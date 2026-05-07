Cine este soția lui Sorin Grindeanu. Cu ce se ocupă și ce studii are Mihaela, soția liderului PSD

Sorin Grindeanu este căsătorit cu Mihaela, o prezență discretă în spațiul public, fără prea multe apariții publice la activ. Soția fostului premier are o carieră complet diferită față de cea a soțului ei. Iată cu ce se ocupă Mihaela Grindeanu.

Cine este soția lui Sorin Grindeanu și cu ce se ocupă

Mihaela Grindeanu are o carieră în domeniul farmaceutic și se ocupă de afaceri. S-a născut pe 25 septembrie, la Timișoara, și a ales să își construiască o carieră în domeniul sănătății. În ultima vreme, Mihaela Grindeanu s-a implicat și în afaceri imobiliare.

Soția fostului premier Sorin Grindeanu a stat departe de scenapolitică din România.

Ea a urmat cursurile Colegiului Național „Constantin Diaconivici Loga” din Timișoara, iar apoi și-a continuat formarea la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, unde a absolvit studiile de specialitate în domeniul farmaceutic.

Mihaela Grindeanu este de profesie farmacist, iar conform ultimei declarații de avere a lui Sorin Grindeanu, a ocupat funcția de diriginte de farmacie, obținând venituri de aproximativ 28.669 de lei.

Viața personală

Mihaela Grindeanu este un personaj foarte discret. Ea s-a căsătorit cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, pe 20 septembrie 2003 și formează de peste 20 de ani un cuplu stabil.

Cei doi au împreună doi copii: Sofia și Mihai. Partenera de viață a lui Grindeanu are o activitate online limitată. Ea a mai transmis la un moment dat un mesaj public de pe contul unei nepoate, apărându-și soțul pe vremea când acesta deținea funcția de prim-ministru.

Ea a spus despre soțul ei că „este un om responsabil, un om care a fost apreciat, simpatizat și susținut de mulți oameni! (…) Are un trecut politic curat! (…) A ajuns prim ministru al României pentru că i-au cerut colegii de partid și nu pentru că a avut el intenții sau ambiții ascunse! A primit această funcție cu dorința clară de a face bine!”, spunea Mihnala Grindeanu în 2017, când Sorin Grindeanu a fost premier pentru o perioadă de șase luni.

A infirmat zvonurile privind divorțul dintre ea și Sorin Grindeanu

Soția liderului social-democrat a mai transmis un mesaj anul trecut, unde a ținut să clarifice zvonurile cu privire la divorț și a precizat că ea și soțul ei formează o familie care își petrece weekendurile departe de politică.

„Nu suntem divorțați, nici despărțiți, nici măcar certați. Suntem o familie cu doi copii, un cățel și un pisoi. O familie care se adaptează și care își petrece majoritatea weekendurilor împreună, departe de politică și de minciuni. Suntem o familie care încearcă să păstreze un echilibru în viața de cuplu, în educația copiilor. Suntem o familie care se adaptează, cum știe mai bine, la distanța care o desparte. Suntem o familie care își petrece majoritatea week-endurilor împreună, momente în care politica, știrile și minciunile nu mai au loc în viața noastră”, a fost un alt mesaj pe care Mihaela Grindeanu l-a scris pe Facebook anul trecut.

