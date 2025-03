Legătura neștiută dintre Călin Georgescu și actorul Florin Zamfirescu: „El venea la mine acasă”

Florin Zamfirescu a explicat ce l-a determinat să-l susțină pe Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din decembrie 2024 și mai 2025.

Ce legătură există între Călin Georgescu și Florin Zamfirescu

Florin Zamfirescu (75 de ani) susține că el și Călin Georgescu (62 de ani) sunt prieteni de un deceniu. Cu toate acestea, tot actorul povestește că el și politicianul s-au întâlnit doar de zece ori în cei zece ani de prietenie. Au ținut legătura mai mult telefonic și nu și-au cunoscut familiile unul celuilalt.

Florin Zamfirescu spune că el i-a sugerat lui Călin Georgescu, în urmă cu mai mulți ani, să candideze la președinția țării. La acea vreme, Georgescu își dorea să fie numit premier.

„Așa că nu m-aș grăbi să-l judec sau să hotărăsc. Suntem prieteni. Îl cunosc de peste 10 ani. De peste 10 ani îl cunosc. Și ne-am întâlnit de multe ori. Am stat de vorbă cu el. Mi-a spus ce are de gând, că el ar fi vrut să fie, la început, atunci, aștepta să fie numit premier. Și chiar eu l-am întrebat, «dar de ce nu tinzi spre președinție?». El a zis: «Să știi că premierul e foarte important într-o țară și eu vreau să fac ceva pentru țară». Asta îmi spunea. Nu l-am întrebat niciodată dacă e bogătaș. Trăia în Viena. Era clar că nu e sărăcan așa. N-am cunoscut-o pe soția lui. Am văzut-o doar la televizor”, a spus Florin Zamfirescu în emisiunea „Dan Diaconescu Direct”.

Citește și: Călin Georgescu, mesaj dur în trei limbi, după ce i s-a interzis să candideze la Președinție: „Lucrurile nu vor rămâne așa”

„El venea la mine, acasă.”

Florin Zamfirescu mai spune despre fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 că „este un om cu care ai ce să discuți”, deși recunoaște că întâlnirile lor au fost sporadice, o mare parte dintre conversațiile lor fiind telefonice. Acest lucru s-a întâmplat și pentru că, vreme de mai mulți ani, Călin Georgescu a locuit la Viena.

„Traseul a fost că ne-am împrietenit, că este un om cu care ai ce să discuți, ai ce să vorbi, dar nu ne-am împrietenit cu familie. Nu știam unde stă, unde locuiește, nici nu m-a interesat. El mă suna și eu îl sunam, dar el venea la mine, acasă. În cei 10 ani, dacă ne-am întâlnit, cred că ne-am întâlnit de 10 ori.

Odată a ținut o conferință la un hotel și m-am dus și eu să ascult, imediat după ce ne-am cunoscut. Foarte interesant. Nu voia bani. Era patriot și vedea că România este în derivă și trebuie să facem ceva. Nu pentru mine, pentru… pentru România. Odată m-a anunțat că vine definitiv în România”, a mai povestit Florin Zamfirescu, pentru sursa citată.

Citește și: Anton Pisaroglu și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale. Consultantul lui Călin Georgescu vrea să îl înlocuiască pe fostul candidat independent: „România a devenit o dictatură”

De ce nu mai poate candida Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din mai

Indiferent ce crede Florin Zamfirescu despre Călin Georgescu, politicianul nu mai poate candida la funcția de președinte al României. Marți, 11 martie, Curtea Constituțională a României a respins definitiv candidatura lui. Decizia CCR a soluționat contestația lui Georgescu la decizia Biroului Electoral Central (BEC) de a-i invalida candidatura.

Potrivit BEC, persoanele care candidează la președinție trebuie „să respecte Constituția și să apere democrația”, criterii pe care Călin Georgescu nu le îndeplinește, având în vedere modul în care și-a derulat campania electorală în 2024. Potrivit BEC, faptul că CCR a anulat o dată alegerile din cauza lui Călin Georgescu atrage automat imposibilitatea ca acesta să candideze din nou.

Turul I al alegerilor din 2024 a fost anulat de Curtea Constituțională a României după ce s-a constatat că procesul electoral „a fost viciat pe toată durata desfășurării lui și în toate etapele sale de multiple neregularități și încălcări ale legislației electorale”.

Candidatul independent Călin Georgescu a declarat că a avut „cheltuieli zero” în campania electorală, un lucru demontat de Serviciul Român de Informații (SRI). În documentele Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), SRI a arătat că Bogdan Peșchir, antreprenor, programator la origine, ar fi investit peste 380.000 de euro într-o campanie de promovare a lui Călin Georgescu pe TikTok.

Foto: Libertatea.ro; Facebook

Urmărește-ne pe Google News