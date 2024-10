Andreea Bălan, noi dezvăluiri despre relația cu tatăl ei, Săndel Bălan. Îi așteaptă o revedere emoționantă: „Pentru mine este cel mai important să vină” / Exclusiv

Andreea Bălan ne-a vorbit despre relația dintre ea și părinții ei, la Fresh by Unica. Cântăreața are o conexiune specială cu mama ei, Valeria, care locuiește cu ea și care o ajută în creșterea celor două fetițe. Relația cu tatăl ei, Săndel Bălan, nu este una la fel de apropiată, din cauza anilor în care au lucrat împreună, pe când ea era adolescentă.

Andreea Bălan, dezvăluiri despre relația complicată dintre ea și tatăl ei

La doar 14 ani, Andreea Bălan (40 de ani) se afla în vârful tuturor topurilor muzicale românești cu piese ca „Liberă la mare” și „Moșule ce tânăr ești”, ca parte a trupei André, manageriată de tatăl ei și al Andreei Antonescu, cealaltă jumătate a trupei. De atunci, relația dintre ea și tatăl ei s-a deteriorat treptat, până în punctul în care au decis să înceteze colaborarea profesională. O vreme, cei doi nici nu și-au mai vorbit.

Andreea Bălan a reluat legătura cu tatăl ei în urmă cu câțiva ani. Cei doi se vor revedea și fizic la concertul ei de pe 16 octombrie de la Sala Palatului, „Andreea Bălan: Povestea sufletului meu”. Biletele la eveniment pot fi achiziționate pe IaBilet.ro.

„Pentru mine este cel mai important să vină tata. Copilul interior și fetița aceea mică, fetița din mine, întotdeauna vrea să demonstreze tatălui că a reușit. Îl aduc pe tata acolo și-l pun în fața mea și-i arăt că am reușit”, a spus Andreea Bălan, la Fresh by Unica.

În continuarea aceluiași interviu, cântăreața ne-a spus ce a învățat despre iubire din relația dintre părinții ei. Valeria și Săndel Bălan sunt despărțiți de mai mulți ani.

„Provin dintr-o generație care nu prea a avut exemple pozitive.”

„Noi, ca adulți, vom imita și vom retrăi la nivel inconștient ceea ce am văzut în copilărie la părinții noștri. Eu provin dintr-o generație care nu prea a avut exemple pozitive. Generația mea, de 40 de ani, nu a avut exemple pozitive pentru că, la rândul lor, părinții noștri nu au avut parenting. Părinții lor veneau de pe vremea războiului și nu le-au oferit iubire, atenție și afecțiune”, a explicat Andreea Bălan, pentru Unica.ro.

„Chiar vorbeam ieri cu bunica mea și o întrebam: «Mamaie, cum ai crescut-o pe mama?». Și mi-a zis «cu greu», pentru că erau la țară. Când m-a văzut că le pupam foarte mult pe fetițe, pe Ella și Clara, mi-a spus, «eu nu îi pupam așa» pe mama și pe unchiul meu, pe copiii ei. Voi pupați toată ziua. Asta înseamnă să le arătăm iubire. Atât au știut ei, pentru că, la rândul lor, părinții nu le-au oferit”, ne-a mai povestit artista.

„Dar ține de tine să rupi acel tipar.”

Andreea Bălan crede că fostele sale relații nu au funcționat tocmai pentru că a atras parteneri nepotriviți, influențată de ceea ce a văzut în familia ei. După o serie de relații publice sfârșite dureros, solista și-a găsit liniștea în brațele jucătorului profesionist de tenis Victor Cornea (31 de ani).

„Când intri în viață ca adult, având un exemplu mai puțin plăcut acasă, normal că vei imita o relație, două, trei. Primele nu-ți vor funcționa, n-au cum, pentru că tu ai învățat un tipar greșit. Dar ține de tine să rupi acel tipar, să citești, că de-aia ai tehnologie în ziua de azi. Citești cărți, mergi la terapie, te dezvolți și apoi înveți cum este o relație sănătoasă. Și ce înseamnă să ai un transfer de energie și de iubire sănătos, ce înseamnă să atragi un partener sănătos”, a mai spus fosta jurată de la „Te cunosc de undeva”, la Fresh by Unica.

„Degeaba te vindeci, dacă accepți lângă tine oameni care nu s-au vindecat. Înseamnă că mai ai și tu de vindecat. Deci vei eșua în primele relații până când te vei trezi vindecat. Dacă vă uitați la mine, da, și eu am eșuat în mai multe relații până când în sfârșit am reușit să mă vindec și am atras lângă mine un om sănătos, vindecat și de data aceasta funcționează”, a încheiat solista.

Andreea Bălan, invitată la Fresh by Unica

Tot la Fresh, am vorbit cu Andreea despre povestea de dragoste dintre ea și jucătorul de tenis Victor Cornea, dar și despre cum gestionează co-parentingul cu fostul soț. Andreea are două fiice, Ella Maya și Clara Maria, din fostul mariaj cu actorul George Burcea (36 de ani). Urmărește interviul mai jos!

Foto: Instagram/@andreeabalanofficial

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: Răzvan Stamatiu

Urmărește-ne pe Google News