justiție cu trei luni înainte de concursul stabilit.

„Oricum nu am, conform legii. Ştiţi că nu am, conform legii. Deci că s-a organizat cu trei luni înainte sau că s-a organizat cu trei luni după, într-adevăr a fost o ilegalitate.

Dar întrebarea este de ce nu a avut doamna Savonea contracandidat. Pentru că peste trei luni s-ar fi întâmplat aceleaşi lucruri”, a mai afirmat Nicuşor Dan.

El a mai spus că unii și-au făcut campanie electorală în CSM mai bine decât alții.

Citește și: Nicușor Dan a plecat în miez de noapte cu fiica sa, cu un avion low cost. Unde a zburat președintele

„Este o chestiune şi de corp profesional, pentru că oamenii ăştia din CSM, aşa cum sunt ei, au fost aleşi de colegii lor, a fost o campanie electorală în interiorul profesiei. Unii şi-au făcut campanie şi au fost aleşi, alţii nu şi-au făcut campanie şi poate au fost mult mai buni decât ăia care sunt, dar nu au candidat”, a mai transmis preşedintele României.

În final, șeful statului a dat asigurări că „se vor întâmpla niște lucruri în justiție”, însă oamenii ar trebui să înțeleagă că acest lucru va dura.

Urmărește-ne pe Google News