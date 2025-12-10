Curtea Constituțională aprobă majorarea taxelor. Ce trebuie să știi despre noile impozite

Curtea Constituțională a aprobat majorările de taxe și impozite propuse de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Românii se vor confrunta cu creșteri ale impozitelor pe proprietăți și mașini începând cu 1 ianuarie 2026.

Curtea Constituțională a aprobat majorarea taxelor și impozitelor din 2026

Curtea Constituțională a României a dat undă verde pentru majorarea taxelor și impozitelor începând cu 1 ianuarie 2026. Această decizie va avea un impact semnificativ asupra românilor, afectând în special impozitele pe proprietăți și autovehicule.

Noile măsuri fiscale fac parte dintr-un pachet mai amplu de reforme care vizează reducerea cheltuielilor statului și îmbunătățirea situației economice a țării. Potrivit Libertatea, România a înregistrat anul trecut cel mai mare deficit din Europa, de 9,3% din PIB.

Începând cu 2026, modul de calcul al impozitului pe clădiri se va modifica semnificativ. Proiectul L213/2025 introduce noi reguli care vor afecta direct proprietarii.

Pentru clădirile rezidențiale deținute de persoane fizice, impozitul se va calcula aplicând o cotă între 0,08% și 0,2% asupra valorii impozabile. Această valoare nu este echivalentă cu prețul de piață, ci se determină în funcție de suprafața construită și un cost standard pe metru pătrat.

Impactul asupra proprietarilor de locuințe și a celor de mașini

Începând cu 2026, proprietarii de locuințe vor resimți o creștere semnificativă a impozitelor pe clădiri. Noul sistem de calcul va lua în considerare mai mulți factori, inclusiv valoarea impozabilă a proprietății, vechimea clădirii și zona în care se află aceasta.

Potrivit noilor reglementări, cota de impozitare nu poate fi mai mică decât cea aplicată în 2025, ceea ce înseamnă că proprietarii trebuie să se aștepte la o creștere garantată a sarcinilor fiscale.

De exemplu, pentru o casă de 120 mp din cărămidă, cu utilități, într-un oraș de rang II, zona B, construită în 1970, impozitul anual ar putea ajunge la aproximativ 288 lei.

Pe lângă modificările aduse impozitelor pe proprietăți, românii vor trebui să se adapteze și la un nou sistem de impozitare pentru autovehicule. Acesta va lua în considerare atât capacitatea motorului, cât și nivelul de poluare al vehiculului.

Noua formulă de calcul include mai multe praguri bazate pe capacitatea cilindrică a motorului: 1600, 2000, 2600 și 3000 de centimetri cubi. Impozitul va crește gradual pentru fiecare fracțiune de 200 centimetri cubi peste aceste praguri.

