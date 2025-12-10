Mama gemenilor din Ploiești, morți după ce au căzut de la etaj, trece prin clipe cumplite: „Îmi doresc să mă ia Dumnezeu”

Andreea, mama gemenilor din Ploiești care au murit după ce au căzut de la etajul 10 în timp ce ea era live, pe Facebook, pare că a ajuns la capătul puterilor. Deși și-a reluat viața după tragedia imensă și părea că a reușit să treacă peste coșmar, acum, Andreea spune că vrea să moară.

Andreea, mama gemenilor morți din Ploiești, la capătul puterilor

În 2021, gemenii Andreei au căzut de la etajul 10 al blocului, în timp ce ea era live pe Facebook. Femeia a fost condamnată la închisoare, iar de câteva luni a fost eliberată.

A revenit pe internet la scurt timp și, deși părea că și-a reluat viața și este bine, acum femeia trece prin clipe dificile.

Ea a fost trasă la răspundere de oamenii care i-au reproșat că și-a reluat viața ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Acum, Andreea a postat un mesaj în care spune că vrea să moară.

„Tot ce îmi doresc de la viața asta este să mă ia Dumnezeu, să scap de viața asta, că nu o mai suport”, a scris Andreea, pe TikTok.

De asemenea, în vara anului acesta, Andreea a făcut o postare asemănătoare. Oamenii au întrebat ce s-a întâmplat cu ea, însă nu a vrut să le răspundă.

„Vreau să mor, să scap de viața asta blestemată”, a scris femeia, în urmă cu 6 luni.

A fost eliberată din închisoare mai devreme

Andreea a fost condamnată la închisoare și trebuia să stea după gratii doi ani. Cu toate acestea, ea a ieșit mai repede cu șase luni și a povestit că a făcut demersuri ca să fie eliberată.

Ea mai are un copil, pe lângă gemenii care au decedat. Acesta este adolescent și se numește David, însă femeia a lăsat de înțeles că acesta ar fi crescut de altcineva.

La scurt timp după ce a fost eliberată din închisoare, Andreea a revenit la live-uri și le-a explicat oamenilor că tragedia s-ar fi putut întâmpla oricui.

„Asta se putea întâmpla oricui. Mă așteptam ca cel mare să pățească ceva, nu gemenii mei”, a spus Andreea, într-un live.

David, băiatul femeii, a fost luat de lângă mama lui la scurt timp după tragedie și este crescut de rudele din partea tatălui său. Totuși, nu se știe dacă în prezent se află în grija mamei sau este crescut de aceleași rude.

