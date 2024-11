Cătălin Cazacu este sau nu este într-o relație, după despărţirea de Ramona Olaru: „De multe ori mă distrez uitându-mă la ce spune lumea. Nu e corect faţă de...” / EXCLUSIV

De-a lungul timpului, Cătălin Cazacu a ţinut primele pagini ale tabloidelor din caza vieţii sale amoroase tumultuoase. Astfel că, în cadrul emisiunii Fresh by Unica, sportivul ne-a vorbit în detaliu despre situaţiile cu care s-a confruntat din cauza ştirilor scrise despre el, despre cum mama lui a fost afectată de rândurile pe care le citea în presă, cât şi despre cum arată în prezent viaţa lui personală. Deşi s-a vehiculat că este într-o nouă relaţie după despărţirea de Ramona Olaru, se pare că lucrurile nu ar sta chiar așa cum se spune. Care este adevărul, de fapt?

Este Cătălin Cazacu într-o relație sau nu?

Cătălin Cazacu a reușit din nou să fie în centrul atenției, de data aceasta pentru viața lui amoroasă, despre care mulți și-au dat cu părerea, fără să știe cu adevărat ce se întâmplă. Încă din perioada despărțirii de Ramona Olaru, sportivul a fost cu ochii pe presă și a observat cum se vehiculau diferite zvonuri despre relațiile lui amoroase.

Cătălin Cazacu recunoaște că, de multe ori, speculațiile din presă sunt o sursă de amuzament pentru el.

„Am lăsat și las chestia asta cu presa să-și dea cu părerea. Asta cu relații, eu n-am confirmat, eu n-am confirmat real că sunt într-o relație, nici n-am infirmat. Mie îmi place chestia asta cum toată lumea își dă cu părerea trecând peste faptul că, să zicem, acum este o altă situație. Dar în general am trecut prin chestia asta, adică am fost în aceeași săptămână, am fost în minim trei relații, adică m-au luat, m-au pus, m-au luat, m-au pus, m-au luat, m-au pus. Dacă aș fi fost nevoit să-mi dau cu părerea despre fiecare, însemna că alimentez. Așa că de multe ori mă distrez uitându-mă la ce spune lumea”, ne-a spus Cătălin Cazacu la Fresh by Unica.

O întrebare care continuă să macine curiozitatea fanilor: este sau nu Cazacu implicat într-o relație după despărțirea de Ramona Olaru?

„Conform presei, sunt într-o relație. Dar eu nu mai vorbesc despre viața personală de ceva timp. Nu pot nici să confirm, nici să infirm această informație”, ne-a răspuns evaziv Cătălin Cazacu, dând de înţeles că nu s-ar afla în nicio relaţie pentru moment.

Totuși, Cătălin a admis că este „foarte fericit” în prezent, fără a oferi prea multe detalii despre cine sau ce anume îi aduce fericirea.

Mai mult de atât, la întrebarea dacă este sau nu este într-o relatie, Catălin Cazacu ne-a spus că:

Mama lui Cătălin Cazacu, afectată de titlurile din presă despre fiul ei

Totuși, sub acest umor se ascunde și o realitate mai complexă. Deși în ochii publicului pare că sportivul își trăiește viața fără griji, Cătălin Cazacu știe că acest interes constant poate afecta pe cei apropiați.

Sportivul a vorbit și despre cum multe ştiri care au apărut de-a lungul timpului despre el, au avut un impact puternic asupra mamei sale.

„Au fost valuri, valuri și valuri. Au fost primele momente în care credea tot ce citea. Ulterior am reușit să o fac să înțeleagă că nu mai creadă. Toate tâmpeniile s-au scris. N-am un exemplu să zic acum. Dar de multe ori e greu pentru o mamă să citească chestii despre copilul ei chiar dacă ea știe în interior adevărul, știi?

A fost greu să o fac să nu mai creadă, după care am reușit să o fac să nu mai citească. Mai vedea la televizor și îmi spunea, a, păi știi că, uite, am văzut eu, au vorbit ăia de tine și au zis așa, dar am trecut și de momentul ăsta. Nu mai o interesează nici de ce mai vorbește lumea la televizor. A fost un drum. E un drum. Și l-am parcurs împreună”, ne-a spus Cătălin Cazacu, în exclusivitate.

De ce nu îşi mai expune viaţa amoroasă Cătălin Cazacu

De-a lungul timpului, Cătălin Cazacu a învățat o lecție importantă: relațiile nu se discută în public. „Am învățat că nu am voie să vorbesc despre altcineva în afară de mine. Nu am voie să-mi dau cu părerea și de asta țin ca tot ce apare legat de viața mea privată să fie privat. Nu este corect față de ceilalți oameni implicați să dezvălui detalii”, ne-a spus el la Fresh by Unica.

Sportivul a tras „o cortină” în fața vieții personale, încercând să protejeze intimitatea celor apropiați. el.

Chiar dacă nu a oferit prea multe detalii despre actuala sa viață amoroasă, Cătalin Cazacu a menționat că este atent la modul în care această expunere poate dăuna relațiilor.

„Încerc să protejez oamenii să nu ajungă în situația asta, pentru că nu e cea mai ușoară de gestionat”, a completat Cătălin Cazacu, în exclusivitate.

Tot în cadrul emisiunii Fresh by Unica, Cătălin Cazacu ne-a dezvăluit dacă a plâns sau nu pentru o femeie, de ce regretă că a îngenuncheat atunci când a cerut-o în căsătorie pe Ramona Olaru, dar şi multe alte detalii inedite din viaţa sa personală.

Puteţi urmări emisiunea integrală mâine seară, miercuri, 13 noiembrie, de la 19:00, pe www.unica.ro, pe canalul nostru de Youtube Unica.ro, cât şi pe pagina noastră de Facebook Unica.ro.

