Alina Pușcău a spus de ce nu s-a căsătorit și nu a avut copii până la 43 de ani: „Am vrut să înțeleg”

Alina Pușcău este pregătită să întemeieze o familie, după participarea la Asia Express 2025. În urmă cu ceva timp, modelul a spus ce a împiedicat-o să se căsătorească și să aibă copii până acum. În prezent, Alina formează un cuplu cu un bărbat a cărui identitate nu a dorit să o facă publică.

Alina Pușcău a spus ce a împiedicat-o să se căsătorească și să aibă copii până acum

Alina Pușcău (43 de ani) iubește din nou după filmările pentru Asia Express 2025. Modelul spune că de această dată este pregătită să se așeze la casa ei.

„Asia Express mi-a schimbat viața, pentru că sunt pregătită să am o familie. Am găsit pe cineva. Este un om extraordinar, mă simt ca acasă și mă simt foarte liniștită. Asia Express mi-a deschis ochii și mi-a arătat ce este iubirea adevărată și ce înseamnă liniștea sufletească. După aceea am cunoscut iubirea (după filmările Asia Express – n.red.)”, a declarat Alina, la Summer Star, potrivit Spynews.ro.

Alina a avut o viața marcată de drame. În trecut, modelul a povestit că mama ei a vrut să o avorteze de trei ori și că tatăl ei a fost un bărbat agresiv care s-a luptat cu dependența de alcool. Înainte ca tatăl ei să se stingă din viață, Alina și bărbatul nu-și mai vorbeau de cinci ani de zile. Din cauza acestui mediu în care a crescut, modelul a povestit că fără să vrea a ajuns în trecut în relații toxice.

„Am vrut să înțeleg”

Alina Pușcău a concluzionat că nu s-a căsătorit și nu a devenit mamă până acum deoarece nu se iubea pe ea suficient încât să întemeieze o familie.

„N-aveam cum să am pe cineva, să am familie, probabil eram divorțată până acum și cu un copil, dar am vrut să merg cât mai departe și să înțeleg de ce sunt eu aici, pe Pământ. (…) Cu bărbatul trebuie să te simți ca acasă, nu trebuie să fie chimia aia, că e o boală. Trebuie să te simți în suflet că ești împlinită”, spunea modelul în 2022.

Ce spune despre actuala relație

Alina spune că și-a găsit liniștea și protectorul în actualul iubit.

„Eu am plecat de la 16 ani fără familia mea de acasă. (…) Am avut o frică și o putere de la Dumnezeu de a merge mai departe. (…) Eu 27 de ani nu am fost lângă familia mea. (…) Întotdeauna m-am simțit singură și am făcut totul singură. Eu am fost într-o energie masculină. Și acum partenerului meu îi spun că eu vreau să fac, dar trebuie să îl las pe el să facă”, a mai spus Alina, la Summer Star.

