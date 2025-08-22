  MENIU  
Daliana Răducanu și Răzvan Simion sunt pregătiți să facă un copil: „Fiziologic și emoțional suntem gata, dar…"

Amelia Matei
Actualizat 22.08.2025, 15:19

Daliana Răducanu și Răzvan Simion au vorbit despre planurile de a își mări familia într-un viitor apropiat. Răzvan Simion are deja doi copii: pe Ianca și Tudor, iar Daliana nu este încă mamă, însă se înțelege de minune cu cei doi.

Daliana și Răzvan Simion: „Suntem pregătiți de un copil”

Daliana și Răzvan Simion au vorbit pentru Revista Viva! despre planuri de viitor cu privire la un copil. Cu toate că amândoi se declară pregătiți să își mărească familia, cei doi spun că un copil este o binecuvântare de la Dumnezeu și va apărea când va fi cazul.

„Fiziologic și emoțional, suntem pregătiți să devenim părinți, însă copiii sunt binecuvântări de la Dumnezeu. Cred că un copil vine la momentul potrivit, fără calcule algoritmice”, au spus cei doi.

Răzvan a spus că se înțelege bine cu cei doi copii ai săi, însă evită să le dea sfaturi. Cu toate acestea, el a declarat că îi susține și le insuflă curaj și credință.

„Într-adevăr, rolul de părinte este unul dintre cele mai grele și frumoase roluri. Nu mă avânt să le dau sfaturi, pentru că știm cu toții cum tratează copiii sfaturile bătrânilor, însă îi îndemn să aibă curaj, credință și să nu le fie rușine de muncă. Eu îi susțin, însă ei sunt artizanii propriilor vieți”, a spus Răzvan Simion.

Cum se înțelege Daliana cu cei doi copii ai lui Răzvan Simion

Pe de altă parte, Daliana a vorbit despre cum se înțelege cu cei doi copii ai soțului său. Ea a povestit că a avut ocazia să o întâlnească pe Ianca pe vremea când era adolescentă și a încercat să îi ofere din viziunea ei despre viață.

„Am avut ocazia să o întâlnesc pe Ianca atunci când încă era o adolescentă și avem amintiri foarte frumoase împreună. M-am străduit să îi ofer din înțelepciunea mea, din viziunea mea de viață și din tot ce am acumulat eu. Mă bucur dacă am reușit să am un aport frumos în evoluția ei. Acum timpul și preocupările ei sunt concentrate pe studenție și tot ce presupune această etapă, pe care sunt sigură că o va integra cu bine, fiind dedicată țelurilor sale”, a spus Daliana.

