Schimbări totale după Paște. Momentul care dă totul peste cap pentru anumite zodii. Cristina Demetrescu explică: „Mercur intră în Berbec”

Pentru cele mai multe zodii, Săptămâna Luminată vine cu schimbări și multe provocări. Cristina Demetrescu a vorbit despre faptul că Mercur intră în zodia Berbecului pe 16 aprilie, iar până acum a fost în Pești. Schimbarea duce la acțiuni concrete, dar și la decizii luate pe grabă. Iată ce ne așteaptă.

Mercur în zodia Berbec. Cristina Demetrescu: „Se schimbă complet ritmul”

După perioada Paștelui începe un interval marcat de schimbări rapide și decizii luate în ritm accelerat. Intrarea lui Mercur în Berbec, pe 16 aprilie, după tranzitul prin Pești, modifică modul de gândire și acțiune. Se trece de la analiză și ezitare la reacții directe și inițiative imediate.

Contextul este amplificat de prezența lui Marte în aceeași zodie, ceea ce aduce energie, impulsivitate și tendința de a acționa fără prea multă planificare.

Potrivit Cristinei Demetrescu, această perioadă vine cu un ritm complet diferit, în care lucrurile se mișcă rapid, apar idei noi, dar și tensiuni sau situații imprevizibile, a explicat aceasta la Vorbește Lumea.

Berbecul accentuează începuturile, inovația și dorința de afirmare, însă poate genera și conflicte sau decizii pripite. Este un interval în care inițiativa contează, dar lipsa de răbdare poate crea dezechilibre.

Berbec

Zodia vedetă are atât de multă energie încât ar putea strânge o oaste și ar putea să cucerească un tărâm fermecat. Singurul sfat pe care îl pot da Berbecilor este să își drămuiască energia în scopuri eroice, inovative, pline de idei. Să nu se irosească în niște conflicte degeaba”, a spus Cristina Demetrescu.

Taur

Dureri fizice, inflamații, entorse. Ferește-te de lovituri la cap și de obiecte ascuțite în zona ochilor. Mai pot exista și infecții.

Gemeni

Prietenii sau cunoscuții încearcă să te atragă în noi aventuri. Există o pasiune aflată în stadiu de început. Lasă lucrurile să crească. Ideile trebuie să prindă curaj.

Rac

O perioadă foarte bună până în vară. Este zodia cu toate pânzele sus. E multă energie și trebuie să dai dovadă de mult curaj în fața unor crize pe care le pot porni oamenii cu autoritate, un șef, o autoritate.

Leu

Ești ca un copil care își bagă nasul în multe lucruri. Poate fi vorba despre cărți, cursuri, tot felul de cercetări. Ceva bun va ieși din acest lucru.

Fecioară

Multă energie, dar genul de energie cu scurtcircuite și avarii. Ar trebui să te concentrezi pe un singur obiectiv și să delegi activitățile de rutină.

Balanță

Ai foarte multe planete în zodia de vizavi. Parcă ai vrea să scapi de cineva. Genul de săptămână în care zicala este „fă-te frate cu dracul ca să treci puntea”. Cea mai bună armă este diplomația.

Scorpion

Ai parte de câteva crize în zona sănătății. Te lupți cu cineva pe o anumită idee. Retrage-te în bula ta până trece.

Săgetător

O săptămână de foc din punct de vedere sentimental. Ai putea călca în picioare muguri ai unei iubiri, dacă ești tânăr. Adulții trebuie să ia o pauză dacă vor o relație pe termen lung.

Capricorn

Ei sunt cei care își fac de lucru prin casă. Există riscul unor musafiri nepoftiți. Apare riscul de hoți, avarie, accidente domestice.

Vărsător

Drumurile și discursurile se canibalizează unul pe celălalt în această săptămână. Nu consuma energie pe drum, pentru că nu îți mai rămâne pentru destinație.

Pești

Ești foarte generos în această săptămână. Prea mult exces de zel când vine vorba despre cadouri și la capătul celălalt sunt niște persoane dragi care nu se bucură de cadourile lor. Mai bine o floare.

