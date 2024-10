Andreea Bălan, de la emisiunea „Ba da, ba nu”, pe scena de la Sala Palatului. Cum arăta la prima apariție TV și ce spune despre cariera ei: „Să reziști într-o industrie a bărbaților e un lucru mare” / Exclusiv

Andreea Bălan a avut un parcurs muzical presărat cu descurajări din partea celor din jurul ei. În ciuda acestora, a crezut orbește în visul de a face spectacol, iar astăzi culege roadele ambiției și devotamentului său. Înaintea concertului ei de la Sala Palatului, vă invităm să o revedeți pe artistă la prima ei apariție televizată și să aflați formula „secretă” din spatele succesului ei. În exclusivitate la Fresh by Unica, artista ne-a spus cum se raportează la bani, de ce este cea mai mândră, dar și care este lucrul pe care și-ar dori ca oamenii să-l învețe de la ea.

Cum arăta Andreea Bălan la prima apariție TV, la emisiunea „Ba da, ba nu”

Au trecut trei decenii de la prima apariție TV a Andreei Bălan, în emisiunea „Ba da, ba nu”, moderată de regretatul Mihai Constantinescu. Treizeci de ani mai târziu, cântăreața are două fetițe care îi moștenesc pasiunea pentru spectacol și energia debordantă. Cum e și firesc, Ella și Clara sunt cea mai mare mândrie și bucurie a artistei. Imediat pe cel de-al doilea loc se află o altă reușită personală, despre care solista ne-a vorbit la Fresh by Unica.

„Cea mai mândră, ca și mamă, sunt de fetițele mele. Iar, pe partea carierei, sunt de longevitate, pentru că e foarte greu să te menții atâția ani și să te menții singură. Eu sunt propriul meu manager. Am colaboratori, am un impresar, am echipa mea, dar eu centrez, eu dau cu capul. Dacă se întâmplă ceva greșit, mi-asum toată responsabilitatea. Nu există un manager pe care să dau vina.

Și să faci lucrul ăsta timp de aproape trei decenii și să îl faci bine, să reziști într-o industria a bărbaților, este un lucru mare de care sunt foarte mândră. Și să ajung la vârsta mea să fac Sala Palatului, după atâția ani, este un lucru de care sunt foarte mândră. În sală mă voi proiecta pe mine mică, de la prima mea emisiune «Ba da, ba nu», și voi avea o conversație și îmi voi spune: «Uite, vezi, ai reușit!»”, a spus Andreea Bălan, la Fresh by Unica.

Andreea Bălan: „M-am născut pentru a face spectacol.”

Andreea Bălan este de părere că împlirea în plan profesional este direct proporțională cu pasiunea pe care o ai pentru domeniul pe care-l practici. Dacă oamenii ar putea învăța un singur lucru de la ea, artista și-ar dori ca acela să fie să nu renunțe niciodată la a-și căuta menirea.

„E foarte important să-ți găsești menirea în viață. Eu cred că m-am născut pentru a face spectacol și indiferent de ceea ce au spus oamenii de-a lungul timpului, că nu sunt suficient de talentată, n-ai vocea lui nu știu cine, nu faci… Eu cu toată ființa mea am considerat și am știut în mine că eu m-am născut pentru a face spectacol. Cu dans, cu muzică, cu costume. Eu sunt făcută pentru scenă și aici voi fi toată viața mea.

Majoritatea oaminlor nu și-o găsesc. Se pierd în joburile astea de la 9 la 17 și-s nefericiți și depresivi și frustrați. Și normal că se uită la ăia care au succes și nu înțeleg de ce ăia fac și ei nu fac și își aruncă frustrarea. Este foarte important să-ți găsești menirea, să o cauți. Chit că faci ceva și nu-ți place. Ok, hai fac altceva, mă reprofilez. Până când îți găsești menirea”, a mai spus Andreea Bălan, pentru Unica.ro.

Andreea Bălan: „Banii sunt o consecință a lucrului bine făcut“

Cântăreața ne-a mai mărturisit și banii nu au fost niciodată obiectivul ei în muzică. Andreea și-a dorit să facă show pentru publicul ei și face de zeci de ani acest lucru cu succes. Pentru că face din tot sufletul ceea ce face, banii nu au întâziat să apară.

„Trebuie să-ți placă ceea ce faci. Banii sunt doar o consecință a lucrului făcut bine de tine. Tu dacă faci doar pentru bani, nu faci nici bani și ești și nefericit. Pentru că nu e menirea ta. Eu niciodată n-am căutat bani. Banii au venit și vin pentru că eu fac cu o dedicare și cu o plăcere imensă ceea ce fac.

Și asta e cel mai important, ca fiecare om să-și găsească menirea pentru care el s-a născut. Atunci viața va fi atât de frumoasă și atât de ușoară și banii vor veni și persoana respectivă va fi cu adevărat un om fericit. Dar ca să-ți găsești această menire, trebuie să te cunoști pe tine și să îți asculți interiorul, instinctul, pentru că tu simți. Noi simțim că suntem făcuți pentru asta sau pentru ailaltă sau că nu ne e locul aici, dar stăm din traumă. Dar dacă ne ascultăm instinctul și vedem că nu suntem fericiți aici, nici în această relație, nici în cariera asta, și plecăm și ne căutăm drumul în altă parte, asta înseamnă libertate, putere și fericire”, a mai spus solista, la Fresh by Unica.

Andreea Bălan, invitată la Fresh by Unica

Tot la Fresh, am vorbit cu Andreea despre povestea de dragoste dintre ea și jucătorul de tenis Victor Cornea, dar și despre cum gestionează co-parentingul cu fostul soț. Andreea are două fiice, Ella Maya și Clara Maria, din fostul mariaj cu actorul George Burcea (36 de ani). Urmărește interviul mai jos!

Foto: Instagram/@andreeabalanofficial

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: Răzvan Stamatiu

