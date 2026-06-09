Cum a slăbit Iuliana Marciuc 7 kg în cinci săptămâni. „Sunt patru mese pe zi. Nu e greu de ținut!”

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Iuliana Marciuc (58 de ani) este într-o formă fizică de zile mari, reușind să treacă printr-o transformare fizică notabilă în doar câteva săptămâni. Vedeta TVR a reușit să topească nu mai puțin de 7 kilograme, iar noua sa siluetă a fost imposibil de trecut cu vederea la recenta petrecere organizată de revista Elle.

Îmbrăcată într-o rochie neagră mulată care îi punea în evidență noua talie, prezentatoarea de televiziune a vorbit deschis despre secretul din spatele acestei reușite, dar și despre recăpătarea încrederii în sine.

Apariție elegantă și confortabilă la un garden party select

Prezența Iulianei Marciuc la evenimentul monden a fost una extrem de comentată, tocmai pentru că vedeta a ales o ținută care să îi flateze noua siluetă, dar care să respecte și cerințele organizatorilor. Aceasta a combinat o rochie modernă cu un accesoriu deosebit și a renunțat complet la pantofii cu toc, mizând pe confort pentru o petrecere desfășurată în aer liber.

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„În această seară, am vrut să fiu comodă și lejeră și am pus în picioare o pereche de balerini de la un brand românesc de-al nostru, mai ales pentru că este vorba de un garden party. În privința vestimentației am optat pentru o rochie neagră, care mă avantajează, pentru că am slăbit și eu vreau să mă laud cu asta. La rochie am pus un guleraș vintage, pentru că dress code-ul din această seară era nou și vechi. Așa scria pe invitație”, a explicat Iuliana Marciuc, pentru viva.ro.

Secretul dietei Iulianei Marciuc

Schimbarea evidentă din viața vedetei este rezultatul unui program alimentar riguros, pe care l-a urmat cu sfințenie timp de o lună și o săptămână. Deși recunoaște că regimul presupune disciplină și o atenție sporită la detalii, Iuliana Marciuc susține că rezultatele vizibile au fost cel mai bun motor pentru a nu renunța.

„Am slăbit 7 kilograme într-o lună și o săptămână. Țin un program alimentar și, dacă am văzut că am rezultate, am fost motivată să continui. Și, când vezi că poți să faci asta, capeți încredere în tine și mergi mai departe”, a dezvăluit prezentatoarea TV.

Întrebată în ce constă mai exact acest regim minune, ea a oferit detalii clare din meniul ei zilnic: „Pot să vă spun că sunt patru mese pe zi fără gluten, însă cu proteine. Ai voie salate verzi cântărite sau legume verzi, la fel. Tot cântărite. Nu este greu de ținut, dar trebuie să ai voință”.

Stagnarea de la Eurovision și determinarea de a merge mai departe

Deși a fost extrem de ambițioasă, vedeta a fost nevoită să facă o pauză temporară de la regulile stricte în perioada în care a fost plecată la Viena, pentru proiectul Eurovision. Din cauza deplasării, regimul a fost întrerupt, ceea ce a dus la o perioadă firească în care acul cântarului nu a mai coborât, însă acest lucru nu a demoralizat-o.

„L-am întrerupt cât timp am fost plecată la Eurovision, dar îl continui. Am avut o perioadă de stagnare, dar acum merg mai departe cu acest program”, a concluzionat Iuliana Marciuc, hotărâtă să își mențină noul stil de viață care i-a adus atâtea complimente.

Foto – Facebook / Instagram

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