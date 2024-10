Adelina Pestrițu se mută în casă nouă. Ce face cu vechea locuință? “Din nicio casă în care ne-am mutat nu am luat mare lucru după noi” | Exclusiv

Adelina Pestrițu se mută în casă nouă în curând, acesta fiind unul dintre planurile ei din această toamnă. Vedeta își dorește mai mult spatiu, așa că a decis, împreună cu soțul ei, să caute casa visurilor. După multe căutări, Adelina Pestrițu a găsit ceea ce-și dorea. O casă spațioasă, dar și cu mai mult spațiu verde, să spunem. Își dorește un loc de joacă mai mare pentru micuța Zenaida.

De ce se mută Adelina Pestrițu în casă nouă?

De câteva zile, bruneta merge pe șantier, în complexul în care se va muta, să vadă cum decurge lucrarea. Asta se întâmplă printre picături, nu de alta, însă are și multă treabă la proiectele în care este implicată.

Adelina Pestrițu are numeroase proiecte în online, cărora le acordă multă atenție. Profesionistă din fire, vedeta își tratează cu multă seriozitate contractele.

“Sincer am foarte multe planuri. În general, planurile mele se raportează fie la familie, fie la partea profesională, acolo unde mă ocup îndeaproape de toate campaniile în care sunt implicate, de toate proiectele.

Cum ar fi această frumoasă campanie pentru care mă aflu aici (1 octombrie, la evenimentul organizat cu ocazia Zilei Naționale de Luptă Împotriva Cancerului la Sân – n.r.) și pe lângă toate cele, mai fac și o mutare de locuință. Așadar, în curând o să ne mutăm la casă nouă”, a declarat Adelina Pestrițu pentru Unica.ro

„Vom avea în plus, față de actuala locuință, locul de joacă”

Bruneta are deja în minte câteva idei, despre cum și-ar dori să amenajeze interiorul, însă nu ia decizii până când nu se va consulta și cu echipa de arhitecți.

“Știu cam ce îmi doresc, dar o să vedem ce spune designerul de interior și arhitectul, echipa de specialiști cu care vom lucra. Să vedem cum gestionează ei spațiul pe care îl avem la dispoziție, astfel încât să îl facem cât mai plăcut sufletului nostru.

Vom avea în plus, față de actuala locuință, locul de joacă. Fie că vorbim de camera Zenaidei, fie că vorbim de un loc extra. Pentru că aici avem mai mult spațiu și ne permitem să facem toate nebuniile. O să o să avem foarte multe jucării peste tot, deja mi-a spus că își dorește multe tobogane. Mi-a dat câteva idei despre cum să îi decorăm camera”, a mai declarat Adelina.

Fanii ei sunt curioși să afle ce face cu fosta casă, dacă își mută din mobilă, dacă o vinde sau o închiriază. Vedeta și soțul ei încă nu au luat o decizie în acest sens, dar sunt convinși că nu vor lua lucrurile după ei. În afară de haine și lucrurile personale, restul mobilei și decorațiunile rămân pe loc.

Ce fac Adelina Pestrițu și soțul ei cu locuința actuală, după ce se vor muta în casă nouă?

“Să știi că din nicio casă în care ne-am mutat nu am luat mare lucru după noi, în afară de haine și lucrurile personale. N-am desfăcut din nicio casă, nici mobilă, nici n-am scos nu știu ce lucruri din pereți. În niciun caz. Plus că dacă decidem să o vindem, poate cei care o vor cumpăra își doresc să se mute în ea. Cine știe, poate chiar le place cum am decorat noi și decid să păstreze.

Încă nu am hotărât să o vindem. Avem 2 opțiuni, ori vindem, ori păstrăm”, mărturisește Adelina Pestrițu.

Ca în fiecare an, și pe 1 octombrie 2024, Adelina a fost alături de Mihaela Geoană și de Fundația Renașterea la evenimentul organizat cu ocazia Zilei Naționale de Luptă Împotriva Cancerului la Sân. În acest an, clădirea care a fost iluminată în roz este Academia Română.

Adelina Pestrițu, alături de Mihaela Geoană, la evenimentul organizat cu ocazia Zilei Naționale de Luptă Împotriva Cancerului la Sân

“Sunt alături de doamna Mihaela Geoană și alături de toate campaniile frumoase pe care le face. Am fost la nenumărate evenimente, alături de dânsa și am văzut cât de implicată este în această campanie a luptei împotriva cancerului la sân. Este de admirat că a făcut, ca o tradiție să spunem, în fiecare an, pe 1 octombrie ne întâlnim într-o locație frumoasă, elegantă, unde se aprinde lumina roz pe clădire.

Este și o unitate mobilă amplasată în parcarea Mall-ului Băneasa, acolo unde doamnele își pot face controale gratuite. Mi se pare un lucru de admirat, de lăudat, și de aplaudat. E bine că în ziua de astăzi există oameni care se gândesc și la cei care nu își pot permite să ajungă la medic. Știm cu toții cât de importantă este sănătatea și pentru noi și pentru cei care ne sunt apropiați și trebuie să fim alături de ei întotdeauna”, a declarat Adelina Pestrițu, pentru UNICA.RO.

„E important să avem grijă de noi”

Vedeta recunoaște că atât ea, cât și mama ei și celelalte femei din familie, merg frecvent la controale. “Încercăm pe cât posibil să bifăm acest control, să ne facem câte o ecografie mamară, respectiv mamografie anual. E important să avem grijă de noi. E important să avem grijă de sănătatea noastră, pentru că doar așa putem să fim lângă cei dragi”, a spus vedeta.

În această toamnă, vedeta lucrează la mai multe proiecte, majoritatea în online. Filmează, face ședințe foto, merge la evenimente sau întâlniri, și pe lângă toate acestea se ocupă și cu mutarea în casă nouă.

În mediul online, Adelina Pestrițu este foarte activă și ține mereu legătura cu fanii ei. Le dedică timp, face sesiuni de întrebări și le răspunde curiozităților. Pe lângă asta, își tratează cu multă implicare și seriozitate contractele în mediul online.

Puțină lume știe că poate pentru o singură poză, sau un filmuleț de 30 de sceunde, Adelina poate că filmează sau pozează chiar și câte 12 ore.

“Urmăritorii noștri văd pe online undeva la 30 % din muncă. Un proiect în online poate dura și mai mult de 12 sau 24 de ore. În primul rând, cu mult timp înainte de ziua în care filmez încep să îmi conturez, să-mi creionez o idee. Cum va începe, cum se va desfășura acțiunea, cum punem focusul pe produsul respectiv, pentru că vorbim aici de campaniile comerciale. Bineînțeles că am și o echipă în spate cu care mă sfătuiesc.

Nu trebuie să mai punctez, dar merg și la salon să mă aranjez. Dar nu stă totul doar în aranjat și filmat 10-15 minute, nu, se lucrează foarte mult. Apoi mai este și partea cu montajul. De multe ori montăm și schimbăm, și tot așa”, a mai declarat Adelina.

Înainte însă de orice campanie comercială, vedeta testează produsele și abia după ce se convinge că merită să-și asocieze imaginea cu brandul respectiv, dă ok-ul.

De ce se întâmplă ca Adelina Pestrițu să refuze contracte în online?

“Toate produsele le testez înainte. În primul rând, toate sunt testate de mine personal, nu de cei din echipa mea. Pentru că e important ca eu să simt acel produs și odată ce aleg să-l recomand mai departe să știu despre ce vorbesc, în primul rând. Asta e obligatoriu”, spune ea.

I s-a întâmplat de câteva ori să și refuze contracte de imagine. “Se intâmplă să refuz. Facem o selecție destul de riguroasă cu produsele pe care aleg să le promovez”, a mai spus aceasta.

Astfel, și jobul de influencer este ca un job oarecare. Adelina Pestrițu are zilele pline și își organizează foarte bine timpul în așa fel încât să-și rezolve toate task-urile propuse, pe ziua respectivă, dar să aibă și timp pentru fetița ei, și pentru soțul ei.

“Mă trezesc la 6.00, o duc pe Zeny la școală. Bineînțeles cu toată pregătirea necesară. După ce o duc pe Zeny la școală, mă întoarc acasă, îmi fac un mic plan pentru ziua respectivă, mă îmbrac, mă aranjez dacă e suficient timp. Dacă nu, câteodată mai plec și așa cum reușesc să mă îmbrac… mai pe fugă. Si îmi rezolv treburile pentru ziua respectivă”, a mai declarat Adelina Pestrițu pentru UNICA.RO.

