Cum arată noua iubită a lui Cătălin Cazacu. Au fost surprinși în tandrețuri, în public

Cătălin Cazacu, binecunoscut pentru aparițiile sale publice și viața amoroasă plină de controverse, pare să fi găsit din nou dragostea! La aproape doi ani după despărțirea de Ramona Olaru, fostul prezentator TV a fost surprins în tandrețuri cu o nouă iubită, o domnișoară blondă misterioasă, în timpul unei ieșiri nocturne. Imaginile obținute de paparazzi demonstrează că cei doi sunt mai apropiați ca niciodată.

Cătălin Cazacu şi noua iubită, în ipostaze tandre, în public

Deși a preferat să nu oficializeze relația, Cătălin Cazacu nu a putut ascunde sentimentele față de noua sa parteneră. Într-o recentă ieșire la un club de lux frecventat de vedete, fostul logodnic al Ramonei Olaru a fost surprins în compania unei blonde misterioase. Cei doi au petrecut întreaga seară împreună, schimbând zâmbete complice și gesturi tandre care nu au trecut neobservate.

Atmosfera a fost una destinsă, iar noua iubită a lui fostului prezentator TV părea să se simtă în largul ei. La un moment dat, aceasta s-a aplecat spre Cătălin pentru a-i șopti ceva la ureche, iar el a răspuns rapid cu un sărut pasional, potrivit cancan.ro.

Motociclistul a optat pentru o ținută casual, complet neagră, care i-a oferit libertate de mișcare pe ringul de dans. La rândul ei, noua iubită a fost văzută purtând o ținută monocromă, asortată perfect cu cea a partenerului.

Imaginile surprinse de paparazzii Cancan.ro îi arată pe cei doi într-o ipostază romantică, schimbând săruturi și îmbrățișări, fără să le pese de privirile curioase din jur. O astfel de apropiere publică sugerează că relația lor este una serioasă, chiar dacă fostul prezentator TV a fost destul de discret până acum în ceea ce privește viața sa amoroasă.

Cine este noua iubită a lui Cătălin Cazacu

Deși identitatea blondinei nu a fost încă dezvăluită, surse apropiate spun că aceasta nu este o figură cunoscută în showbiz. Însă, acest lucru nu pare să fie o problemă pentru Cătălin Cazacu, care a mărturisit în trecut că este atras de femei care au un scop bine definit și care pot contribui la dezvoltarea personală a amândurora.

Într-un recent interviu acordat lui Cătălin Măruță, campionul la motociclism a recunoscut, fără a da prea multe detalii, că este într-o relație, dar că nu se grăbește să o oficializeze.

„Acum sunt foarte bine și mă bucur că spun asta. O să spunem doar că sunt foarte bine. (…) „Nu pot să mă văd niciodată lângă o femeie care se trezește dimineața doar ca să se trezească. Dacă ea nu are niciun scop pe lumea asta…îmi place să am pe cineva de la care pot să învăț. Am toate aplicațiile de dating, dar nu le deschid niciodată. Nu e un secret”, a declarat Cătălin Cazacu, în urmă cu puţin timp.

Cătălin Cazacu a înşelat-o pe Ramona Olaru?

Despărțirea de Ramona Olaru a fost una dureroasă pentru Cătălin Cazacu, mai ales că asistenta TV a fost singura femeie pe care a cerut-o în căsătorie. Relația lor, plină de suișuri și coborâșuri, s-a încheiat definitiv după logodna din vara lui 2022, din cauza neînțelegerilor constante și a suspiciunilor de infidelitate.

Cu toate acestea, se pare că Cătălin Cazacu a reușit să își vindece rănile și să își refacă viața sentimentală. Mai mult decât atât, în cadrul podcastului „Acasă la Măruţă”, a vorbit şi despre acuzaţiile de infidelitate.

„Răspunsul este nu (n.r dacă a înșelat-o pe Ramona Olaru). Eu cred că adevărul absolut nu-l deține nimeni, niciodată. Fiecare dintre noi, într-o relație, este dator să nu îl pună pe celălalt în situația să își pună întrebări sau să nu aibă răspunsuri la anumite întrebări. Dacă există o suspiciune că tu, într-o seară, ai fost în acel loc… eu n-am de unde să știu dacă tu ai fost în acel loc. Dacă tu ești împreună cu un bărbat într-un loc, doar voi doi – doar voi doi o să știți acel adevăr. Tu poți să-mi spui ceva, el poate să-mi spună același lucru, dar n-o să știu niciodată adevărul. Ca acest lucru să nu existe, nu ajung în situația aia. E simplu, ca să n-avem suspiciuni, eu n-ajung niciodată între patru pereți cu o femeie„, i-a explicat el lui Cătălin Măruță.

