Andreea Bălan se hrănește cu hate-ul online: „Așa am rezistat” / Video exclusiv

Andreea Bălan a învățat, de-a lungul timpului, cum să gestioneze hate-ul online în favoarea ei. Cu o carieră de aproximativ trei decenii în spate, cântăreața în vârstă de 40 de ani a cunoscut atât suișuri, cât și coborâșuri în relația cu fanii, despre care ne-a vorbit la Fresh by Unica. Artista nu a băgat niciodată în seamă răutățile oamenilor, iar realizările sale sunt dovada că merită să lupți pentru pasiunile tale.

Cum gestionează Andreea Bălan hate-ul online

Andreea Bălan a devenit celebră la vârsta fragedă de doar 14 ani, alături de Andreea Antonescu, în trupa André. Ulterior destrămării trupei, Andreea a reușit să pună bazele unei cariere solo de succes, pe care o va sărbători cu un concert spectaculos la Sala Palatului, pe 16 octombrie, „Andreea Bălan: Povestea sufletului meu”. Când vine vorba de comentariile pe care le primește în mediul online, Andreea Bălan are o formulă simplă și sigură: răspunde la complimente și șterge comentariile jignitoare.

„Clar răspund la oamenii care îmi fac complimente și laudă o perspectivă sau o situație. La comentariile negative nu prea răspund, în general, decât dacă e scris cumva decent. Dacă e scris decent, pot să intru și să-i dau un răspuns. Dar dacă e bullying, block, delete. Pentru că este doar o perspectivă și noi nu trebuie să ne lăsăm influențați și ghidați de răutatea oamenilor. Din contră, avem empatie că acei oameni suferă și-și aruncă răutatea în online. Doar că nu suntem obligați să fim părtași și să răspundem acelor oameni care vor nu știu ce explicație sau li se pare lor că n-ai făcut nu știu ce. Nu, asta este doar o frustrare”, a spus Andreea Bălan, la Fresh by Unica.

„Oamenilor care nu au succes nu le convine ca tu să ai succes”

Andreea Bălan a ajuns la concluzia că hate-ul este cu atât mai intens cu cât o persoană are mai mult succes. Din punctul de vedere al artistei, succesul vine la pachet cu o vizibilitate mai mare. Astfel, cu mai mult acces la o persoană vine și impresia că e ok să-ți exprimi opiniile negative sau, uneori, jignitoare, la adresa ei, sub pretextul libertății de exprimare.

„O parte din acei oameni sunt frustrați că au fel și fel de probleme, nu au posibilități materiale, și își aruncă veninul pe tine pentru că ei te văd pe tine și practic își văd neputința. În general, oamenilor care nu au succes nu le convine ca tu să ai succes. Și normal că dau în tine, te lovesc”, a mai spus artista, pentru Unica.ro.

„Așa am rezistat, am avut puterea asta, să mă hrănesc cu ura lor”

Andreea Bălan ne-a mai spus și că a observat, la o scară planetară, că oamenii au devenit din ce în ce mai răutăcioși. Solista a remarcat că inclusiv sportivii de performanță au hateri, în ciuda rezultatelor lor notabile.

„Se întâmplă la asta la toate nivelurile, la Jennifer Lopez, la, Djokovic, care a bătut toate recordurile, dar tot există oameni care lovesc. Normal că sunt hateri și în grădina mea, dar nu îi bag în seamă. Din contră, am puterea să iau acel hate și să mă încarc, să am și mai multă ambiție. De fapt, ăsta a fost un ingredient de-a lungul carierei mele. M-am încărcat cu faptul că oamenii mi-au zis: «Nu poți, nu ești suficient de bună, nu cânți suficient de bine, nu faci aia bine». Da, pot și o să vă arăt la toți că eu pot. Așa am rezistat, am avut puterea asta, să întorc în favoarea mea, să mă hrănesc cu ura lor ca să reușesc”, a mai spus Andreea Bălan, la Fresh by Unica.

Andreea Bălan, invitată la Fresh by Unica

Tot la Fresh, am vorbit cu Andreea despre povestea de dragoste dintre ea și jucătorul de tenis Victor Cornea (30 de ani), dar și despre cum gestionează co-parentingul cu fostul soț. Andreea are două fiice, Ella Maya și Clara Maria, din fostul mariaj cu actorul George Burcea (36 de ani). Urmărește interviul mai jos!

Foto: Instagram/@andreeabalanofficial

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: Răzvan Stamatiu

