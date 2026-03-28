O miss a rămas fără fațete, pe scenă, în timpul unui discurs. Cum a reacționat tânăra

Kamolwan Chanago, concurentă la Miss Grand Thailand, și-a pierdut fațetele dentare în direct, în timpul discursului pe care îl susținea pe scenă. Incidentul a devenit viral, iar ceea ce a atras atenția tuturor a fost felul în care tânăra a gestionat situația.

O miss a rămas fără fațete, în timpul unui concurs

Un moment imprevizibil a transformat scena concursului Miss Grand Thailand într-un exemplu de curaj și profesionalism. Kamolwan Chanago, una dintre concurente, și-a pierdut fațetele dentare chiar în timpul discursului său, dar a demonstrat o stăpânire de sine remarcabilă.

Incidentul, care a fost filmat șu distribuit pe YouTube, a captat atenția întregii săli și a devenit rapid viral pe rețelele sociale.

În fața unei săli pline, Kamolwan Chanago și-a continuat discursul fără ezitare. După câteva clipe în care și-a repoziționat fațetele, tânăra a revenit cu un zâmbet ferm și o atitudine încrezătoare. Publicul a răspuns imediat cu aplauze puternice, apreciind modul demn în care a gestionat situația.

„Este o dovadă de profesionalism și putere interioară”, au comentat utilizatorii pe platformele online.

Când are loc finala Miss Grand Thailand

Etapa preliminară a competiției, unde s-a petrecut incidentul, a fost doar o parte din drumul spre titlul suprem. Finala Miss Grand Thailand, în care va fi desemnată câștigătoarea ce va reprezenta Thailanda la Miss Grand International 2026 în India, este programată pentru sâmbătă.

Într-o rochie de seară elegantă, Chanago a demonstrat că adevărata frumusețe vine din atitudine și încredere. Momentul a devenit o inspirație pentru multe femei, dovedind că o provocare neașteptată poate fi transformată într-o oportunitate de a străluci.

Sursă foto: Captură YouTube

