Ramona Olaru (32 de ani) a dezvăluit recent care a fost primul ei job. Asistenta TV s-a născut în Vălenii de Munte, ulterior mutând-se în Călărași, de unde s-a mutat mai târziu în București.

Cum și-a câștigat Ramona Olaru primii bani. „Trebuia să fac niște bani, ca să plec la București”

„Am fost ospătăriță, dar am început ca picol, la un restaurant în Drajna, județul Călărași. Eram o țărăncuță. Nici fizic, nici moral, nici vestimentar nu eram ca acum. Băieții se luau de mine. Am muncit ceva timp acolo, cred că vreo doi ani. Trebuia să fac niște bani, ca să plec la București. Am fost și la sapă, deci am început mult mai de jos”, a povestit Ramona Olaru, în emisiunea „Neața cu Răzvan și Dani”.

„Să o luăm cu începutul! M-am născut în județul Prahova, Vălenii de Munte, și mai apoi ai mei s-au mutat într-o fermă din județul Călărași. Acolo unde am crescut și, da, acolo am avut copilăria aia grea de mers la sapă, de jucat desculță în noroi, de mers la cules de porumb cu ziua, de mâncat legume direct din grădină. Atunci mi se părea normal. Acum mi se pare că erau un pic cam mult pentru un copil acele munci… Mereu, întorsul în astfel de amintiri mă face să plâng, și nu știu de ce… Așa că mă opresc aici cu răspunsul la întrebarea asta, că nu e bine să plângi vara! (zâmbește)”, mai povestea Ramona Olaru în august 2021, pentru revista VIVA!.

Din toamna anului trecut, Ramona formează un cuplu cu motociclistul Cătălin Cazacu (37 de ani). În februarie 2022, Ramona și Cătălin au declarat că-și doresc să devină părinți.

„Noi vrem un copil. Vrem treaba asta cât mai curând. Pot să spun că muncim, fiecare cum poate și cât poate, de cele mai multe ori împreună”, declara Ramona Olaru cu umor luna trecută, pentru Antena Stars. „Cu adevărat trăim o perioadă frumoasă și se vede pe noi chestia asta”, a adăugat Cătălin Cazacu.

„Facem destul de des activități împreună, poate chiar și de două ori pe zi. Asta e oarecum o regulă, la prânz să mergem împreună la masă sau să ne vedem măcar o jumătate de oră sau o oră. Și seara, dacă avem timp, la film sau să ieșim să mâncăm”, a mai explicat Ramona Olaru.

Cătălin pusese ochii pe Ramona încă din vremea în care asistenta TV era căsătorită. Modelul s-a separat de fostul soț, Bogdan Olaru, în 2019, după o relație de 5 ani și un mariaj de 3. La vremea aceea, potrivit BZV.ro, Cătălin declara: „Îmi pare rău că divorțează… Dar eu pe Ramona Olaru o iubesc. Este o fată extraordinară, nu ai cum să nu o iubești pe Ramona”.

După divorț, Ramona a format un cuplu cu Iulian Adrian Popescu, solistul Noaptea Târziu, cunoscut drept Cuza. Relația nu a funcționat, însă. În prezent, artistul formează un cuplu cu un model. Cătălin Cazacu a format în trecut un cuplu cu o tânără numită Ana Roman.

