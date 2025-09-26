Ce avere are Serghei Mizil. Câți bani primește din pensie lunar și care a fost onorariul de la Asia Express

Serghei Mizil este unul dintre cele mai efervescente personaje din showbiz-ul românesc. El a participat la Asia Express alături de jurnalista Mara Bănică. Cei doi au fost recent eliminați din competiție și s-a discutat despre subiectul privind onorariul acestora. Iată ce avere are Serghei Mizil și cu cât a fost plătit de Antena 1 pentru Asia Express.

Câți bani are Serghei Mizil

Serghei Mizil este unul dintre cele mai populare nume din lumea mondenă românească. Cunoscut pentru stilul lui excentric de viață, Serghei Mizil nu s-a uitat niciodată la bani și a trăit fiecare moment așa cum i-a plăcut.

Afaceristul a spus că a avut mereu noroc la bani, deși nu a alergat niciodată după ei. Nu i-a plăcut niciodată să muncească la o slujbă convențională. Fiind extrem de sincer, el a vorbit despre ce avere are și a recunoscut că nu a fost niciodată sărac.

”Eu am cât îmi trebuie. Eu nu am fost niciodată sărac. Tot timpul am stat în vile, mașini, șalupe că așa a fost norocul meu, nu că am fost deștept de la Dumnezeu. (…) Niciodată nu am fost înnebunit să fac sute de milioane. Eu mi-am trăit viața.”, a spus Serghei Mizil, invitat la emisiunea lui Denise Rifai.

Ce pensie încasează concurentul Asia Express

În plus, afaceristul are și o pensie din partea statului, chiar dacă suma nu este deloc mare. El a mărturisit că are în jur de 1.500 de lei pensia.

„Pensia e foarte mică, n-are cum să mai ia și nu mai fac nimic. Cum adică ai pensie mică?, (…). Tot îți ia o jumate de ea. Am 1.500. Păi ce să mai adică 1.500? 1.500 de lei? Da. Păi cât crezi că am? (…).

1.500 de lei îmi intră în bancă. Primesc notificare pe telefon când vin banii. Nu știu cum trăiesc oamenii, vai de capul lor. Dacă ar fi să trăiesc dintr-o pensie, este exclus”, a spus Serghei Mizil la Dan Diaconescu Direct.

Câți bani a încasat după Asia Express

Serghei Mizil are 72 de ani, dar a performat excelent la Asia Express. Împreună cu Mara Bănică, afaceristul a demonstrat că vârsta e doar un număr și s-a luptat pentru fiecare probă în parte.

Serghei Mizil ar fi încasat o sumă frumoasă pentru participarea la Asia Express – Drumul Eroilor. Se pare că acesta a încasat 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție. El și Mara Bănică au rezistat în emisiune trei săptămâni, așa că a încasat 7.500 de euro pentru aventura la care a participat, conform Cancan.ro.

Serghei Mizil a recunoscut că nu i-a plăcut deloc cazarea, însă întreagă experiență nu a fost atât de grea. Mai mult, afaceristul a mărturisit că nu se aștepta să câștige competiția.

„Trebuie să fii idiot sau cretin să-i bați pe ăia care-s fotbaliști”.

