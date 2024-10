Gina Chirilă, mesaj cu subînțeles pentru Bogdan Vlădău? „O glumă care reflectă adevărul!” Fostul cuplu are un copil împreună

Gina Chirilă și Bogdan Vlădău au confirmat în luna august că s-au despărțit după 11 ani de relație, dintre care șapte de căsnicie. Recent, în mediul online, modelul a publicat un videoclip amuzant cu subînțeles pentru fostul soț.

Gina Chirilă, mesaj cu subînțeles pentru Bogdan Vlădău?

Gina Chirilă (30 de ani) și Bogdan Vlădău (45 de ani) au fost împreună timp de mai bine de un deceniu. S-au căsătorit civil în anul 2017 și religios în 2018, într-un cadru intim. Trei ani mai târziu, cei doi au devenit părinți pentru prima oară. Fetița lor, Katia, s-a născut pe 25 mai 2020. După multe speculații, Gina și Bogdan au confirmat în luna august că s-au separat.

Recent, în mediul online, Gina Chirilă a publicat un videoclip amuzant, cu subînțeles pentru fostul soț. Modelul a făcut playback pe un moment viral din sezonul 8 „Insula Iubirii”.

„Să rămână cu cine vrea el. Nu mă mai privește pe mine. Dar mă va regreta, pentru că femeie ca mine nu mai găsește și nu o să mai găsească niciodată o femeie care să-l iubească cum l-am iubit eu”, spune Iustina Loghin în sezonul 8 „Insula Iubirii”.

Gina Chirilă a făcut playback pe momentul viral, iar pe video a scris: „După ce ai plâns toată noaptea după el”.

„O glumă care reflectă adevărul!”, a comentat cineva în dreptul postării de pe TikTok. „Chiar nu mai găsește ca tine!”, a scris altcineva.

De câteva luni, Gina Chirilă face astfel de videoclipuri amuzante referitoare la viața de cuplu. Cu toate acestea, modelul a ținut să precizeze că ele nu au legătură cu realitatea, după ce a publicat unul despre infidelitatea partenerului.

Gina Chirilă a confirmat despărțirea după ce Bogdan Vlădău a fost surprins în compania altei femei

La mai puțin de 24 de ore după ce tatăl copilului ei a fost surprins de paparazzii Spynews.ro în compania unei alte femei, Gina Chirilă a anunțat oficial despărțirea de Bogdan Vlădău.

„Am avut o poveste de iubire frumoasă. Din păcate, uneori, drumurile ajung să se despartă. Așadar, eu și Bogdan am decis, de comun acord, să ne separăm. Am hotărât să nu facem din viața noastră privată un subiect de presă. Așadar vă rugăm să respectați acest lucru. Vom continua să ne susținem reciproc și să acționăm în direcția binelui copilului nostru”, a fost mesajul scris de Gina Chirilă în mediu online.

Gina Chirilă l-a iertat pe Bogdan Vlădău după ce acesta i-a fost infidel

În vara anului 2022, Gina Chirilă a dezvăluit, în podcastul „Acasă la Măruță”, că Bogdan Vlădău a înșelat-o.

„Am iertat, dar nu aș sugera tinerelor care mă urmăresc și care mă iau drept exemplu să facă asta, ci să facă ce simt. Eu asta am simțit. Am aflat și, ulterior, Bogdan a venit și am discutat. Am rezolvat-o matur, într-un final”, a declarat Gina Chirilă, în podcastul „Acasă la Măruță”.

Bogdan, prezent și el la podcast, a explicat că a călcat strâmb la începutul relației, când amândoi erau mai tineri. Deși nu le-a fost ușor, au reușit să depășească acel moment de cumpănă.

„A și rupt ceva, să fim serioși. A fost nevoie de timp pentru a reclădi încrederea. Dar sentimentele nu s-au schimbat, ce simțeam pentru el, probabil de-asta am iertat”, a explicat Gina.

Între Gina și Bogdan este o diferență de vârstă de 15 ani, despre care Bogdan declara în trecut: „Am avut momente când m-am gândit (n.red.: că ar putea fi un impediment). Eu cred că oamenii sunt împreună atât cât trebuie să fie. Nu poți să forțezi pe cineva să stea lângă tine”.

