Călin Georgescu, mesaj dur în trei limbi, după ce i s-a interzis să candideze la Președinție: „Lucrurile nu vor rămâne așa”

Călin Georgescu (62 ani) a revenit cu un al doilea mesaj după ce Curtea Constituțională a decis să nu îi aprobe contestația și să nu îl lase să candideze la alegerile prezidențiale. Fostul candidat independent a acuzat influențe externe, susținând că România și Europa ar fi „controlate”. Mai mult, în opinia lui, țara noastră a devenit „o colonie”.

Călin Georgescu, mesaj dur după eliminarea de la alegerile prezidențiale

La scurt timp după ce a aflat decizia CCR de a nu i se permite să candideze la alegerile prezidențiale din mai 2025, Călin Georgescu a transmis un mesaj pașnic, fără a preciza dacă în continuare își va arăta susținerea față de un alt candidat.

După câteva ore, politicianul a revenit pe X, unde a scris un mesaj dur la adresa României și a Europei, despre care susține că sunt controlate și influențate de America.

„11 martie 2025 – Azi, stăpânii au decis: fără egalitate, fără libertate, fără fraternitate pentru Români. Trăiască Franța și Bruxelul, Trăiască colonia lor numită România!”, își începe Călin Georgescu mesajul de pe platforma lui Elon Musk.

Mesajul fostului candidat a fost publicat în trei limbi: română, franceză și engleză.

„În timp ce America devine măreață din nou, Europa și România – aflate în dictatură, au devenit mărunte și corupte. Indiferența noastră și a partenerilor noștri se va plăti cu sufletul poporului acesta zdrobit în aceste momente, dar vă asigur că lucrurile nu vor rămâne așa! Răul sistemului nu va învinge, răul lor nu ne va învinge! Noi suntem poporul! Noi suntem România! Vă mulțumesc”, a scris Călin Georgescu.

„Aujourd’hui, les maîtres ont décidé: pas d’égalité, pas de liberté, pas de fraternité pour les Roumains. Vive la France et Bruxelles, vive leur colonie appelée la Roumanie”, a adăugat, apoi, în limba franceză.

„While America is becoming great again, Europe and Romania have become petty, corrupt, and under dictatorship. Our indifference, along with that of our partners, will be paid for with the broken soul of our people!”(traducere: „În timp ce America redevine măreață, Europa și România au devenit meschine, corupte și sub dictatură. Indiferența noastră, împreună cu cea a partenerilor noștri, va fi plătită cu sufletul zdrobit al poporului nostru!”), a continuat acesta în engleză.

CCR a decis să nu aprobe contestația politicianului

CCR a avut în discuție, în ședința de marți,11 contestații la decizia BEC de respingere a candidaturii lui Călin Georgescu la scrutinul din luna mai, una dintre sesizări fiind formulată chiar de acesta.

După analizarea contestațiilor, Curtea Constituțională a decis să respingă toate cele 11 contestații depuse cu privire la candidatura lui Călin Georgescu. Astfel, candidatul independent cu va putea intra în cursa pentru Președinția României.

Călin Georgescu a precizat în contestaţia depusă la Curtea Constituţională, după respingerea candidaturii sale la Biroului Electoral Central, că BEC nu doar că nu şi-a îndeplinit singura atribuţie în materie, dar şi-a substituit competenţa exclusivă a CCR de a examina şi a verifica îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi de fond pentru candidatura la funcţia de preşedinte.

În sesizarea sa, fostul candidat independent le-a cerut judecătorilor CCR să dispună obligarea BEC de a comunica procesul verbal al şedinţei de duminică, în care a fost adoptată decizia şi a fost întocmit procesul verbal cu respingere a candidaturii sale, pentru a se putea constata şi dovedi, astfel, neregularităţile de ordin procedural care atrag nulitatea deciziei.

Sursă foto: Captură video

