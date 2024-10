Ramona Olaru, primele imagini din noul apartament. Cum arată aerul condiționat cu LCD ales de prezentatoare: „Am dat și foarte mult pe el, ce-i drept”

Ramona Olaru mai are puțin și termină de amenajat noul apartament, la un an de când l-a cumpărat. Recent, în mediul online, prezentatoarea TV în vârstă de 35 de ani a publicat o filmare cu dormitorul ei din noua locuință. Ramona a optat pentru un pat din catifea de un roz prăfuit și pentru un aer condiționat cu ecran LCD.

Primele imagini din apartamentul Ramonei Olaru

Ramona Olaru a muncit din greu încă din copilărie pentru fiecare ban câștigat. Toată această muncă a dat roade, iar anul trecut, după mulți ani de locuit în chirie, prezentatoarea de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și-a cumpărat primul apartament. Imobilul ar fi costat-o pe Ramona aproximativ 300.000 de euro la alb.

De un an de zile, Ramona Olaru investește constant timp și bani în amenajarea noului apartament. Recent, prezentatoarea de la Antena 1 a publicat un videoclip cu dormitorul ei.

„Nu că am avansat, m-am dus mult tare. Mai am foarte puțin, sunt pe ultima sută de metri. Vă mai arăt o dată patul meu super imens. Vreau să vă arăt și că am pus aerul ăsta condiționat, de care sunt îndrăgostită, pentru că am dat și foarte mult pe el, ce-i drept, dar era singurul care se potrivea în decorul acesta. Are imagine, e frumos, apare tot”, a spus Ramona Olaru, la Instagram Story.

Aerul condiționat ales de prezentatoare are prețuri între 7000 și 9000 de lei. Tot în dormitor, paralel cu ferestrele, Ramona Olaru și-a amenajat un colțișor pentru machiaj cu mobilier realizat pe comandă, pentru a-și organiza cât mai eficient toate consmeticele și accesoriile.

Și-a cumpărat masă de toaletă cu mobilier realizat pe comandă

„Și aici nu este încă gata, mai sunt niște chestii de atârnat. O să vă arăt așa un sneak peak să vedeți cam cum se conturează totul. Aveam nevoie de spațiile astea toate să-mi pun toate bijuteriile. Sunt făcute pe comandă”, a mai spus prezentatoarea TV, tot la Instagram Story.

Ramona Olaru a optat pentru un apartament spațios și primitor atât pentru ea, cât și pentru patrupezii ei. Prezentatoarea are două pisici, un șoarece pe nume Laurențiu și doi pârși africani pitici. În toamna anului trecut, Ramona spunea că este a doua deținătoare de asemenea animale în țara noastră.

Prezentatoarea de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, discretă cu viața personală

În 2019, Ramona Olaru a divorțat de soțul ei, Bogdan Olaru, după o relație de cinci ani și un mariaj de trei. La momentul divorțului, Ramona nu știa că Bogdan avea o relație extraconjugală. A aflat după semnarea actelor la notar, de pe contul de Instagram al noii iubite a lui Bogdan. Tânăra a făcut o postare cu ocazia aniversării unui an de relație cu Bogdan, deși el și Ramona se separaseră cu doar 6 luni înainte.

Ulterior divorțului, Ramona a format cupluri cu Iulian-Adrian Popescu de la Noaptea Târziu, cunoscut sub pseudonimul Cuza, și cu motociclistul Cătălin Cazacu.

După despărțirea de Cătălin Cazacu, Ramona a ales discreția cu privire la viața de cuplu. Prezentatoarea TV formează de ceva vreme un cuplu cu un bărbat a cărui identitate nu dorește să o facă publică.

În septembrie 2024, pe TikTok, Ramona a publicat un videoclip în care face playback pe piesa „You look like you love me”, cântată de Ella Langley și Riley Green, alături de mesajul: „POV (point of view – n.red.): Ai găsit acel bărbat care te tratează ca pe o prințesă!”.

