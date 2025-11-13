Dan Alexa și Gabi Tamaș au câștigat Asia Express 2025. Primele declarații ale fotbaliștilor

Dan Alexa și Gabriel Tamaș au câștigat Asia Express 2025. După 10 săptămâni pline de misiuni dificile, momente tensionate și clipe de neuitat, fotbaliștii au reușit să câștige premiul cel mare de 30.000 de euro, în fața actorilor Alexandru Ion și Ștefan Floroaica.

Dan Alexa și Gabi Tamaș, marii câștigători Asia Express 2025

După săptămâni intense în care au parcurs autostop, misiuni imposibile şi nopţi fără odihnă, Dan Alexa şi Gabi Tamaş au reuşit să ajungă până în finala sezonului 8 al show-ului Asia Express – Drumul Eroilor. Finala, filmată în Seul, Coreea de Sud, în metropola care a închis competiţia, a reunit două echipe: cea formată de Dan Alexa şi Gabi Tamaş şi echipa adversară, alcătuită din Ştefan Floroaica şi Alexandru Ion.

Probele s-au dovedit dure: de la căutarea cazării, la autostop, la provocări fizice, mentale şi de adaptare culturală în Coreea de Sud, concurenţii au fost testaţi la limite pe „Drumul Eroilor”. Dan Alexa, fost sportiv şi apoi antrenor, şi Gabi Tamaş, fost internaţional de fotbal, au declarat că experienţa le-a adus hituri de uzură fizică şi psihică, dar şi satisfacţie pentru lucrul bine făcut.

După mii de kilometri parcurși, zeci de misiuni și culturi complet diferite, cele două echipe finaliste – Gabi Tamaș şi Dan Alexa și Alex Ion şi Ștefan Floroaica au luptat pentru marele premiu al celui mai dur reality show din România.

De la oamenii zâmbitori din Filipine, la Vietnamul surprinzător, până la Coreea regulilor stricte, echipele au trăit o călătorie care le-a testat nu doar forța fizică, ci și cea interioară. La finalul unei curse care și-a lăsat amprenta asupra fiecărui concurent, câștigătorii au fost desemnați: Dan Alexa și Gabi Tamaș.

„Ce să vezi? Ce să crezi? Trofeul Asia Express. Nu credeam niciodată că ajungem aici. Sunt momente unice”, au spus Dan Alexa și Gabi Tamaș după ce au aflat că sunt câștigătorii sezonului.

„Să câștigi Asia Express este ceva extraordinar”, a mai spus Gabi Tamaș.

Citește și: Câți bani au luat Olga Barcari și Karmen Simionescu pentru participarea la Asia Express 2025. Au rezistat 10 săptămâni în competiție

Citește și: Ce salariu are Irina Fodor la Asia Express. Cât încasează pentru 2 luni și jumătate de filmări

Dan Alexa și Gabi Tamaș, aproape de abandon

Deși au câștigat show-ul de la Antena 1, Dan Alexa și Gabi Tamaș au declarat că au avut momente în care s-au gândit să abandoneze.

„Şi eu, şi Gabi am vrut să plecăm… cred că nu a fost niciun concurent care să nu fi avut măcar o dată acest gând”, a spus Dan Alexa pentru Libertatea.

Dar tocmai faptul că au trecut peste aceste momente, sprijinindu-se unul pe celălalt, a contat enorm.

„Ne-a ajutat foarte mult şi faptul că am fost sportivi de performanţă… presiunea, uzura mentală, ne-au fost mai mult familiare”, a mai explicat Alexa.

Citește și: Ce a pățit Dan Alexa după Asia Express. Antrenorul a făcut dezvăluiri: „Când m-am întors acasă, a mai urmat un Asia Express X 2”

Citește și: Cine este soția lui Gabi Tamaș și cu ce se ocupă. Sunt căsătoriți de 8 ani și au o fiică împreună

Poziţia lor de outsideri simpatizaţi – „echipa păpuşicilor”, cum i-au alintat fanii, a adus şi o doză de empatie din partea publicului, iar umorul şi atitudinea cordială i-au tranformat rapid în favoriţi.

Vestimentaţia lor în finala de la Seul a fost un alt element care a atras atenţia: au purtat tricouri ale echipei naţionale personalizate, peste gecile groase necesare vremei, arătând astfel că nu uită de unde vin.

Dincolo de showbiz, dincolo de provocările televizate, atât Dan Alexa cât şi Gabi Tamaş au declarat că au savurat experienţa şi au înţeles că „aşa ceva rămâne pentru o viaţă”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Dan Alexa și Gabi Tamaș la Asia Express 2025

Sursă foto: PR, Instagram

Urmărește-ne pe Google News