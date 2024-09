Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea se mută din casa cumpărată în 2020. „Se deschide un nou capitol din viața noastră”

Adelina Pestrițu și soțul ei, Virgil Șteblea, vor să se mute din casa în care au locuit în ultimii patru ani. Influencerița a făcut anunțul în mediul online.

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea se mută din casa în care au locuit timp de patru ani

În anul 2020, Adelina Pestrițu, Virgil Șteblea și fiica lor, Zenaida, s-au mutat într-o vilă din zona de nord a Capitalei. La acea vreme, cuplul s-a consultat cu un designer de interior în procesul de amenajare a locuinței. În vara anului trecut, fosta prezentatoare TV spunea: „Suntem fericiți în casa noastră!”, după investiția într-un apartament, tot în zona de nord a Bucureștiului.

Cu toate acestea, Adelina și Virgil au simțit nevoia de o schimbare. După o perioadă de căutări, perechea a găsit ceea ce își dorea, o locuință mai mare, într-o comunitate sigură.

„Simt că am găsit ce avem nevoie.”

„Cred că vă dați seama că mă aflu pe un șantier. Unde, alături de soțul meu, care este undeva pe acolo, am venit cu un scop sigur. De ceva vreme suntem în căutarea unei locuințe mai spațioase, care să întrunească toate condițiile noastre. Care să facă parte dintr-o comunitate sigură unde să ne creștem copilul. Și am venit la o vizionare astăzi.

Am decis să fac acest Story pentru că simt că am găsit ce avem nevoie. Am avut așa un puseu de entuziasm și am simțit nevoia să împărtășesc cu voi acest moment din viața noastră. Deocamdată nu am mai multe detalii pentru voi, dar promit să revin pe acest subiect!”, a spus Adelina Pestrițu, la Instagram Story.

„Când credeam că ne-am «liniștit» o luăm de la capăt.”

Adelina a dat liniștea pe entuziasmul unui nou început. Deși ea și soțul ei au deja o casă frumoasă și spațioasă, cuplul este pregătit pentru următorul pas.

„Cred că se deschide un nou capitol din viața noastră. Sunt emoționată pentru ce urmează. Când credeam că ne-am «liniștit» o luăm de la capăt”, a mai scris Adelina Pestrițu la Instagram Story.

Adelina și Virgil au mai investit într-un apartament în 2023

În vara anului 2023, Adelina și Virgil au investit într-un apartament în zona de nord a Capitalei. Atunci, fosta prezentatoare de la Kanal D a explicat că motivul investiției a fost acela de a-și valorifica economiile.

„Acest apartament este o investiție pentru ca banii pe care îi câștigăm să aibă măcar aceeași valoare și în viitor. Aș zice că ne-am maturizat. Noi încercăm să investim banii pe care îi câștigăm astfel încât să nu fim tentați să-i cheltuim pe lucruri inutile, dar să fim și siguri că își păstrează sau își cresc valoarea“, a scris Adelina Pestrițu pe Instagram, în iulie 2023.

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea își doresc al doilea copil

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea formează un cuplu din anul 2016 și s-au logodit după aproximativ doi ani de relație, pe litoral. S-au căsătorit civil pe 3 iulie 2019, iar religios pe data de 20 a aceleiași luni. Fetița lor, Zenaida Maria, s-a născut pe 3 august 2018. Deși nu se grăbesc, Adelina și Virgil își doresc un al doilea copil.

„Noi ne dorim, dar se lasă așteptat. Credem că vrea să ne surprindă într-o zi, când ne așteptăm mai puțin. Momentan, nu avem nicio veste nouă pentru voi. Când apar cele două liniuțe, veți ști cu siguranță, pentru că este o veste atât de îmbucurătoare, pe care nu o s-o ținem secretă”, declara Adelina Pestrițu în octombrie 2020, pentru OK! Magazine.

De ce a renunțat Adelina la televiziune pentru online

