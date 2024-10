Cătălin Cazacu a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în relația cu Ramona Olaru. „Dacă tu ești împreună cu un bărbat într-un loc, doar voi doi…” De ce au rupt brusc logodna

Cătălin Cazacu a făcut o serie de mărturisiri interesante legate de relația și despărțirea de Ramona Olaru. Cei doi au fost împreună doi ani și se logodiseră, dar nu s-a mai ajuns acolo din motive doar de ei știute.

Cătălin Cazacu: „Am jurat în biserică să nu mă mai întorc la Ramona”

Cătălin Cazacu și Ramona Olaru au pus punct relației în 2022, când toată lumea aștepta nunta lor. La momentul respectiv, s-a vehicullat că din cauza infidelităților lui s-ar fi ajuns la despărțire. Sunt doi ani de atunci, timp în care au apărut fel de fel de scenare cu privire la motivul separării lor, iar acum Cătălin Cazacu a spus partea lui de adevăr în podastul lui Cătălin Măruță.

„Eu am crezut, poate greșit, că e momentul să fac altceva cu viața mea. Dar mereu când se întâmplă ceva forțat – Eu vreau să fac chestia asta! – nu va ieși. Eu am cerut-o de soție, ce minte aveam și eu atunci, iar ea a zis Da. Ulterior, nu s-a mai ajuns acolo. Cred că amândoi ne bucurăm că nu s-a mai ajuns acolo, că cine știe câți ani ajungeam să ne chinuim unul pe altul. Eu cred că o relație trebuie să-ți aducă liniște”– i-a povestit Cazacu lui Măruță.

Înainte să devină iubiți, Ramona și Cătălin erau prieteni buni de mulți ani. Cazacu spune că ea a fost singura femeie pentru care s-a pus în genunchi să-i ceară mâna. Dar tot Ramona l-a făcut, mai menționează el, să jure că nu se va mai întoarce la ea.

„Am jurat în biserică să nu mă mai întorc la Ramona. Consider că doi oameni trebuie să fie într-o relație pentru că le e bine la amândoi. Dacă unuia nu îi este bine, de ce să stai acolo? (…) Noi am fost prieteni buni foarte mult timp. Ulterior, am considerat că, poate, e oportun.

Am fost împreună doi ani de zile. A fost singura dată când eu m-am pus în genunchi să o cer de soție. Am evitat și evit tot timpul să… Au fost lansate foarte multe lucruri, nu de mine, eu am tăcut tot timpul și în continuare îmi doresc să fac chestia asta. Am fost acuzat de foarte multe lucruri. Niciodată nu m-am disculpat, nu o să o fac niciodată. Consider că adevrăul trebuie să îl știu eu. Și dacă eu pot trăi cu acel adevăr, restul nu mai contează” – a continuat Cazacu.

Cătălin Cazacu, spune că nu a înșelat-o pe Ramona Olaru

Acesta nu a vrut să dezvăluie adevăratul motiv al despărțirii dar a recunoscut că nu a înșelat-o, așa cum s-a spus de mai multe ori.

Citeşte şi: De ce s-ar fi despărțit, de fapt, Cătălin Cazacu și Ramona Olaru. Lovitura primită de asistenta de la „Neatza” înainte să rupă logodna

Citeşte şi: Cum și-a câștigat Ramona Olaru primii bani. „Trebuia să fac niște bani, ca să plec la București”

Citeşte și: Ce relație au Ramona Olaru și mama lui Cătălin Cazacu: „Pentru ea e ciudat”

„Eu nu am greșit față de mine… (n.r. – întrebat de Măruță dacă a greșit față de Ramona). Dacă mă întrebi cu subiect și predicat, dacă eu am înșelat-o vreodată, răspunsul este NU. Cine sunt eu să știu asta (n.r. – dacă Ramona l-a înșelat pe el (…).

Dar ce contează? (n.r – de ce nu a funcționat relația cu Ramona Olaru). Eu cred că adevărul absolut nu-l deține nimeni, niciodată. Fiecare dintre noi, într-o relație, este dator să nu îl pună pe celălalt în situația să își pună întrebări sau să nu aibă răspunsuri la anumite întrebări. Dacă există o suspiciune că tu, într-o seară, ai fost în acel loc… eu n-am de unde să știu dacă tu ai fost în acel loc.

Dacă tu ești împreună cu un bărbat într-un loc, doar voi doi – doar voi doi o să știți acel adevăr. Tu poți să-mi spui ceva, el poate să-mi spună același lucru, dar n-o să știu niciodată adevărul. Ca acest lucru să nu existe, nu ajung în situația aia. E simplu, ca să n-avem suspiciuni, eu n-ajung niciodată între patru pereți cu o femeie” – a mai precizat Cătălin Cazacu.

Foto – Instagram / capturi video

Urmărește-ne pe Google News