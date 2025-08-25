Diego Borella, asistentul regizorului show-ului „Emily in Paris” a murit după ce s-a prăbușit pe platourile de filmare ale serialului Netflix. Echipa de filmare se afla la Hotel Danieli din Veneția, Italia, când bărbatul în vârstă de 47 de ani s-a prăbușit în fața colegilor săi, după ce ar fi suferit un atac de cord.

Diego Borella a murit la 47 de ani

Diego Borella, asistent de regie la „Emily in Paris”, a murit la vârsta de 47 de ani în timp ce filma noul sezon al serialului de succes, pe data de 21 august.

„Suntem profund întristați să confirmăm trecerea în neființă a unui membru al familiei de producție Emily in Paris”, a declarat un purtător de cuvânt al studiourilor Paramount Television pentru ABC News într-un comunicat.

„Inimile noastre sunt alături de familia și cei dragi ai lui în aceste momente incredibil de dificile”, se mai arată în comunicat.

Diego Borella a fost un al treilea asistent de regie angajat local, a declarat studioul.

Potrivit La Republica, medicii au ajuns la fața locului joi seară, dar nu au reușit să-l salveze.

„Ambulanța noastră a sosit la ora 18:42. Medicii au încercat să-l resusciteze. Dar, în cele din urmă, toate eforturile s-au dovedit zadarnice. În jurul orei 19:30, a fost declarat decesul”, Serviciul de sănătate din Veneția a anunțat într-un comunicat.

Producția sezonului cinci din „Emily in Paris” a fost suspendată temporar în urma morții lui Borella, a relatat Il Messaggero. Filmările au fost reluate sâmbătă, 23 august.

Diego Borella s-a născut la Veneția și a lucrat la Londra, New York și Roma înainte de moartea sa. Se spunea că excela și în scrierea de poezie, povești pentru copii și basme, potrivit publicațiilor italiene.

Cel de-al cincilea sezon al serialului este programat să fie lansat pe Netflix în decembrie. Înainte de moartea asistentului de regie, vedeta serialului, Lily Collins, a postat pe Instagram o scurtă prezentare a sezonului cu conținut din culise.

Îndrăgitul serial Netflix axat pe modă – care a avut premiera în 2020 – o urmărește pe profesionistul american de marketing Emily Cooper (interpretată de Collins), care se mută la Paris pentru a-și ocupa jobul de vis la o firmă de marketing franceză.

Netflix a anunțat recent că noul sezon va avea premiera pe data de 18 decembrie.

