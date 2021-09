Ilinca Vandici (35 de ani) a fost o apariție radiantă la Unica Urban Party. Prezentatoarea Kanal D a purtat o rochie mini satinată cu animal print, decupată sub bust. Ilinca și-a accesorizat outfitul cu o curea neagră cu catarama aurie în jurul taliei, o poșetă neagră, o pereche de sandale negre lăcuite cu toc și o pereche de cercei rotunzi aurii. Make up-ul a fost luminos, iar părul și l-a purtat drept.

Ilinca Vandici ne-a spus care sunt fobiile ei, la Unica Urban Party

Din octombrie 2017, Ilinca este căsătorită cu Andrei Neacșu (29 de ani). Cuplul are împreună un fiu, Zian, care a împlinit 4 ani pe 23 iulie 2021. La Unica Urban Party, Ilinca ne-a vorbit despre alimentele pe care le evită pentru a se menține în formă, despre fobiile sale, dar și despre o experiență „stânjenitoare” din vremea în care prezenta reality show-ul Magic Taxi la Kanal D.

Ce alimente evită Ilinca Vandici pentru a se menține în formă?

Am redus foarte mult pastele făinoase, pâinea, dulciurile, prăjelile, sucuri acidulate nu beau de fel, alcool, iarăși, nu beau de fel. Cred că este esențial, pentru a reuși să-ți menții un tonus bun. Cred, da, în echilibru.

Atâta timp cât acesta este stilul meu de viață de zi cu zi, o dată la o săptămână sau la două săptămâni, dacă mi-e poftă de ceva, o prăjitură, o ciocolată, o porție de paste, mănânc, pentru că nu e nicio problemă. Dar dacă aș face-o în mod regulat, cu siguranță nu aș reuși să am armonia asta musculară pe care o am în momentul de față.

Care sunt cele mai scumpe accesorii din colecția Ilincăi Vandici?

Ar fi o geantă, dacă vorbim de accesorii, o poșetă de la un brand foarte cunoscut. Dar, în egală măsură, dacă vorbim despre bijuterii, pentru că și ele fac parte din garderoba mea, acolo am câteva piese cu diamante care costă mai mult decât costă geanta.

Ce fobii are Ilinca Vandici?

Mi-e teamă de șerpi, de reptile în general. Mi-e frică de apă, sau de momentul înecului. Intru în apă, înot, mă descurc, dar cumva am panica asta în suflet. Nu știu de ce, încerc să descopăr. Altfel, nu am fobii. Fobia înseamnă slăbiciune, iar mie îmi place să cred că, dacă Dumnezeu ne-a lăsat pe Pământul ăsta, suntem în siguranță și-atunci nu avem de ce să avem astfel de panici.

Ce experiență stânjenitoare își amintește Ilinca Vandici și azi?

Eram tot la Kanal D, prezentam un reality show care se numea Magic Taxi, și am vrut să fac o schimbare de look radicală. Din blonda superbă care eram, am vrut să mă fac brunetă. Am făcut asta fără acordul șefilor. M-am întors, trebuia să intru în emisiune, m-au văzut și nu știau cine sunt.

«Ce s-a întâmplat cu tine? Noi te vrem blondă! Trebuie să fii blondă. Acum te duci la salon și te faci din nou blondă.» Am zis ok, facem asta. Pe vremea respectivă nu existau toate tehnicile și produsele care există astăzi ca să nu-ți distrugă părul, am pus oxidant peste negru și am rămas cu lungimea cam cât e bretonul meu acum.

Am apărut așa la televizor pentru că nu am avut ce să fac. Aveam niște coafuri ferească Dumnezeu. Ceva de rățușcă, ceva foarte creț, ondulat, ceva foarte rău. Pentru mine, perioada aceea este una stânjenitoare, aș vrea să o șterg de peste tot, dacă s-ar putea, însă în egală măsură a fost o lecție de viață. Nu mai fac a doua oară.

Toate regretăm, poate, o coafură, un machiaj sau un outfit din trecut, însă, la momentul acela, blondul platinat și coafura Ilincăi erau considerate la modă, majoritatea celebrităților de la Hollywood optând atunci pentru tunsori în trepte.

Foto: Unica Urban Party; WOWbiz