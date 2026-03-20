Jordan Wright a murit la 33 de ani. Starul TV, găsit fără suflare într-un canal de drenaj din Thailanda

Jordan Wright, fostul star al emisiunilor „The Only Way Is Essex” și „Ex on the Beach”, a murit în Phuket, Thailanda, la doar 33 de ani, într-un caz care a șocat atât industria televiziunii, cât și comunitatea online.

Descoperirea trupului în Phuket

Potrivit presei britanice, un muncitor birman a găsit trupul lui Wright într-un canal de drenaj din apropierea plajei Bang Tao, sâmbătă, 14 martie. Poliția locală a confirmat că acesta fusese dat dispărut după ce hotelul unde era cazat nu a reușit să ia legătura cu el.

Locotenent-colonelul Sutthirak Chuthong, de la secția de poliție Choeng Thale, a declarat pentru Daily Mail:

„O percheziție a camerei nu a arătat semne de intrare prin efracție sau alte nereguli. Hotelul a raportat că el nu a mai făcut check‑out.”

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată că Wright părea neliniștit înainte de a părăsi zona hotelului. Chuthong a explicat:

„CCTV-ul a arătat că părea agitat și se plimba înainte și înapoi în fața hotelului. Mișcările lui au dus în cele din urmă la locul unde a fost găsit.”

Anchetă în desfășurare

Autoritățile thailandeze au precizat că Wright era mort de mai puțin de două zile când a fost descoperit. Deocamdată, cauza exactă a morții nu a fost stabilită.

Chuthong a subliniat: „Așteptăm rezultatele autopsiei pentru a determina dacă drogurile erau prezente în organism. Nu putem confirma cauza morții până la finalizarea analizelor.”

Poliția a mai transmis că nu existau semne de agresiune fizică. Cardul de acces al camerei de hotel a fost găsit în buzunarul său, iar telefonul mobil în apropiere.

Reacția producătorilor TOWIE

Echipa The Only Way Is Essex a transmis un mesaj de condoleanțe:

„Toți cei de la TOWIE își exprimă cele mai profunde simpatii familiei și prietenilor lui Jordan Wright în acest moment foarte trist.”

Cariera și viața recentă a lui Jordan Wright

Jordan Wright a debutat pe micile ecrane în 2017, în emisiunea MTV Ex on the Beach. Un an mai târziu, s-a alăturat distribuției The Only Way Is Essex, însă a părăsit show-ul după un sezon pentru a reveni la meseria sa de pompier.

Potrivit postărilor sale de pe Instagram, Wright se mutase recent în Thailanda. Ultima sa postare, din 6 martie, îl arată bucurându-se de plajele și apele turcoaz ale Phuketului, cu mesajul: „I’m Home 🇹🇭”

Mesaje de adio din partea prietenilor și colegilor

Vestea morții sale a generat un val de reacții emoționante în mediul online.

Chloe Brockett, colegă din TOWIE, a scris: „Rest in peace Jordan.”

Chloe Crowhurst, din Love Island, a comentat: „Rest in peace Jord.”

Influencerul Brandon Myers a transmis: „Lost for words bro. Amazing memories with you mate. Rest easy brother.”

