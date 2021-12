Vloggerița Ioana Grama și Alexandru Tăgurean s-au despărțit. Ce se va întâmpla cu fetița lor

Ioana Grama și partenerul ei de viață, Alexandru Tăgurean, s-au despărțit. Celebra vloggeriță, în vârstă de 28 de ani, a anunțat recent, în mediul online, că nu mai formează un cuplu cu Alex, dar vor rămâne în relații bune pentru a-și crește fetița pe care o au, Ayana (2 ani).

Ioana Grama nu a dezvăluit motivul despărțirii și, de asemenea, a ținut să sublinieze că nu a fost vorba despre infidelaitate.

„Vreau să vă anunț că, de ceva vreme. Eu cu Alex nu mai formăm un cuplu, însă formăm o familie pentru tot restul vieții. Am fost bincuvântați cu cel mai minunat copil pentru care suntem recunoscători în fiecare secundă a vieții noastre. A fost o decizie foarte grea și am evitat cât am putut pasul acesta, însă, atunci când simți că ai încercat totul și că nu e nicio cale de întoarcere, înseamnă că cel mai bine este să te oprești. Credem că este cea mai bună decizie, atât pentru sănătatea noastră psihică și emoțională, cât și pentru Ayana.

Nu ne-am certat, nu ne-am înșelat, nu ne urâm. Ne respectăm, ne înțelegem, ne susținem, ne ajutăm unul pe celălalt indiferent de situație și nevoi și, cel mai important, petrecem timp împreună și îi oferim Ayanei toată iubirea și afecțiunea, pentru că ea să se dezvolte în continuare frumos, așa cum a făcut-o până acum. Așa cum până acum v-am împărtășit momente sensibile din relația noastră, am decis că ar fi momentul să știți și acest lucru. Mulțumim pentru înțelegere și am prefera să nu dezvoltăm foarte mult acest subiect”, a transmis Ioana Grama, pe pagina sa de Instagram.