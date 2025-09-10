Ținuta Elenei Udrea din prima zi de școală a fiicei, criticată de stiliști. „Trebuia să acopere brațele!” Ce îi recomandă experții în fashion

Elena Udrea (51 de ani) a fost criticată pentru rochia mulată albă cu dungi negre pe care a ales să o poarte în momentul în care și-a însoțit fiica la prima zi de școală. Apariția fostei ministre a stârnit reacții în mediul public, iar stilistul Florin Burescu a analizat ținuta și a oferit câteva sugestii vestimentare, subliniind că, deși Udrea are un simț estetic dezvoltat, alegerea nu a fost complet inspirată pentru contextul respectiv.

Stilul vestimentar al Elenei Udrea, criticat de experții în fashion

Florin Burescu, cunoscut pentru comentariile sale directe și analitice în materie de modă, a declarat pentru click.ro că Elena Udrea știe să facă combinații vestimentare, însă rochia purtată la școală ar fi avut nevoie de un element suplimentar pentru echilibru. „Nu-mi displace ținuta purtată la școală, dar eu aș fi optat și pentru un sacou, din in, ar fi îmbrăcat mai mult zona de top”, a spus stilistul.

Acesta a explicat că rochia cu dungi orizontale, deși elegantă, ar fi fost mai bine pusă în valoare cu un sacou care să acopere brațele și să creeze un unghi de alungire, conferind astfel siluetei un aspect mai rafinat. „La atâtea dungi orizontale, ale rochiei, trebuia să acopere brațele și să formeze un unghi frumos cu deschizătura sacoului, care să-i confere ținutei un aspect de alungire, de înălțare”, a completat Burescu.

Tocurile, semnătura stilului Udrea

În ciuda criticilor legate de rochie, Florin Burescu a ținut să sublinieze că Elena Udrea rămâne una dintre preferatele sale din lumea politică, din punct de vedere vestimentar. El a apreciat constanța cu care aceasta poartă tocuri, considerându-le un element definitoriu al feminității ei. „Ce-mi place foarte mult la ea și e de apreciat e că nu renunță niciodată la tocuri, într-adevăr, sunt feminine, frumoase și schimbă orice ținută”, a spus stilistul.

De asemenea, Burescu a încurajat-o să poarte în continuare rochii, chiar dacă Udrea arată bine și în costume masculine. „Să poarte rochii cât mai multe, deși îi stă bine și în costume în stil masculin, însă feminitatea ei debordantă este potrivită cu rochiile”, a concluzionat acesta.

Mesajul emoționant al Elenei Udrea, în prima zi de școală a fiicei sale

În ciuda controverselor din jurul apariției sale, Elena Udrea a transmis un mesaj profund emoționant cu ocazia debutului școlar al fiicei sale, Eva Maria. După ani de absență forțată, fosta politiciană a trăit cu intensitate momentul în care și-a putut însoți copilul la începutul clasei I.

„După trei ani, rugăciunile mele au fost ascultate și dorința mea și a Evei de a fi împreună, de mână, în prima ei zi de școală, împlinită! Ce emoții am avut amândouă, dar și cât de fericite am fost!”, a scris Udrea pe rețelele sociale. Ea a subliniat cât de mândră și încrezătoare a fost Eva, care a pășit în sala de clasă alături de ambii părinți, asemenea celorlalți copii. În plus, Elena Udrea i-a urat fiicei sale să fie „prima în tot ceea ce îi place să facă” și a transmis tuturor elevilor un an școlar plin de realizări și bucurii.

Elena Udrea, hotărâtă să-și refacă viața după ieșirea din închisoare

După aproape patru ani petrecuți în detenție, Elena Udrea își schimbă radical prioritățile și anunță că se va implica activ în proiecte care reflectă noua sa viziune asupra vieții. La două luni de la eliberarea din penitenciar, fosta ministră a Turismului a dezvăluit că va lucra în cadrul unei asociații care se ocupă de drepturile omului și de reintegrarea persoanelor care au trecut prin experiența detenției.

„Voi activa în cadrul unei asociații care se ocupă de drepturile omului și reintegrarea celor care au fost în detenție. Și voi lucra la afacerile familiei. Restul, voi vedea dacă și când vor mai fi de interes pentru mine”, a declarat Elena Udrea pentru Cancan.ro.

Această decizie vine în contextul în care Udrea afirmă că timpul petrecut în închisoare i-a oferit o perspectivă nouă asupra vieții și a relațiilor personale. „Mi-am făcut destule planuri în timp ce eram închisă. Acum, că s-a terminat și vacanța și Eva a început școala, o să îmi fac un program și cu alte activități, doar că de aici încolo, prioritățile mele sunt total schimbate. Întâi de toate este familia, apoi restul. Nu mai vreau să pierd nicio clipă cu lucruri, oameni, care nu mă interesează în mod real, sau de dragul altora”, a mai spus ea.

