Medicul Flavia Groșan a murit. Era internată în spital de câteva săptămâni

Medicul Flavia Groșan a murit miercuri, 19 noiembrie. Aceasta era internată la Spitalul Județean Clinic de Urgență Bihor de mai multe săptămâni.

Flavia Groșan a murit

Reprezentanții unității medicale nu au confirmat încă decesul, dar surse au dezvăluit pentru Bihoreanul că aceasta s-a stins la ora 11:29, în această dimineață.

Flavia Groșan era în comă de gradul patru de mai bine de o lună. Cu o săptămână în urmă, aceasta fusese transferată de la secția de Anestezie Terapie Intensivă în secția de a secția de Pneumologie.

Medicul a ajuns de urgență la spital mijlocul lunii octombrie, după ce i s-a făcut rău la domiciliu. Aceasta a fost atunci găsită inconștientă în casă de către soțul ei, care a sunat la numărul de urgență 112.

Potrivit publicației menționate anterior, Flavia Groșan a fost o bună perioadă în comă şi ventilată artificial, fiindu-i descoperite multiple tumori în metastază: cerebrale, pulmonare, hepatice și suprarenale.

Medicul se lupta cu cancerul de mai mulți ani.

Citește și: Valeriu Gheorghiță și Colegiul Medicilor Bihor, reacții dure după teoria controversată a Flaviei Groșan. „Afirmațiile reprezintă erori grave!”

Citește și: Ce a făcut un polițist după ce o femeie însărcinată s-a prăbușit în Pasajul Unirii, în fața fiului ei de 3 ani: „O dovadă că dincolo de uniformă, sunt oameni”. Povestea s-a viralizat

Teoriile conspirației ale Flaviei Groșan

Numele Flaviei Groșan a devenit cunoscut la nivel național în timpul pandemiei de COVID-19, când a promovat o schemă proprie de tratament pentru pacienții cu forme ușoare și medii de boală, bazată pe anumite antibiotice și medicamente inhalatorii.

Atunci, abordarea ei au stârnit controverse, fiind criticată de o parte a comunității medicale și adusă în fața Colegiului Medicilor.

Citește și: Ilie Bolojan, anunț despre bugetul pe anul viitor. „Aceasta este o problemă majoră!” Mesajul premierului pentru români

Citește și: Judecătorii CCR ar putea rămâne fără bonusul de pensionare. Proiectul, votat de Senatul României

De asemenea, într-o altă postare pe rețelele sociale, medicul spunea că persoanele nevaccinate se pot îmbolnăvi dacă fac sex cu cineva vaccinat.

În 2021, fără nicio probă, ea a susținut că “am vindecat aproape o mie de pacienţi Covid în diferite stadii”, „fără nicio zi de spitalizare”, tratând infecţia cu coronavirusul ca pe o „pneumonie atipică”, în timp ce „în spitale se fac greşeli uriaşe şi protocolul (n.r. terapeutic) Covid omoară, de fapt, bolnavii”.

Colegiul Medicilor s-a autosesizat, mai mulți doctori români au luat poziție și au demontat afirmațiile doctorului care își conducea propria clinică medicală în Oradea.

După declarațiile președintelui american Donald Trump, care a spus că există o legătură între paracetamol și autism, Flavia Groşan a susţinut că ea nu a prescris niciodată paracetamol: `Ştiinţa? Poate. Intuiţie, sigur”.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News