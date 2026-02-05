Cum arăta și ce făcea Ramona Olaru când i-a întâlnit pe Răzvan și Dani: „Strângeam bani. Eram un fel de Betty cea urâtă”

Ramona Olaru și-a început cariera în televiziune la emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”, iar acum, la 37 de ani, este mai fericită ca niciodată cu alegerea făcută. Ea a povestit ce făcea la 18 ani, dar și cum arăta când a venit la casting pentru Neatza.

Ce făcea Ramona Olaru la 18 ani

Ramona Olaru a fost mereu sinceră cu locurile din care se trage și faptul că a muncit mult ca să ajungă să aibă acum tot ce își dorește. Ea a declarat în repetate rânduri că a muncit la câmp și nu s-a ferit niciodată să admită că provine dintr-o familie săracă.

„La 18 ani, eram la muncă, pe câmp, la cules de porumb sau lucram la un restaurant, deși încă eram la liceu.

Citește și: Alex Bodi face lumină în războiul cu Ramona Olaru. Ce l-a scos din minți, de fapt: „Deranjul meu cel mai mare e că a făcut un story în engleză”

Strângeam bani pentru a pleca. Voiam să îmi fac o viață mai frumoasă, la București! Împachetam în fiecare zi câte un vis într-o valiză mică, roșie! Am trăit aceste vise și încă trăiesc din ele”, a declarat Ramona Olaru pentru Click!

Ea a povestit că a trăit mulți ani la țară și a avut o copilărie plină de lipsuri. Mai mult, vedeta a recunoscut că făcea baie la lighean și a văzut prima oară o baie când a ajuns la liceu.

Citește și: Cătălin Cazacu intervine în scandalul dintre Ramona Olaru și Alex Bodi. „Cineva trebuie să facă asta!” Ce spune despre fosta logodnică

„Nu aveam cadă, ne spălam la lighean, în albie. Încălzeam apă pe foc, în oală, și puneam în lighean. Eu când am ajuns prima dată într-o baie, nu știam ce e asta. Serios, aveam 14 ani când am ajuns la liceu prima dată și am văzut baie. Era liceul la 30 de kilometri și stăteam în gazdă acolo. Nu știu multe lucruri oamenii despre mine, dar nu mă plâng”, povestea Ramona Olaru în trecut.

Cum arăta când a apărut prima oară la „Neatza”

Ramona Olaru a intrat în echipa de la Neatza cu Răzvan și Dani în 2019, când Flavia Mihășan a rămas însărcinată.

Ea fusese cooptată pentru „Prietenii de la 11”, prezentată de Diana Munteanu și Florin Ristei, însă emisiunea ieșise din grilă.

Totuși, prima apariție a Ramonei la Neatza a fost în 2013, când a fost invitată la matinal. Vedeta își aduce aminte că avea părul negru și purta aparat dentar.

Citește și: Conflictul dintre Alex Bodi și Ramona Olaru escaladează. Afaceristul o atacă din nou pe asistenta tv: „Ce exemplu ești tu că ești anti oameni normali?”

„În 2012-2013, când am apărut prima oară la Neatza, aveam părul lung, negru, purtam aparat dentar și aveam și ochelari de vedere. Eram un fel de Betty cea urâtă, dar mie îmi place să cred că eram foarte drăguță și foarte frumoasă pentru vremea respectivă”, a dezvăluit Ramona, în podcastul lui Jorge.

Urmărește-ne pe Google News