Florin Zamfirescu își va petrece Crăciunul și cu actuala, și cu fosta soție

Florin Zamfirescu și soția lui, Daciana Toma, formează un cuplu de mai bine de 10 ani. De curând, pentru Click!, actorul a povestit care sunt planurile lui și ale Dacianei pentru sărbătorile de iarnă. „De sărbători, nepoții nu vin la mine, pentru că, de data aceasta, merg la bunicii din provincie”, a declarat actorul.

Florin Zamfirescu își va petrece Crăciunul cu actuala și cu fosta soție

Florin Zamfirescu are doi copii, un fiu, Vlad Zamfirescu, din primul mariaj cu o profesoară de pian, și o fiică, Ștefana Samfira, din al doilea mariaj cu actrița Valeria Sitaru. Actorul are patru nepoți, Matei și Ștefan, fiii lui Vlad, și Sașa și Ilia, fiii Ștefanei.

„Să știți că pot să spun că vremurile și vârstele nu mai sunt pentru un Crăciun distractiv. E de mulțumire că l-am apucat. Daciana se va ocupa, ca de fiecare dată, de pregătirea bunătăților. Eu sunt un răsfățat, pentru că ea e un specialist în bucătărie. Nu face lucruri cantitative, ci calitative. Face mâncăruri bune și elegante”, a mai declarat Florin Zamfirescu, pentru Click!.

„O să avem niște musafiri importanți, iar musafira noastră principală va fi fosta nevastă, mama Ștefanei, pentru că avem o relație minunată și cu actualul ei soț. Noi, bătrânii, am decis să facem împreună”, a mai povestit actorul.

„Anul acesta este primul în care nu mai fac brad. Cred că, la vârsta mea, nu mai este așa de important. La nepoți le-au făcut părinții acasă. Eu nu mai am plăcerea asta. Înainte făceam brad pentru că îi plăcea Dacianei, dar uite că acum nu mi-a mai spus. Avem în beci unul din plastic, de data asta nu l-am scos. Pentru mine, Crăciunul e cu referire la divinitate, iar formele prin care ne ținem această sfântă sărbătoare sunt altele decât astea exterioare. A devenit o sărbătoare așa ca să ne îmbuibăm, să ajungem la urgențe… nu am înțeles asta niciodată”, a mai spus actorul.

În trecut, Florin Zamfirescu a mai fost căsătorit cu actrița Cătălina Mustață. Fostul cuplu s-a despărțit în 2012, după 20 de ani de mariaj. „Am sechele din divorțul pe care l-am avut, însă actuala mea soție, doamna doctor Daciana, are grijă de-adevăratelea de mine. Mă rog, nu știu cât o să trăiesc, dar am grijă să nu fac excese, nu fumez, nu beau, nu pierd nopțile. Sunt liniștit, recunoscător și mă bucur de natură, de ce văd cu ochii”, mai spunea Florin Zamfirescu în trecut, tot pentru Click!.

Florin Zamfirescu, despre soția lui, Daciana Toma: „Este o comoară”

„A adus veselie și e o foarte bună gospodină și foarte grijulie. Este tot ce mi-am putut dori de-a lungul întregii vieți și am găsit abia la final. Ei nu-i place la restaurant, pentru că mâncarea gătită acasă e cea mai bună. Și în fiecare zi, aproape, vine cu o noutate, cu ceva. Este pur și simplu spectaculoasă! Toți cei care au venit și au luat masa la noi au rămas… Dar nu numai asta, că doar nu e bucătăreasă”, mai povestea actorul în trecut.

„Ea tot ce face, face perfect. Am trecut o dată pe lângă cabinetul ei, am intrat și l-am întrebat pe portar: «Doamna Daciana e aici?». Și el zice: «Nu, că nu am auzit-o râzând». Am văzut cum intrau pacienții pe rând schimonosiți de durere și ieșeau zâmbind. Are talentul de a crea în jurul ei o stare de bine, o stare de fericire. E cu picioarele pe pământ, e realistă, informată, e cultă, e tot ce vrei. Daciana este o comoară. Este foarte cultivată, foarte echilibrată, nu păstrează ranchiună, este un om adevărat. E norocul vieții mele”, a conchis.

