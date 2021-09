Ramona Olaru (31 de ani) a fost o adevărată rază de soare la Unica Urban Party. Prezentatoarea TV a optat pentru o rochie lungă cu imprimeu multicolor și cu un șliț care i-a lăsat la vedere picioarele suple, tonifiate și, desigur, bronzate. Ramona și-a marcat talia cu o curea neagră cu cataramă aurie și și-a accesorizat restul outfitului cu o poșetă neagră și cu o pereche de cizme cowboy bej.

De ce obicei își dorește Ramona Olaru să scape. „Nu toată lumea merită”

Prezentatoarea ne-a dezvăluit cu nonșalanță care este rețeta cu care nu dă niciodată greș în bucătărie, ne-a spus care este singura ei fobie și de ce obicei și-a dori să scape.

„Eu sunt fană mâncare tradițională, și-atunci evident gătesc tot ce e tradițional și ce am învățat acasă. Îmi place foarte mult mâncarea de cartofi cu afumătură și cu siguranță nu dau niciodată greș cu ea. O fac de fiecare dată cu mare plăcere și exact cu același gust”, ne-a dezvăluit.

„Nu știu neapărat dacă este o fobie, e puțin așa, mi-e frică oarecum de coropișnițe. Dar mie nu mi-e niciodată frică de nimic. Am mai spus-o și o să o repet. Și față de înălțimi am o reticență, dar sar, am sărit cu parașuta, vreau să fac bungee jumping, am sărit în apă la Splash! Vedete la apă. Mă bag în orice”, ne-a mai povestit.

Cât despre obiceiul la care își dorește să renunțe, Ramona ne-a mai spus: „Da, mă atașez foarte repede de oameni și foarte intens și aș vrea să scap de asta. Până la urmă, nu toată lumea merită atenția și dragostea pe care o are un Rac de oferit, eu fiind Rac”.

În primăvara anului 2019, Ramona s-a separat de fostul ei soț, Bogdan Olaru, după o relație de 5 ani și un mariaj de 3. „Ramona a făcut totul pentru a-și salva căsnicia. A făcut tot ce a ținut de ea și nu de acum, ci luptă de mai mult timp. După multe încercări, însă, și-a dat seama că nu se mai poate și a luat decizia de a divorța.

Ramona a decis asta, nu el. Pur și simplu nu se mai înțelegeau, au evoluat diferit. Nu este vorba nici pe departe de infidelitate, așa cum lasă presa să se înțeleagă”, spuneau atunci surse apropiate Ramonei, pentru Unica.

După divorț, Ramona a format un cuplu cu Iulian Adrian Popescu, solistul Noaptea Târziu, cunoscut drept Cuza. Relația nu a funcționat, însă. În prezent, atât solistul, cât și prezentatoarea formează alte cupluri. Cuza formează un cuplu cu un model, iar Ramona formează un cuplu cu un bărbat a cărui identitate nu a vrut, cel puțin pentru moment, să o dezvăluie.

„Nu mă mai lasă pe mese (n.red. – să danseze pe mese)”, a spus Ramona de curând la Neața cu Răzvan și Dani, în legătură cu o discuție referitoare la petreceri. „Păi, da. Înainte tu încuiai, tu descuiai (n.red. – casa), acum e altă treabă”, a completat Răzvan Simion.

Foto: Unica Urban Party; Instagram