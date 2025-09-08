Elena Udrea, alături de fiica ei în prima zi de școală. Imagine emoționantă cu fosta politiciană, Adrian Alexandrov și Eva Maria: „După trei ani, rugăciunile mele au fost ascultate…”

Elena Udrea a fost alături de fiica ei în prima zi de școală. O imagine emoționantă cu fosta politiciană, Adrian Alexandrov și Eva Maria a fost surprinsă la începutul clasei întâi, unde cei trei au format un tablou de familie plin de emoție și bucurie. Iată cum au apărut cei doi parteneri de viață în prima zi de școală a Evei Maria!

Elena Udrea a fost prezentă, alături de Adrian Alexandrov, la începutul de an școlar al fiicei lor, Eva Maria. Cei trei au atras atenția prin imaginea de familie unită, în prima zi din clasa întâi a fetiței. Iată cum s-au afișat recent!

Elena Udrea, alături de fiica ei în prima zi de școală

Elena Udrea a trăit astăzi, pe data de 8 septembrie 2025, un moment special, fiind prezentă la începutul de an școlar al fiicei sale, Eva Maria. Pentru fosta ministră, această zi a avut o încărcătură aparte, după ce o perioadă bună de timp a lipsit de lângă micuță. Acum, ea și-a condus fetița de mână în prima zi din clasa întâi.

Startul noului an școlar a coincis cu o mare sărbătoare religioasă, iar atmosfera a fost una de sărbătoare și pentru familia lor. Eva Maria, îmbrăcată în uniforma școlii, un polo bleumarin cu logo și fustă plisată crem, a pășit cu încredere între cei doi părinți ai săi.

Pentru prima zi de școală a fiicei sale, Elena Udrea a ales o ținută simplă și elegantă, și anume o rochie mulată cu dungi alb-negru, pantofi cu toc și părul purtat lejer. Adrian Alexandrov a optat pentru un stil relaxat, dar atent, cu o cămașă bleu și pantaloni albi.

Cu această ocazie, prin intermediul rețelelor de socializare, Elena Udrea a publicat o fotografie frumoasă de familie și a scris un mesaj emoționant.

„Ce zi minunată! După trei ani, rugăciunile mele au fost ascultate și dorința mea și a Evei de a fi împreună, de mâna, în prima ei zi de școală, împlinită! Ce emoții am avut amândouă, dar și cât de fericite am fost! Ce mândra și încrezătoare a fost ea, că a venit cu tati, dar de data asta și cu mami, ca toți ceilalți copii, la începutul clasei I!

Și peste toate acestea, mai este și prima la Catalog! Îi urez sa fie prima și în tot ceea ce îi place să facă! Le urez tuturor elevilor să aibă un an cu rezultate foarte bune și să se bucure de școală, de colegi, de învățători și profesori!

La mulți ani sărbătoriților de astăzi! Cei care îi poartă numele, să fie ocrotiți de Sfânta Fecioară Maria, azi și în fiecare zi!”, a scris fosta politiciană la postarea pe care a făcut-o pe pagina sa personală de Facebook.

Cei trei au format împreună un tablou de familie care va rămâne cu siguranță în albumul lor cu amintiri, alături de fotografiile din anii trecuți, când la emoțiile primei zile de școală a fost prezent doar tatăl, Adrian Alexandrov.

Elena Udrea a fost eliberată din închisoare în luna iulie

Elena Udrea a fost eliberată din închisoare pe data de 17 iulie 2025, după aproape patru ani de penitenciar. Din pedeapsa totală de șase ani, stabilită în dosarul „Gala Bute”, fosta ministră a executat peste 1.400 de zile. O parte din această perioadă i-a fost redusă datorită muncii depuse, participării la diverse programe educative și științifice, dar și prin aplicarea unor prevederi legale pentru condițiile de detenție.

Decizia de eliberare a venit după ce Tribunalul Prahova a respins solicitarea procurorilor DNA de a o menține închisă. Fosta politiciană și-a încheiat perioada petrecută la Penitenciarul Târgșor în luna iulie, iar atunci a fost întâmpinată de familie.

Sursa foto: Facebook/ Instagram

