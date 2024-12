Ramona Olaru și-a donat o bună parte din haine și încălțăminte, dar și lucruri din casă: „Le-am dus cu duba. Am găsit niște persoane nevoiașe” / Exclusiv

Ramona Olaru a donat mai multe lucruri din vechea locuință, când a triat ce vrea să ia cu ea în noua casă. Vedeta a reușit să aducă zâmbete pe chipurile unor oameni nevoiași atunci când le-a dus o dubă tot felul de produse.

Ramona Olaru și-a mutat în noua locuință doar lucrurile de care a avut nevoie, destul de puține, pentru că și-a dorit să schimbe aproape totul, chiar dacă cele pe care le avea nu erau deteriorate. Astfel, ce avea în vechea casă a donat cu tot sufletul unor oameni care aveau nevoie.

Ramona Olaru a donat mai multe lucruri când s-a mutat în noua locuință

A umplut o dubă cu lucruri de bucătărie, de casă, perne, haine, încălțăminte și multe produse de îngrijire personală noi, pe care le-a dăruit cu mult drag.

„Viața mea e superbă. Am reușit să mă mut aproape de tot. Mai am câteva haine de cărat, încălțăminte, mai am câteva detalii de pus la punct. Nu le-am dus cu duba, nu. Cu duba am dus ce am donat pentru că am donat foarte multe. Am rămas cu foarte puține haine și încălțăminte, și lucruri personale.

În rest am donat ce am mai avut, plus alte lucruri de bucătărie, perne, și alte chestii. Le-am donat pentru că am schimbat totul. Plus multe produse de curățenie, de îngrijire personală. Pentru că lucrez cu foarte mulți oameni (contracte, colaborări – n.r. ) și am foarte multe produse nefolosite, noi adică.

Ramona Olaru a donat și bani în trecut

Am găsit niște persoane nevoiașe, să zic așa, din medii nefavorizate și bineînțeles, le-am donat lor. Așa sunt eu de fiecare dată. Obișnuiesc să donez, da. Am donat și bani de-a lungul timpului, dar am preferat acum, în ultimii ani, să dau omului ce are nevoie. Ca banii nu știu neapărat unde îi folosește și atunci, dacă are nevoie de un anumit lucru, i-l dau sau i-l donez, sau i-l cumpăr eu și i-l dau”, a declarat Ramona Olaru pentru Unica.ro.

Ramona Olaru a reușit să fie în centrul atenției la Premiile TV Mania, unde a fost prezentă alături de Dani Oțil și Răzvan Simion pentru a ridica premiul pentru „Cea mai bună emisiune de divertisment de zi”. Vedeta a îmbrăcat o rochie mulată pe corp care îi evidenția silueta.

Ramona Olaru pleacă din țară, de sărbători. Cine o va însoți?

„Am 35 de ani. Nu am un secret al siluetei, mănânc ce vreau, cum vreau. N-am ținut niciodată dietă. N-am făcut sport până la începutul anului acesta. M-a ajutat natura și probabil metabolismul care lucrează rapid, nu știu să zic. Da, sunt norocoasă. Mă consider un om norocos din multe puncte de vedere”, a mai declarat ea.

Se apropie sărbătorile, iar Ramona Olaru are deja planurile făcute. Vedeta Antena 1 s-a organizat din timp să-și ia vacanțe atât pentru Crăciun, cât și pentru Revelion. Dacă prietenii ei nu doresc să meargă în destinațiile alese de ea, va pleca singură în vacanță pentru că nu ar fi pentru prima dată.

„De sărbători plec din țară, evident, și de Crăciun, și de Revelion. Mi-a plăcut mult America, probabil o să mai ajung acolo câteva zile și după aceea o să caut o plajă îndepărtată cu nisip fin și apă turcoaz și acolo o să fiu de Revelion.

Dacă vor să vină prietenii unde-mi place mie, bine. Dacă nu, eu călătoresc singură, în ultimul timp a început să-mi placă foarte mult. Am călătorit singură anul trecut, am fost la New York singură și după aceea am fost în Barbados. Tot singură, am stat două săptămâni și a fost super pentru că am văzut oameni din toată lumea. Ceva senzațional. Mi-a plăcut mult”, a declarat Ramona pentru Unica.ro.

De ce nu are iubit Ramona Olaru? „Dacă n-are mai mult decât mine, nu are ce să caute preajma mea”

La capitolul viață personală, Ramona Olaru spune că stă foarte bine pentru că nu are iubit, este tot singură. Își dorește lângă ea un bărbat care să aibă mai mult decât ea, din toate punctele de vedere. Până nu-l găsește, preferă să stea singură.

„Sunt foarte bine, sunt singură. Tocmai de aceea lucrurile merg foarte bine, pentru că știi, de obicei, te cam trage în jos, dacă nu merge bine o relație. Am zis că nu mai stau într-un loc cu un bărbat, dacă nu mă împlinește din toate punctele de vedere sau dacă nu are mai mult decât mine, cum sunt eu în prezent. Cu tot, fizic și moral, intelectual, financiar, material, de toate felurile. Dacă n-are mai mult decât mine, nu are ce să caute preajma mea.

Nu trebuie să fie la fel ca mine. E bărbat, trebuie să aibă mai mult. N-am de ce. De ce? Uite ce frumoasă e viața așa. Nu mă doare capul. Sunt foarte bine, mă distrez foarte bine, plec când vreau, mă întorc când vreau, nu dau explicații nimănui, nu că n-aș vrea, dar dacă aș avea cui și-ar merita, aș da”, a mai spus Ramona Olaru.

