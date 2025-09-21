Cine este Dan Helciug. Artistul are 50 de ani, este căsătorit cu regizoarea de film Elena Helciug și are doi copii, pe Luca Dan și pe Ruxandra, cu care se mândrește ori de câte ori are ocazia. A fost prezentator de televiziune și actor, iar în urmă cu ceva timp s-a retras la țară pentru a sta cât mai mult timp cu familia lui. Iată tot ceea ce nu știai până acum despre Dan Helciug!

Dan Helciug este un artist român cunoscut pentru muzica sa neconvențională, aparițiile în televiziune și activitatea în actorie. De-a lungul carierei sale impresionante, el a creat proiecte muzicale originale, a prezentat emisiuni și a lucrat la dublaje de voci, reușind să îmbine pasiunea artistică cu viața de familie și activitățile la țară.

Cine este Dan Helciug

Dan Helciug s-a născut pe data de 2 decembrie 1974 și este un artist cunoscut în România. Artistul a urmat Liceul German Herman Oberth, apoi a studiat la Universitatea de Teatru și Film (U.N.A.T.C.) din București, dar și la Facultatea de Știinte Cognitive (Universitatea Ecologică) din Capitală.

El este cunoscut pentru implicarea sa în muzică, televiziune și actorie. Și-a început parcursul muzical în anul 1998 ca solist al trupei Parlament, iar doi ani mai târziu a fondat Spitalul de Urgență, grup care combină rock-ul cu folclor balcanic și elemente inedite.

A lansat mai multe albume cu această trupă, printre care Trăiască Berea, Alcool Rafinat și Bua Bua, dar și un proiect solo, HeArt.

În anul 2022 a participat la Selecția Națională Eurovision, ajungând până în semifinale.

Citește și: Dan Helciug dezvăluie secretul relației de 18 ani cu soția sa, Elena: „Eu cedez, țin la viața mea” / Exclusiv

Citește și: Dan Helciug, cu ochii pe chiloții cu fese push-up

Dan Helciug a fost prezentator de televiziune și actor

În paralel cu muzica, Dan Helciug a lucrat ca prezentator de televiziune și a fost actor. El a apărut în emisiunea „Rivalii” de la TVR și s-a implicat în dublaje de voci pentru desene animate și reclame, activitate care i-a adus venituri când concertele lui au fost suspendate.

Citește și: Iris, fiica Alinei Pușcaș, se confruntă cu probleme de sănătate și a fost operată. Ce diagnostic a primit după trei luni de investigații în spitale: „A avut dureri după trezirea din anestezie”

În urmă cu câțiva ani, Dan Helciug a făcut câteva mărturisiri despre copilăria lui. Cântărețul a spus atunci că și-a văzut mama doar de câte ori în viață.

„Viața mea este, a fost și va fi o telenovelă. Am crescut într-o familie cu părinți despărțiți. S-au despărțit când aveam 5 ani. Mama s-a îndrăgostit de altcineva, eu și sora mea care atunci avea 2 ani am rămas cu tata. A fost un șoc. Ne-a afectat zona afectivă.

Am păstrat legătura cu mama, mai mergeam la ea în vacanțe, dar drumurile au fost despărțite. Am văzut-o de câteva ori în viața mea”, a declarat el, în urmă cu ceva timp, la „Vorbește lumea”.

Citește și: Andreea Bălan a avut probleme cu un membru al echipei „Te cunosc de undeva”. Adevăratul motiv pentru care a părăsit emisiunea

Artistul este căsătorit cu o regizoare de film și are doi copii

Dan Helciug este căsătorit cu Elena, regizor de film. Cei doi parteneri de viață formează un cuplu de 20 de ani și au doi copii minunați împreună: Luca Dan și Ruxandra.

În prezent, familia trăiește la țară, unde artistul a amenajat o seră și o mică fermă. Aceste activități i-au oferit o soluție practică în perioadele dificile, cum a fost criza economică sau pandemia.

Ori de câte ori a avut ocazia, cântărețul a făcut declarații emoționante despre familia lui.

Sursa foto: Facebook/ Instagram

Urmărește-ne pe Google News