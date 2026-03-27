Ce spune Ilie Bolojan despre demisie, în cazul în care PSD declanșează o criză politică: „Își vor asuma întreaga răspundere”

Premierul Ilie Bolojan a spus ce are de gând să facă în eventualitatea unei crize politice declanșate de PSD.

Ce spune Ilie Bolojan despre demisie, în cazul în care PSD declanșează o criză politică

Premierul României, Ilie Bolojan, transmite un mesaj ferm într-un moment de incertitudine politică. „Nu se pune problema unei demisii”, a declarat acesta, potrivit Digi24, subliniind că responsabilitatea sa față de România rămâne prioritară, în ciuda tensiunilor din Coaliție.

România are nevoie de stabilitate

În contextul provocărilor economice și sociale, Bolojan avertizează că o criză politică ar fi ultimul lucru de care țara are nevoie. „În condițiile de astăzi și în situația în care ne găsim – atât din punct de vedere al situației economice și bugetare interne, cât și al contextului global – ultimul lucru de care are nevoie România este o criză politică”, a explicat el într-un interviu citat de Digi24. Pentru premier, soluțiile concrete pentru problemele actuale, de la combustibil și energie până la investiții, sunt prioritare.

Deciziile în Coaliție vin cu responsabilitate

Ilie Bolojan a reiterat că deciziile luate în cadrul Guvernului au fost rezultatul unui acord în Coaliție. „Pentru că atunci când ești premierul unei coaliții, în primul rând ești premierul României, și nu al unui partid sau altul. Toate politicile care au fost susținute sunt prinse în programul de guvernare și nu există niciun fel de politică majoră care să fi fost susținută într-o formă sau alta fără un astfel de acord”, a subliniat premierul.

PSD și dilema politică

Pe fundalul declarațiilor liderilor PSD, care au anunțat o decizie privind continuarea în Guvern pe 20 aprilie, premierul a fost clar: „Cei care vor genera o criză politică – și asta poate să facă PSD-ul, conform anunțurilor pe care le-au făcut – dacă fac asta, își vor asuma întreaga răspundere pentru acest lucru”.

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a recunoscut că pentru partidul său ar fi fost „mai simplu” să rămână în opoziție, dar au decis să se implice în guvernare. Totuși, el a adăugat: „Asta nu înseamnă că deciziile din Coaliție, din Guvern, din care și PSD-ul face parte, au fost întotdeauna cele mai bune”. Grindeanu a subliniat că stabilitatea politică trebuie să fie justificată, avertizând asupra riscurilor continuării doar „de dragul stabilității”.

Angajamentul lui Bolojan

Premierul a declarat că nu va demisiona, chiar dacă PSD sau AUR depun o moțiune de cenzură. „Nu se pune problema unei demisii, dată fiind situația în care suntem și responsabilitatea pe care am angajat-o atunci când am acceptat să fiu premier. Sper să nu avem o criză politică pentru că nu este bine pentru România”, a spus el. Pentru Bolojan, misiunea sa este clară: „Cea mai importantă problemă este ca în aceste zile, cât timp am această responsabilitate, să fac ceea ce trebuie pentru România”.

Un apel la responsabilitate

În concluzie, Ilie Bolojan solicită maturitate politică și responsabilitate din partea tuturor partidelor implicate. „Dacă PSD generează această criză, trebuie să și-o asume”, a afirmat el, punând accent pe necesitatea de a evita instabilitatea care ar putea afecta grav România, în special într-un context global delicat.

Foto: Hepta.ro

