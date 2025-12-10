Mai multe persoane au acuzat că le cade părul după ce au consumat matcha. Explicația nutriționiștilor

Matcha, băutura populară pe Instagram, ar putea avea un efect nedorit asupra părului. Tot mai multe femei raportează căderea părului după consumul zilnic de matcha. Experții explică posibilele cauze și oferă sfaturi pentru consumul în siguranță.

Matcha te lasă fără păr? Semnale de alarmă de la consumatoare

În ultima vreme, tot mai multe femei își exprimă îngrijorarea pe rețelele sociale cu privire la efectele neașteptate ale consumului de matcha asupra părului lor. Această băutură, devenită extrem de populară în rândul influencerilor, pare să aibă și o latură mai puțin plăcută.

Potrivit Cancan, internetul este plin de semnale de alarmă trase de femei care au observat o cădere accentuată a părului după ce au început să consume matcha zilnic.

Matcha este un ceai verde pudră, foarte fin, care se prepară prin baterea cu apă fierbinte până devine spumos. Aspectul său fotogenic a contribuit la popularitatea sa în mediul online, devenind rapid o băutură preferată de influenceri.

Citește și: Ce beneficii are consumul de pâine cu maia. Mihaela Bilic: „Există peste 70 de culturi de bacterii diferite prezente în maia”

Citește și: Ce este piramida alimentelor şi la ce foloseşte

Explicațiile nutriționiștilor

Pentru a înțelege mai bine situația, New York Post a consultat doi nutriționiști.

Stephanie Schiff, una dintre experți, explică: „Dacă observi că începe să-ți cadă părul după ce bei mai multă matcha, e posibil să nu fie de vină ceaiul în sine, ci taninurile din el”.

Taninurile, prezente și în vinul roșu, pot interfera cu absorbția fierului în organism, ceea ce poate duce la căderea părului.

Un alt factor de risc este conținutul ridicat de cofeină al matchei, care poate ajunge până la 80 mg per porție. Excesul de cofeină poate crește nivelul hormonilor de stres, contribuind la căderea temporară a firelor de păr.

Persoanele cu deficit de fier, cele care suferă de anemie, veganii stricți și cei care consumă matcha în cantități mari sunt considerați în categoria de risc. Amy Shapiro, o altă nutriționistă consultată, recomandă: „Nu există o doză dovedită că ar provoca probleme, dar 1–2 porții pe zi sunt, în general, sigure pentru majoritatea oamenilor”.

Citește și: Când şi cât este bine să dormi după amiaza

Citește și: Medicamente pe care să nu le iei niciodată cu lapte sau iaurt

Cum putem preveni efectele negative

Experții recomandă efectuarea unor analize de sânge pentru a verifica nivelul de fier, în cazul în care observați o cădere accentuată a părului. Dacă aveți deja un nivel scăzut de fier, Schiff sugerează să evitați consumul de matcha înainte sau după mesele bogate în fier vegetal. În schimb, Shapiro recomandă combinarea alimentelor bogate în fier vegetal cu alimente bogate în vitamina C pentru o mai bună absorbție.

Pe lângă posibila cădere a părului, consumul excesiv de matcha poate provoca și alte probleme de sănătate. Unele persoane pot experimenta greață, indigestie sau disconfort gastric. De asemenea, poate duce la insomnie, palpitații, anxietate și tensiune arterială crescută. În cazuri rare, cantități mari de extract de ceai verde pot afecta ficatul.

Beneficiile consumului moderat de matcha

În ciuda acestor potențiale efecte negative, matcha are și numeroase beneficii pentru sănătate. Este bogată în antioxidanți, în special EGCG, conținând de până la trei ori mai mult decât ceaiul verde obișnuit.

Ajută la relaxare datorită conținutului de L-Teanină, îmbunătățește concentrarea fără efectul de „crash” al cafelei și poate crește sensibilitatea la insulină. Unele studii sugerează chiar că ar putea susține pierderea în greutate prin reducerea apetitului și accelerarea metabolismului.

Sursă foto: Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News