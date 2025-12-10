Mama gemenilor din Ploiești, morți după ce au căzut de la etaj, trece prin clipe cumplite: „Îmi doresc să mă ia Dumnezeu”

Andreea, mama gemenilor din Ploiești care au murit după ce au căzut de la etajul 10 în timp ce ea era live, pe Facebook, pare că a ajuns la capătul puterilor. Deși și-a reluat viața după tragedia imensă și părea că a reușit să treacă peste coșmar, acum, Andreea spune că vrea să moară.
La scurt timp după ce a fost eliberată din închisoare, Andreea a revenit la live-uri și le-a explicat oamenilor că tragedia s-ar fi putut întâmpla oricui.
„Asta se putea întâmpla oricui. Mă așteptam ca cel mare să pățească ceva, nu gemenii mei”, a spus Andreea, într-un live.
David, băiatul femeii, a fost luat de lângă mama lui la scurt timp după tragedie și este crescut de rudele din partea tatălui său. Totuși, nu se știe dacă în prezent se află în grija mamei sau este crescut de aceleași rude.
