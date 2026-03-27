Ultima discuție dintre Noelia Castillo și tatăl ei, care s-a împotrivit eutanasiei: „Tu ai început asta și…”. Bărbatul refuză să plătească înmormântarea, deși a primit compensație de 60 de mii de euro

După o luptă juridică de doi ani, Noelia Castillo, paraplegică la 25 de ani, a ales eutanasia. Tatăl său, care a încercat să oprească procedura, a refuzat să achite costurile înmormântării.

Ultima discuție dintre Noelia Castillo și tatăl ei, care s-a împotrivit eutanasiei

Noelia Castillo, o tânără de 25 de ani din Spania, este cea mai tânără persoană din această țară care a beneficiat de eutanasie, o procedură legală. Povestea sa a emoționat o lume întreagă și a adus în prim-plan controversele și dezbaterile legate de acest subiect delicat.

„Vreau să plec acum în pace și să nu mai sufăr”, a declarat Noelia într-un interviu emoționant acordat postului spaniol Antena 3, cu doar câteva zile înainte de a-și lua rămas-bun de la această lume. Noelia, care devenise paraplegică în urma unei tentative de suicid din noiembrie 2022, se confrunta cu o suferință constantă și ireversibilă, după cum au confirmat și medicii care au evaluat-o. În ciuda durerii fizice și psihice, tânăra a rămas fermă în decizia sa, luptând timp de doi ani pentru dreptul de a accesa o procedură legală de eutanasie.

Decizia de neclintit

Tatăl ei, însă, s-a opus cu înverșunare. Sprijinit de asociația Avocaților Creștini, acesta a contestat decizia în instanțe din Spania și chiar la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Argumentele lor? Posibilele probleme de sănătate mintală ale tinerei, care, în opinia lor, îi afectau capacitatea de a lua o decizie liberă și conștientă. Însă verdictul final al CEDO a permis ca dorința Noeliei să fie respectată.

În ziua procedurii, Noelia a cerut să fie singură în ultimele clipe. „Să vedem dacă mă pot odihni în sfârșit, pentru că nu mai pot suporta. Nu mai pot suporta această familie, nu mai pot suporta durerea, nu mai pot suporta tot ce mă chinuie”, a spus ea în același interviu, cu o voce hotărâtă, dar marcată de suferință. Membrii familiei, inclusiv tatăl său, au fost alături de ea în orele dinaintea procedurii. Cu toate acestea, relația dintre ei a rămas tensionată până la final.

„Tu ai început asta și…”

Mama tinerei, Yolanda Ramos, a dezvăluit că tatăl Noeliei nu doar că a încercat să îi împiedice fiica să își exercite dreptul la eutanasie, dar a refuzat să contribuie și la cheltuielile de înmormântare. „A primit moștenirea, a primit compensația, peste 60.000 de euro, și refuză să plătească înmormântarea fiicei sale, creștinul ipocrit”, a declarat Yolanda Ramos pentru Antena 3, citată de Pro TV. Potrivit lui Yolanda Ramos, tatăl Noeliei i-ar fi spus fiicei sale, în ultimele clipe: „Tu ai început asta și tu o termini”.

Reacții și controverse

Decizia curajoasă a tinerei a stârnit reacții puternice în societatea spaniolă. În timp ce unii au sprijinit dreptul său de a alege, alții, inclusiv organizațiile conservatoare, au organizat proteste în fața Spitalului Sant Camil din Sant Pere de Ribes, unde Noelia a fost internată.

Zeci de persoane au cântat imnuri religioase, exprimându-și dezacordul față de procedura de eutanasie. „Aceasta nu este eutanasie, este sinucidere asistată”, a declarat José María Fernández, membru al Avocaților Creștini, care a solicitat chiar și un priveghi simbolic la Barcelona.

Foto: Capturi YouTube Antena 3 Spania

