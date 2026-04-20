Oana Gheorghiu, după ce Ilie Bolojan a folosit metafora „șobolanii din cămară”: „Mă întreb de ce a deranjat PSD-ul această metaforă a domnului premier”

Vicepremierul Oana Gheorghiu face lumină asupra strategiei guvernamentale de listare a companiilor de stat la bursă, un subiect care a stârnit controverse aprinse în mediul politic. Într-un interviu acordat Euronews România, aceasta a abordat declarațiile premierului Ilie Bolojan despre „șobolanii din cămară” și a explicat, cu claritate, ce înseamnă cu adevărat acest proces pentru economia României.

Ce înseamnă listarea la bursă

În contextul în care Partidul Social Democrat (PSD) propune o lege pentru a suspenda vânzarea acțiunilor companiilor de stat profitabile pe o perioadă de doi ani, Oana Gheorghiu a subliniat că listarea la bursă nu echivalează cu vânzarea.

„Listarea la bursă este cel mai bun lucru care se poate întâmpla companiilor de stat și românilor. Nu înseamnă că vindem nimic. Înseamnă că acel bun intră pe o piață în care românii pot și ei să cumpere acțiuni. Practic, acea companie nu pleacă nicăieri și rămâne a statului român, care rămâne acționar majoritar”, a explicat vicepremierul pentru Euronews.

Mai mult, Gheorghiu a evidențiat beneficiile acestui proces: atragerea de investiții, creșterea valorii companiilor și impulsionarea încrederii în economia românească. Ea a punctat și faptul că listările pe bursă ar aduce un suflu nou Bursei de Valori București (BVB), care ar putea deveni mai competitivă pe plan regional.

Oana Gheorghiu, despre reacția PSD cu privire la metafora premierului Ilie Bolojan

În ceea ce privește declarația premierului Ilie Bolojan, care a comparat situația companiilor de stat cu o cămară infestată de „șobolani care rod proviziile”, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a răspuns vehement, calificând această abordare drept „vânzarea întregii cămări, cu tot cu șobolani”. Oana Gheorghiu, însă, nu a ezitat să își exprime nedumerirea față de reacția PSD.

„Mă întreb de ce a deranjat PSD-ul această metaforă a domnului premier. Nu știu de ce s-au simțit ei vizați. Pentru mine e o întrebare pe care mi-o pun”, a declarat vicepremierul, adăugând că, deși există probleme în companiile de stat, acestea trebuie documentate de instituțiile abilitate.

Tot în cadrul interviului, Oana Gheorghiu a comparat retorica actuală cu cea folosită în anii ’90, când sloganuri similare erau utilizate pentru a manipula opinia publică.

„Ceea ce este foarte trist este că ne-am întors în anii ’90, la vremuri pe care le consideram uitate, și că încercăm să folosim acele sloganuri cu care să-i mințim pe români”, a afirmat ea.

Vicepremierul a atras atenția asupra faptului că doar companiile profitabile pot fi listate pe bursă, excluzându-le pe cele aflate în pierdere.

„O companie ca să fie listată la bursă trebuie să fie atractivă pentru investitori. Dumneavoastră sau oricine din țara aceasta ar cumpăra o promisiune de la o companie care e pe pierdere? Nu există așa ceva nicăieri în lume”, a subliniat Oana Gheorghiu.

Oana Gheorghiu, despre procesul și beneficiile listării

Oana Gheorghiu a explicat că procesul de listare la bursă este unul complex, care necesită timp, pregătire și analiză detaliată.

„Dacă s-ar lista vreuna dintre aceste companii la Bursă, această listare s-ar întâmpla peste minimum un an. Atât durează o procedură de pregătire a unei listări”, a precizat vicepremierul.

În plus, ea a evidențiat că listarea poate aduce un plus de valoare companiilor.

„O listare cu 5-7% poate să însemne o creștere a valorii companiei cu 10%. E o medie. Asta înseamnă că nu mai sunt proprietar 100% pe o companie care costa 100 de milioane. Sunt proprietar cu 90% pe o companie care valorează 110 milioane. Practic, nu pierd nimic. Câștig. Câștig și încredere”, a explicat Oana Gheorghiu.

Decizia finală privind listarea companiilor de stat va fi luată în urma unui proces detaliat de analiză, efectuat de experți în piețe de capital.

„De listare se vor apropia aceste companii care vor fi decise în urma unei analize făcute de profesioniști. Acesta a fost primul strat de analiză, o analiză care s-a făcut la nivelul Cabinetului viceprim-ministrului împreună cu specialiști. Urmează o analiză făcută de profesioniști în piețe de capital” a explicat vicepremierul.

Sursă foto: Facebook, Profimedia

