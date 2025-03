Anton Pisaroglu și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale. Consultantul lui Călin Georgescu vrea să îl înlocuiască pe fostul candidat independent: „România a devenit o dictatură”

Anton Pisaroglu, consultantul lui Călin Georgescu, și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale, după ce fostului candidat independent i s-a interzis să intre în lupta pentru Cotroceni. Bărbatul, care a făcut anunțul printr-un mesaj video postat pe TikTok, a precizat că obiectivul său principal este reluarea alegerilor lobere, sub supraveghere internațională.

Anton Pisaroglu și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale

Consultantul politic Anton Pisaroglu și-a anunțat oficial candidatura la Președinția României. Bărbatul, care este un apropiat de-al lui Călin Georgescu, susține că este „singura soluție” de a ieși din „haosul” în care se află țara.

„Sub pretextul de a nu deveni o dictatură, România a devenit o dictatură. A nu vorbi despre asta înseamnă a fi complici. A nu face nimic, tot complicitate. Ne place sau nu, singura dar singura șansă de a ne reveni este ca poporul român să aibă din nou încredere că alegerile sunt libere. Astăzi, majoritatea simte că nu mai sunt. Și nu mai este vorba despre Călin Georgescu. Este vorba despre anularea democrației. Dar am un plan. Am un plan solid să reparăm asta. Singura soluție pentru a ieși din haosul în care ne-au aruncat este ca eu să candidez la președinția României, cu un singur scop. Reluarea alegerilor libere de urgență”, a afirmat Anton Pisaroglu în mesajul său de pe TikTok.

Acesta susține că nu este „rezerva lui Călin Georgescu!”, întrucât acesta este „de neînlocuit”.

„Să folosesc toate pârghiile odată ajuns acolo, pentru a declanșa de urgență alegeri libere. Și nu, nu sunt rezerva lui Călin Georgescu. El este de neînlocuit. Sunt soluția la situația actuală în care ne aflăm. Vă propun să câștigăm această competiție, oricât de falsificat ar fi, doar pentru a putea reda poporului o competiție reală. Pentru că, din nou, nu este vorba despre Călin Georgescu. Este vorba despre recâștigarea încrederii în democrație”, a precizat consultantul politic.

Consultantul politic spune că dorește „repararea imaginii României”

Anton Pisaroglu spune, în mesajul său din mediul online, că își dorește să repare imaginea țării noastre la nivel internațional întrucât întreaga lume ar privi România ca pe „o țară defectă”.

„Dar foarte important este și despre repararea imaginii României la nivel internațional. Astăzi, întreaga lume ne privește ca pe o țară defectă. Până mai ieri eram irelevanți pe scena globală. Acum suntem un contraexemplu. Nu putem să fim un partener de încredere dacă suntem suspectați din start de blat. Candidez pentru a declanșa din nou alegeri libere, dar de data asta sub supraveghere internațională reală, cu observatori implicați și cu sprijinul partenerilor strategici. Mă voi asigura personal de asta”, a subliniat el.

Cine este Anton Pisaroglu

Anton Pisaroglu susține că este strateg politic internațional și că a colaborat cu unii dintre cei mai importanți oameni politici din întreaga lume.

„Dar cine sunt eu? Pentru cei ce nu mă știu, numele meu este Anton. Sunt strateg politic internațional. Am reprezentat România la cel mai înalt nivel. Am fost la masa liderilor mondiali, acolo unde actualii noștri conducători se milogesc să intre. Am avut sesiuni de lucru și colaborări cu cei mai influenți actori politici internaționali. Președintele Franței m-a invitat în nume propriu la Ziua Națională, fiind singurul român invitat. Papa Francisc m-a primit în audiență, unde am discutat despre probleme esențiale. Președinți din Africa mă caută pentru parteneriate strategice cu România”, a explicat el.

Anton Pisaroglu a ținut să sublinieze că nu este susținut de nimeni și că și-a construit singur cariera politică.

„Nu am pe nimeni în spate. Am construit totul singur, plecând de jos. Dar sunt un om care înțelege perfect jocul global. Publicații internaționale precum Politico sau Forbes îmi cer sfat. Sunt chemat ca speaker la evenimente de leadership global. Am lucrat în zeci de campanii internaționale, dar foarte important și pentru politicii în România. Și voi trebuie să știți adevărul”, a mai spus acesta.

Anton Pisaroglu spune că a lucrat pentru mai mulți politicieni români, printre care Viorica Dăncilă, George Simion sau Nicușor Dan.

„În 2019 am coordonat campania Vioricăi Dăncilă, o femeie care a fost extrem de urât tratată, pe nedrept, fiind mult mai pregătită din toate punctele de vedere decât Iohannis sau Ciolacu. În 2020 am lucrat cu George Simeon pentru a întări AUR în Parlamentul European. George Simion are o energie extraordinară. Total opus, mai târziu, în 2020, am fost alături de echipa lui Nicușor Dan în securizarea victoriei istorice de la Capitală. Ca mai apoi, în 2021, în primele 8 luni ale lui Călin Georgescu în România să-i fiu alături.

Ce legătură are Anton Pisaroglu cu Călin Georgescu

În același mesaj video, Anton Pisaroglu a explicat și care este relația pe care o are cu Călin Georgescu.

„L-am ajutat să pună bazele puternice în mișcări de azi. Nu sunt de acord cu toate părerile politice ale domnului Georgescu, dar este absolut normal ca doi oameni să poată colabora, chiar dacă au păreri diferite. Într-un final, sunt total apolitic, dar un cunoscător. Înțeleg perfect dinamica momentului. Înțeleg ce trebuie făcut. Singura soluție este reluarea scrutinului. Cu poporul român în prim plan, cu partenerii strategici la masă. Cu adevărata libertate de alegeri. Am anticipat ceea ce s-a întâmplat. De câteva zile bune le știam planul, scoaterea brutală din joc al lui Călin Georgescu. Dar nu i-am lăsat să ne prindă nepregătiți”, a precizat el.

Consultantul politic a dezvăluit că a strâns deja 100.000 de semnături din cele 200.000 de care are nevoie pentru a candida la alegerile prezidențiale.

„Cu ajutorul unora dintre voi am strâns deja aproape 100.000 de semnături. Împreună putem ajunge la 200.000, chiar dacă mai avem doar câteva zile. Împreună putem salva democrația”, a subliniat el.

